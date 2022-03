Reacties op oorlog in Oekraïne: ‘Gaan we met zijn allen toekijken hoe de Russen Kiev binnenvallen?’

‘Ik heb zo’n gevoel dat de Derde Wereldoorlog al begonnen is’ en ‘Ik heb het einde van de uitzending van Ongehoord Nederland niet gehaald’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van donderdag 3 maart verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Russische inval Oekraïne | We kunnen dit toch niet zomaar laten gebeuren?

‘Russische legermacht rukt snel op naar Kiev’ (AD 2-3). Gaan we nu letterlijk met zijn allen zitten toekijken hoe de Russen straks de inwoners van Kiev afslachten als dat 60 kilometer lange konvooi zijn bestemming heeft bereikt? Nee toch? Er zijn maar een paar straaljagers en wat raketten nodig - of een paar drones - om deze op handen zijnde genocide onder de Oekraïense bevolking te voorkomen. Of zijn we bang dat dit dan een Derde Wereldoorlog zal ontketenen? Wel, ik heb zo’n gevoel dat deze al begonnen is. Want Poetin zal gewoon door blijven gaan; hij is nu toch verworden tot een paria en heeft niets meer te verliezen. Onvoorstelbaar dat heel de wereld zich laat sturen door slechts één persoon. Een eenmalige interventie op Oekraïens grondgebied zal hem eerder tot stoppen dwingen dan hem verder zijn gang laten gaan. Het zal veel onschuldige slachtoffers en schuldgevoel besparen, denk ik.



Hans van der Meer, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Russische inval Oekraïne II | Zijn we min of meer van corona af, krijg je Poetin

‘Oekraïners van harte welkom’ (AD 2-3). Het is hartverwarmend dat veel Nederlanders de vluchtelingen uit de Oekraïne welkom heten. Vluchtelingenwerk merkt wel op dat dit wel scheef is ten opzichte van vluchtelingen uit andere landen. Want voor hen zat de opvang al boordevol. Hoe komt dat? Ik denk doordat we de vreselijke beelden uit Oekraïne dagelijks zien. En het is bijna een buurland. De honderden doden die vallen in Syrië en Irak, die zijn uit de belangstelling verdwenen. Laat staan de ‘veiligelanders’ die maar niet uit te zetten zijn. We zijn min of meer van corona af. Maar dan krijgen we Poetin.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Debat Oekraïne | Gevestigde orde heeft nog geen antwoord op Baudet

In het AD van dinsdag wordt andermaal uitgebreid verhaal gedaan van hoe Thierry Baudet, na zijn stompzinnige coronakruistocht, nu de Tweede Kamer op de kast krijgt met zijn verwerpelijke Ruslandstandpunten. Er zijn geen woorden voor de onzin die hij uitkraamt. Laten we echter niet vergeten dat deze politieke charlatan in de peilingen nog steeds (bijna) evenveel aanhang heeft als klassieke partijen als GroenLinks, de PvdA, de SP en het CDA. Dat is minstens zo zorgelijk als de diarree die uit zijn mond komt. De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat serieus te nemen partijen nog steeds geen antwoord hebben gevonden op de Baudet-retoriek, en dat mogen deze partijen zich zeer aanrekenen. Ze moeten zich daarover drukker maken dan blijven opboksen tegen een volslagen mafkees.



Harry Verheul, Alkmaar.

Ongehoord Nederland | Dit was gewoon zendtijd voor politieke partijen

‘Ombudsman: nieuws moet foutloos, fair en feitelijk’ (AD 2-3). Met stijgende verontwaardiging bekeek ik het NPO programma van Ongehoord Nederland. Of was het zendtijd voor politieke partijen? De eenzijdigheid van onderwerpen over Oekraïne en corona werd op zeer theatrale wijze benadrukt door de aanwezige Ruslandparlementariër Baudet. Wat een schandalige vertoning, die nota bene met mijn belastingcenten de ether werd ingeslingerd. Om nog maar te zwijgen over het superirritante presentatieduo waarvan ik sterk twijfel aan hun journalistieke kundigheden. Triest dat door dit programma Forum van Democratie een podium krijgt dat het, zeker nu, niet verdient.



Henk van Deijk, Ouddorp.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ongehoord Nederland II | Ik heb het einde van de uitzending niet gehaald

Angela de Jong had de eerste uitzending van Ongehoord Nederland al gefileerd, ik wist niet eens dat ze een uitzending hadden. Dus teruggekeken, het einde niet gehaald. Mij voorgenomen nóóit meer iets van deze ‘zender’ te bekijken. Dat zouden meer mensen moeten doen. Dan verdwijnen ze vanzelf. Voorlopig komen ze in de kijkcijfers bij de eerste 25 niet voor.



Dick van Dijk, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Jaimie Vaes | Zoek de echte liefde, dan accepteer je nooit geweld

‘Ik wil heel graag in de liefde geloven’ (AD 1-3). Beste Jaimie, dinsdag las ik jouw verhaal in het AD. Jij zegt dat jij en Lil Kleine aan elkaar gewaagd zijn en dat het er best wel eens explosief aan toe kan gaan. Voor jouw gevoel werd je op een voetstuk geplaatst en bijna aanbeden. Mensen die op voetstukken geplaatst worden, vallen er altijd wel een keer af en zoals ik het lees is dat al een paar keer gebeurd. Je mag in liefde geloven zo veel je wilt, alleen heeft mishandeling niets met liefde te maken. Bekijk je tattoo (NGGYU, Never gonna give you up, red.) nog maar eens goed en vraag je af waarom je wilt omgaan met iemand die gewelddadig is. Ga op zoek naar de liefde voor jezelf en je zult merken dat je nóóit meer één klap accepteert.



Corrie Lammers, Amersfoort.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.