Reacties op opiniestuk over kiezersbedrog: ‘Rutte kan geen premier meer worden’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 12 april in de krant verschenen over onder meer de versoepelingen en kiezersbedrog.

Hiddema terug in politiek | Pluche zit zo lekker

‘Theo Hiddema gaat voor Forum voor Democratie plaatsnemen in de Eerste Kamer’ (AD, 9/4). Na alle commotie in en over de partij verklaarde hij zich november vorig jaar nog ‘politiek arbeidsongeschikt’. Kennelijk ziet hij de Eerste Kamer niet als politiek en is het pluche waar Baudet altijd tegen tekeergaat toch wel lekker. En wat ziet hij als zijn taak: spaken in het wiel steken. Op dit soort politici zitten we niet te wachten.



C. de Haard, Krimpen aan den IJssel

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.

Grand Départ | Vertrek vanuit Den Haag met de Tour de France

Rotterdam en Den Haag willen in 2024 of 2025 graag de start van de Tour de France organiseren’(AD, 10/4). De eerste dag een tijdrit in Rotterdam, de tweede dag een etappe naar Den Haag en op de derde dag een lange rit naar bijvoorbeeld Maastricht. Hierbij een tip aan de organisatie: doe de tijdrit de eerste dag in Den Haag en laat de eerste etappe van Den Haag via Rotterdam op de derde dag naar Limburg afzakken. Dan gaat de karavaan gelijk richting Frankrijk. Het voorkomt extra heen en weer rijden en scheelt opbouwen en afbreken van materieel.



Marcel Heinsbroek, Schiedam

Kiezersbedrog | Rutte heeft zich bewezen

‘Andere premier eisen is kiezersbedrog’ (Opinie, 10/4). Wat een welkom opiniestuk van Jan Hendrik Klein Molekamp. Het is toch bizar dat de Tweede Kamer zo massaal de behoefte voelt de verkiezingsuitslag te negeren. Van de 10.462677 uitgebrachte stemmen gingen toch echt de meeste naar Mark Rutte, bijna 1 van de 5. Wat bezielt dan partijen om juist hem te willen lozen, terwijl zij zich er stuk voor stuk op voorstaan het belang van de burger hoog in het vaandel te dragen? De criticasters wil ik oproepen hun mening over Mark Rutte meer te baseren op zijn gehele politieke staat van dienst.



Marly de Boo, Den Haag

Bekijk hier al onze video’s over de politiek:

Kiezersbedrog 2. | Rutte heeft de waarheid één keer te veel geplooid

Van de 10 miljoen mensen die stemden, hebben 1,9 miljoen voor Rutte gekozen. Dat is geen meerderheid, dus wat bedoelt oud-Tweede Kamerlid Jan Hendrik Klein Molekamp (VVD) met kiezersbedrog? Het bedrog zit hem in Ruttes leugens of zoals VVD’ers het noemen ‘zijn ongelukkige optreden’ en andere eufemismen. Als het alleen dit keer was geweest dan zou hij van mij premier kunnen worden. Maar nu niet meer.



Ellen Vermaire, Weesp

Kiezersbedrog 3. | Met onze democratie kun je blijkbaar alle kanten op

Opinieschrijver Klein Molenkamp praat over kiezersbedrog, want de kiezer heeft toch gesproken? Als kiezers PVV stemmen dan hebben zij ook duidelijk gekozen, maar die partij wordt democratisch buitengesloten. Blijkbaar kun je met het woord democratie vele kanten op.



Jan Kuipers, Den Haag

Versoepelingen | Zeg minder toe en verras met meer dan verwacht

Keer op keer stelt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid beloftes en perspectieven in het vooruitzicht die later moeten worden herroepen. Als basis voor vertrouwen geldt: underpromise en overperform. Oftewel: zeg zo weinig mogelijk toe en verras met meer dan wordt verwacht. Ja, het is een uiterst moeilijke taak die hij uitvoert, maar leer van wat er fout gaat. Blijven benadrukken dat de aanpak prima is en alles op rolletjes loopt is niet meer geloofwaardig. Net zoals versoepelingen in het vooruitzicht stellen die beloftes (weer) niet kunnen nakomen.



Adri Tegelaar, Den Haag

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus:

AstraZeneca | Mag ik zelf kiezen of het risico op trombose neem?

Wat mij stoort in de AstraZenica-discussie is dat een basisrecht in de geneeskunde wordt geschonden. De patiënt en zijn dokter bepalen samen welke risico’s aanvaardbaar zijn. De risico’s om trombose te krijgen zijn ontzettend laag. Bovendien kan het worden behandeld. Met welk recht besluit de overheid om mensen deze vaccinaties te ontnemen als zij met hun arts het risico aanvaarden? Het is begrijpelijk dat de overheid een strategie heeft, maar patiënt en dokter mogen best eigen verantwoordelijkheid nemen. Er zijn nu treurige gevallen van mensen die hun vaccinatie voorlopig mislopen. Dat hoeft niet.



Marc Schram, Den Haag

Doelman Scherpen | Flater valt niet alleen keeper te verwijten

‘Scherven rapen na flater’ (AD 10-4). Ik vind het niet terecht dat het verlies van Ajax tegen AS Roma wordt toegeschreven aan doelman Kjell Scherpen. Elke keeper heeft weleens pech of maakt een foutje. Scherpen heeft internationaal nog weinig ervaring en dat wist iedereen. Ajax verloor vooral door toedoen van Tadic die de laatste tijd wel meer strafschoppen neemt.



Han Maas, Nieuw Vennep

Ook een brief inzenden? Mail dan naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week. Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.