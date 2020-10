Reacties op oplopende besmettingen: ‘Sommigen zijn ronduit asociaal in hun gedrag’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 13 oktober in de krant verschenen over onder meer de oplopende besmettingen en GroenLinks.

Stijging besmettingen | Sommigen zijn ronduit asociaal in hun gedrag

‘Stijging aantal besmettingen is mentale dreun’ (AD 12-10). De druk op de intensive care neemt toe. Misschien moet zelfs 40 procent van de reguliere zorg op de lange baan worden geschoven. Hoe tragisch voor patiënten met een levensbedreigende ziekte. Nog altijd is dat gevaar tot een aantal mensen niet doorgedrongen. Op tv werd zondag aan voorbijgangers gevraagd of ze de coronamelder hadden geïnstalleerd. Een vrouw: ‘Ik ben niet zo met corona bezig’. Draagt u ook een mondkapje? ‘Ik heb er eentje in mijn zak maar ik draag hem niet.’ Waarom niet? ‘Corona intersseert mij niet.’ En dat alles met droge ogen en een onverschillige blik. Asociaal noem je dat.



Truus Groothuis, Culemborg.

Stijging besmettingen 2 | Dat jarenlang gedogen helpt natuurlijk ook niet

Topman Frans van Houten van Philips verwoordde het uitstekend in het tv-programma Buitenhof afgelopen zondag voor wat betreft het grote aantal oplopende coronabesmettingen: Bij een grote groep Nederlanders is discipline ver te zoeken en is er zelfs sprake van een beetje anarchisme aangaande het opvolgen van (dringende) adviezen vanuit Den Haag in de strijd tegen corona. Toch niet zo vreemd in een land waar al jaren gedogen meer regel is dan uitzondering. Daar plukken ze nu de vruchten van.



P. Monsma, Rotterdam.

GroenLinks verkiezingen | Ik hoop dat ze niet politiek correct uit de wind blijven

‘GroenLinks: zorgpremie kan fors omlaag’ (AD 12-10). Het verkiezingsprogramma van GroenLinks is gepresenteerd. Na de grap van 10.000 euro voor 18-jarigen, nu dit weer. Hoe serieus moeten we dit nemen? Het programma heeft veel weg van de CPN (een van de oprichters van GL) van vroeger. Het lijkt allemaal één grote grap, maar pas op. Het is net als met drank: het maakt meer kapot dan je lief is. Ik ben benieuwd wat voor ruchtbaarheid en ruimte voor kritiek eraan gegeven wordt. Het lijkt tenslotte voer voor de praatprogramma’s, columnisten en cabaretiers. Of wordt GroenLinks, politiek correct, uit de wind gehouden? De tijd zal het leren.



André Tombrink, Schiedam.

GroenLinks verkiezingen 2 | Er zit weinig goeds bij

Soms komen lijsttrekkers vóór de verkiezingen met redelijk aannemelijke voorstellen. Maar de voorgestelde plannen van Jesse Klaver zitten daar mijns inziens deze keer niet bij.



Hans Augustijn, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Statiegeld blikjes | Niet alleen producenten zijn hier verantwoordelijk

‘Statiegeld blikjes dichterbij’ (AD 10-10). De ministerraad heeft wetgeving aangenomen om over twee jaar statiegeld van 15 cent op blik mogelijk te maken. Reden: het aandeel blik in het zwerfafval is met 19 procent toegenomen en het bedrijfsleven wordt hiervoor verantwoordelijk gehouden. Het bedrijfsleven moet zorgen dat dit aandeel minder wordt. Is dit de schuld van het bedrijfsleven? Het lijkt mij dat dit probleem ligt bij de consumenten. Zij laten immers na om het blik weg te gooien. Hetzelfde geldt voor de vele weggegooide mondkapjes die je overal tegenkomt. Komt er straks ook noodgedwongen statiegeld op mondkapjes? Laten we er met elkaar voor zorgen dat zwerfafval tot het verleden behoort.



Louis van de Genugten, Den Haag.

Steun voor farmaceut | Ontwikkeling kan beter in publieke sector gebeuren

‘Dit is toch bedrijfsrisico?’ (Brieven 12-10). Briefschrijver Wim Koelewijn heeft volledig gelijk dat de vaccinsteun van de overheid eigenlijk ‘krom’ is, vanuit een vrijemarktperspectief. Maar wat is het alternatief? Wie buiten de Big Pharma heeft de expertise om een vaccin te ontwikkelen? En als die eisen dat ze nog een paar jaar extra nodig hebben om alle veiligheidsrisico’s goed te bekijken, terwijl onze economie zich de grond inboort, hebben we daar vrede mee? De echte maatschappelijke vraag hier is of het ontwikkelen van medicijnen niet beter volledig in de publieke sector kan plaatsvinden.



Rob Hooft van Huijsduijnen, Genève, Zwitserland.

Bosnië-Nederland | Een kwartier voor tijd een wissel slaat nergens op

Wat een pot hebben we weer gezien, helaas. Ik begrijp nog dat je met de best in vorm zijnde speler van de laatste wedstrijd, Steven Berghuis, niet van start gaat. Maar dat je pas in het laatste kwartier gaat wisselen terwijl het totaal niet loopt, vind ik onbegrijpelijk. Dat had natuurlijk in de rust moeten gebeuren. En Luuk de Jong is een heel goede pinch-hitter, maar als je die in het begin al opstelt, dan is de pijp natuurlijk na 80 minuten wel leeg. Graag zie ik morgenavond tegen Italië een elftal waarover beter is nagedacht.



Rob Zwart, Dronten.

Brief van de dag | Geen tijd voor boosheid, zoek de echte oorzaken van besmettingen

Zondagavond zag ik voorbij komen dat Geert Wilders op zijn manier de bezetting van ziekenhuisbedden en ic-opnames met name toeschrijft aan anderen dan zijn ‘Henk en Ingrid’.



Iedereen boos uiteraard, want hoe kan je dat nu zeggen? Tot zover die politieke zuurstofverspilling. Om nu werkelijk de boel onder controle te krijgen, is onderzoek naar feiten nodig. En transparantie. Is iemand in het OMT al op het idee gekomen om te onderzoeken welke mensen er helaas opgenomen moesten worden en wat de reden is? Hier bedoel ik niet bekende oorzaken als overgewicht of leeftijd, maar meer: wie zijn het, waar wonen ze en hoe zijn ze besmet? Ik ben zelf in dienst bij een internationaal bedrijf en daar werken veel nationaliteiten van over de hele wereld, al jaren. Maar ze spreken slecht Nederlands. In Amsterdam is dat niet nodig Je wordt er bijna altijd in het Engels aangesproken. Over mijn collega’s maak ik me geen zorgen, want die krijgen ook via het bedrijf de goede voorlichting of we helpen elkaar. Daarnaast zijn ze slim genoeg. Niet iedereen die de taal onmachtig is heeft die luxe. De vraag is dus: speelt dit een rol? Zo ja, doe er wat aan. De steden kleurden al maanden geleden rood. Waarom is niet ingegrepen? Mochten de feiten zijn zoals Wilders twitterde, dan ben je geen racist als je dat ter sprake brengt. Maar een realist. Nu zeggen ze: de beste stuurlui staan aan wal. In dat geval zeg ik: nodig me uit en wie weet voegt het wat toe. En oh ja, doe er gelijk een goede onderzoeker bij. Virologen hebben we genoeg. Nu nog mensen die vanuit een andere invalshoek het probleem corona benaderen.



Luuk Diks, ‘t Goy.

