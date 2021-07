Reacties op oplopende besmettingen: ‘Alle regels aan je laars lappen’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 6 juli in de krant verschenen over onder meer Tata Steel, de oplopende besmettingen en de milieumaatregelen.

Tata Steel | De keerzijde van groei is nu wel duidelijk geworden

‘Er wordt gedeald met gezondheid burgers’ (AD 5-7). Het lijkt me duidelijk dat de GGD en de overheid weinig belang hechten aan de gezondheid van burgers als je beelden ziet van wat Tata Steel teweeg brengt. Wat zou het fijn zijn als we in een land zouden leven dat problemen erkent en waarbij de gezondheid van mens en dier boven economisch belang wordt gesteld. Ik wens bewoners en advocate Ficq veel succes met het verkrijgen van erkenning van het probleem waarvoor ze staan: gezondheidsschade. De drang van overheid nu en in het verleden om industrieën en boerenbedrijven steeds groter te laten worden, heeft duidelijk zijn keerzijde. Dat blijkt nu wel.



A. Kool, Waalwijk.

Oplopende besmettingen| Vergeet niet dat velen nog niet zijn gevaccineerd

‘Coronacurve flitst omhoog’ (AD 5-7). De coronabesmettingen lopen op. Ik denk dat ieder weldenkend mens daar niet van staat te kijken. Ondanks dat blijft het kabinet waakzaam maar neemt vooralsnog geen maatregelen. De reden daarvan is dat het aantal ziekenhuisopnames (nog) niet stijgt. Hierdoor is inmiddels duidelijk dat het ziek worden door corona niet de belangrijkste reden van de propaganda voor vaccineren is. Het enige belang is alleen de ziekenhuisopnames. Zolang die niet stijgen kun je alle regels aan je laars lappen. Ik zou zeggen: ga maar lekker los. Maar vergeet niet dat er ook nog héél veel mensen niet gevaccineerd zijn.



C. Elbersen, Amersfoort.

Pensioen | Keer uit wat beloofd is, dan twijfelt er niemand meer

‘Weerstand tegen nieuw pensioen baart PMT zorgen’ (AD 5-7). Deze hele discussie, door PMT-bestuurder Terry Troost samengevat, zou niet hoeven plaatsvinden als het pensioenfonds zou doen voor de gepensioneerden wat ze tijdens de werkzame periode van de deelnemers hebben beloofd, namelijk een gegarandeerd waardevast pensioen uit te keren. Maar gepensioneerden van PMT zijn al twaalf jaar lang niet geïndexeerd en zelfs in 2013 en 2014 totaal een kleine 7 procent gekort. Dit omdat het pensioenfonds rekent met een fictieve rente van 0 procent terwijl het fonds een zeer goed rendement heeft over de afgelopen jaren. Er zou niet gekort moeten worden maar met terugwerkende kracht geïndexeerd. Als Troost hier voor zorgt, als bestuurder van PMT, dan hoeft hij zich geen zorgen meer te maken over de twijfelende deelnemers en hebben die deelnemers waar ze recht op hebben: een waardevast pensioen.



H. Bijl, Bergschenhoek.

Slavernij | Benieuwd wat de komende generaties eraan gaan doen

Het lezen van reacties over excuses slavernij houdt me bezig. Zullen onze nakomelingen over 150 jaar excuses aanbieden over het verdrinken van onschuldige mensen en kinderen in de Middellandse zee, tijdens de oorlog in Syrië?



Magda Plasmeijer, Hooglanderveen.

Windmolens | Luister naar haar en niet naar lobbyende politici

‘Huisarts: bescherm mensen beter tegen de windmolens’ (AD 5-7). Wat een fantastisch verhaal met huisarts Sylvia van Manen. Iemand die zich met kennis van zaken verdiept in de echte problemen rond windmolens. Wanneer gaan we hier eens naar luisteren, in plaats van naar hobbyende politici? Laat deskundigen bepalen waar wel en waar geen windmolens worden gebouwd. Dat gaat ons een hele hoop ellende besparen.



Wijnand Bitter, Zwartewaal.

Milieaumaatregelen | Groningen moet van het gas, Nederland juist niet

‘Geen Europees beleid?’ (Brieven 5-7). Briefschrijver Meeder slaat de spijker op z’n kop met zijn reactie over een ontbrekend Europees beleid. Duitsers zijn overal leidingen aan het leggen en subsidiëren het aardgas. Ik zie nog steeds bussen rond rijden met: ‘Ik rij op gas’. Niet Nederland moet van het gas. Groningen moet ervan af.



Jan van Rooijen, Soesterberg.

