Reacties op oorlog Oekraïne: ‘Hoe lang moet het duren voordat Europa en de VS ingrijpen?’

Einde coronamaatregelen | Jammer dat we niet nog even op kwetsbaren letten

‘Eindelijk weer kaploos de bus in’, kopt het AD (23-3). Jammer dat het geluid van de kwetsbare reiziger niet in dit artikel is opgenomen. Ook mis ik de vermelding dat het OMT niet voor afschaffen was en het nog steeds een dringend advies is. Als we de plicht nog even hadden gehouden voor de kwetsbaren, was dat een symbool van solidariteit geweest. Een mondkapje helpt tenslotte het beste als iedereen hem draagt. Ik heb de laatste dagen veel gedacht aan de vakantie Duitsland. Een jonge serveerster vertelde opgewekt dat ‘als een mondkapje, afstand en vaccinatie het enige is wat we moeten doen om een andere te beschermen, dan doen we dat toch’. Van dat uitgangspunt kunnen wij nog veel leren. Wat is het nu helemaal voor moeite, zo’n mondkapje? Ik zet hem in het ov nog op, zodat ook mijn kwetsbare medepassagier veilig kan blijven reizen. U toch ook?



Erik de Weerd, Nunspeet

Russische inval Oekraïne | Onbegrijpelijk dat we niet meer voor dat land doen

‘Bijna 10.000 Russische doden (of een paar 100)’ (AD 23-3). Meer dan 100.000 mensen zitten vast in Marioepol, zonder eten, water of elektriciteit. Er zijn al tien ziekenhuizen in Oekraine vernietigd; hoe lang moet het duren voordat Europa en de VS ingrijpen? Moet er eerst misschien een kernbom vallen? Of accepteren wij gewoon dit menselijke drama? Onbegrijpelijk. Ik snap werkelijk niet waarom er bijvoorbeeld geen straaljagers aan de Oekraïners geleverd kunnen worden. Dit heeft niks met het zogenaamde artikel 5 te maken, maar dient gewoon om erger te voorkomen. Als wij niks doen, zal Poetin steeds verdergaan, juist omdat we geen tegenstand bieden, dat is wel duidelijk. Op z’n minst kunnen we Rusland en Belarus voorlopig de eerste acht jaar uitsluiten van de Olympische Spelen, als signaal aan Poetin. Het is een trotse man, die dat zeker raakt. Elke dag steek ik een kaarsje aan, maar die andere acties helpen meer, denk en hoop ik.



Rob Zwart, Dronten

Winst Eneco | Nutsbedrijven moeten terug naar de overheid

‘Hoe wrang, die winst van het energiebedrijf’ (Commentaar 23-3). Wat een goed commentaar van Saskia van Westhreenen. Eneco schreef vorig jaar 209 miljoen euro winst bij. Terecht wijst ze de uitverkoop van nutsbedrijven, begin deze eeuw, aan als grote oorzaak. Overheden hadden de eurotekens in de ogen en kregen inderdaad vele miljarden. Marktwerking zou beter zijn voor de consument. Nutsbedrijven moeten terug naar de overheid.



Kor van der Heiden, Puttershoek

Energieprijzen | Zonnige weer is pluspunt

Het prachtige voorjaarsweer zorgt voor een lichtpuntje in deze dure tijden. De zonnepanelen hebben in de maand maart meer besparing opgeleverd dan in de drie maanden ervoor. Dat is een leuke meevaller in deze energiecrisis.



Lucas Meijer, Nieuwe Pekela

Paasvuren | Al die uitstoot van dat vuur is niet meer van deze tijd

‘De paasvuren hebben we twee jaar erg gemist’ (AD 22-3). In een tijd waarin iedereen de mond vol heeft over de CO2-uitstoot, het verbieden van het stoken van de open haard en het sluiten van vervuilende energiecentrales, verbaast mij het artikel over paasvuren in het AD. Vier- tot vijfhonderd paasvuren die samen een grote hoeveelheid CO2 opleveren, is volgens mij niet meer van deze tijd. Jammer voor de tradities, maar ook die moeten kritisch bekeken worden. De mensen die zich zorgen maken over het milieu, moeten toch nog maar eens even nadenken over het deelnemen aan dit evenement. Een oproep aan gemeente en provinciale besturen om hier geen toestemming meer voor te geven.



Toon Lammers, Wolvega

Boom van het jaar | Maak snel nog een foto

‘De mooiste boom van Europa staat in Polen’ (AD 23-3). Nederland schijnt ook zo’n boom te hebben: Tilia; en die staat in Limburg. Prachtig moet dat zijn, een omgeving met oude bomen. Als we bij ons (in Heenvliet) kijken, krijg je de neiging om ook foto’s te maken. En niet om in te zenden. Maar om te onthouden wat een boom is. Want hier betekenen bomen niet veel voor gezonde lucht en leefomgeving. Nee, in onze gemeente zijn ze onveilig, ziek, en de diversiteit is niet op orde. Er vallen delen af die overlast geven, zoals blaadjes, zaadjes en soms een tak. Dus kappen die overlast. Maak ook eens een foto. Voor later.



H. Roos, Heenvliet

Sywert van Lienden | Geld kan naar Oekraïne

‘Boek: Van Lienden dacht vanaf het begin aan geld’ (AD 23-3). Wij zouden als enig positief punt in dit verhaal willen zien dat het onterecht verdiende geld onmiddellijk naar Oekraïense weeshuizen gaat. Ik word steeds bozer om in deze tijd met alles dat mondiaal speelt, hierover nog te moeten lezen en praten.



Marja van der Slot van Haaster, Noordwijk

