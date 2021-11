Reacties op openhouden scholen: ‘Hoe krom kan je denken?’

‘Natuurlijk willen de ouders niet dat de scholen sluiten’ en ‘Hak knopen door en zorg dat dit geleuter ophoudt’: dit zijn enkele reacties op onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van zaterdag 27 november verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Laten we handelen naar de wil van de meederheid

‘Chaos en chagrijn in aanloop naar nieuwe ingrepen’ (AD 26-11). Waarom op maandag zeggen dat er vrijdag nieuwe maatregelen worden aangekondigd? Iedereen ziet toch dat het hartstikke fout gaat? Maar nee, eerst nog een Black Friday. Is goed voor de economie (en voor duizenden coronabesmettingen). Het staat onomstotelijk vast dat de meeste besmettingen vanuit school via besmettingen naar de rest van het gezin en opa en oma worden overgedragen. Maar wat doen we: de scholen blijven gewoon open, want de ouders moeten er niet aan denken de kinderen thuis te houden. Dan is er vanuit huis nu eenmaal praktisch niet te werken. Laten we in een democratie nu eens een keer echt doen wat de meerderheid vindt. Alleen met een coronabewijs deelnemen aan het openbare leven. Akkoord, iedereen heeft een vrije keus. Maar dan zal je vervolgens ook de gevolgen van die keuze moeten accepteren.



Jan de Koning, Spijkenisse.

Zonder schoolsluiting komen we echt niet verder

Natuurlijk willen de ouders niet dat de scholen sluiten, maar ik wel. Daar zijn de meeste besmettingen en zitten ze ook nog zonder mondkapje. En om 16.00 uur lekker naar huis en paps en mams en broertjes en zusjes aansteken en door. Wij, in de zorg, lopen altijd met mondkapjes te werken terwijl bijna iedereen gevaccineerd is. Hoe krom kan je denken? Het gaat er niet om dat kinderen niet ziek worden maar dat ze corona in leven houden. Zo komen we er nooit af. Dus, dicht die scholen of mondkapjes gaan dragen en afstand houden.



Trudy Schilperoort Priem, Delft.

Helemaal met Tjeenk Willink eens

‘Mensen zien dat belangrijke taken van de overheid verloederd zijn’ (AD 26-11). Zelden een interview gelezen waarmee ik zo eens was. Politiek en maatschappij, ga met deze kritiek aan de gang en maak van dit land weer een land waar je trots op kunt zijn. Waar iedereen graag wil leven en wonen.



H. van Leeuwen, Rotterdam.

Doe iets en doe het deze keer eens echt goed

‘Ook met die extra prik zijn we weer heel erg langzaam’ (AD 26-11). Een democratie is en blijft het grootste goed. Maar het zou zo zachtjes aan tijd worden dat deze overheid toegeeft geen helicoptervisie te hebben. Wel, niet, direct of toch niet. Hak knopen door en zorg dat dit geleuter ophoudt. Of geef toe dat dit probleem te groot is geworden. Doe iets en doe het deze keer eens goed.



Feline Ottevanger

Genoeg is genoeg, ga nu maar op de blaren zitten

Twee relschoppers die met stenen gooiden naar een politiebusje moeten drie maanden de cel in (AD 25-11). Beiden hebben een strafblad met ook veroordelingen voor geweld. Geen lieverdjes dus. Ook toen hebben ze vast in volle overtuiging spijt betuigt. Nu is er weer spijt. Genoeg is genoeg, tijd om op de blaren te zitten.



Tine Dorothy Kooiman, Texel.

Tijd voor enige verlichting

Kerstbomen worden eerder in huis gehaald, las ik. We zijn blijkbaar op zoek naar iets anders dan kranten en tv met negatieve en verontrustende berichten. Steden proberen de kerstsfeer op te roepen maar alles wordt overschaduwd door onvrede en boosheid. Zondag is het de eerste Advent. Dan volgt de tijd van hoop en verwachting op weg naar kerst. Naar het feest van licht, naar de geboorte van dat Kerstkind in de kribbe. Zal ‘Vrede op aarde’ nog worden gehoord? Of blijft de kribbe leeg en vervliegt alle hoop op betere tijden? De kerstboom staat binnenkort weer in mijn huis en de lichtjes zullen stralen zodat ook bij de nieuwe start van 2022 een sprankje licht van die kerstboodschap meegaat in het onzekere jaar dat komt.



Truus Groothuis, Culemborg.

Ik ben tot tranen geroerd door deze woorden

‘Je zou je armen om me heen slaan en vragen waarom ik verdrietig was’ (AD 26-11). Wat een prachtige column van Annemarie Haverkamp. Ben tot tranen geroerd. Dat je met woorden zoveel kunt uitdrukken, heel knap. Heel veel sterkte voor haar en haar man.



Annemarie Scharleman, Barendrecht.

Dit vraagt om motie van treurnis, na zo’n lange tijd

‘Hoogste tijd dat de Kamer regie terugpakt’ (AD.nl 25-11). Partijen zijn al negen maanden aan het formeren. Zei Johan Remkes niet bij zijn aanstelling dat snelheid was geboden? Onbegrijpelijk, want er zijn in dit land genoeg urgente problemen die opgelost moeten te worden. Ze hebben wel een motie van treurnis verdiend.



Lucas Meijer, Nieuwe Pekela.

