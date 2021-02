Reacties op oproep Armand Girbes: ‘Zijn woorden zijn mij uit het hart gegrepen’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 8 februari in de krant verschenen over onder meer de avondklokrellen en de oproep van IC-baas en hoogleraar Armand Girbes.

Armand Girbes | Zo dacht niet iedereen er een half jaar geleden over

‘Ik ben boos: zorg nu niet eerlijk verdeeld’(AD 5-2). De lezersrubriek van afgelopen zaterdag volledig gewijd aan de (terecht) positieve reacties over de mening van dr. Armand Girbes. Het kan verkeren. Ik herinner mij deze rubriek van 8 april waarin een briefschrijver een behoorlijke lading bagger over zich heen kreeg. Zij had dezelfde mening en sprak over ouderen als een ‘grote groep die nauwelijks toekomst meer heeft’. Ze is misschien nog een beetje confuus van de woedende reacties. Afgelopen vrijdag heb ik mijn hoogbejaarde ouders begeleid naar de priklocatie voor hun eerste vaccinatie. (Hulde voor de uitstekende organisatie van de GGD in het ADO-stadion). Ik gun het mij ouders van harte natuurlijk, maar het voelt toch niet helemaal eerlijk dat zij eerder aan de beurt zijn dan de door dr. Girbes bedoelde groepen.



Henk Hoorn, Zoetermeer.

Armand Girbes 2 | Zijn woorden zijn mij uit het hart gegrepen

In dit interview met dr. Girbes worden al mijn bezwaren verwoord over het vaccineren van 80-, 90- en 100-jarigen. Geef voorrang aan al diegenen die voor deze ouderen en anderen zorgdragen. Ziekenhuis- en zorgpersoneel, brandweer, politie en bovenal leraren, zodat zij niet ziek worden en hun werk kunnen blijven doen. Er moeten keuzes worden gemaakt, anders duurt dit nog het hele jaar en gaat onze economie naar de verdommenis. Straks sterven er meer mensen aan andere ziektes dan er nu op de ic’s liggen. De laatste twee zinnen uit het interview met Girbes, ‘Het is nooit te laat. Maar het gaat wel verdomde langzaam’, zijn mij uit het hart gegrepen.



Annick van Gool, Nootdorp.

Armand Girbes 3. | Ik hoop dat hij ogen opent

Je mag nu overal aan doodgaan, maar vooral niet aan corona. Er wordt ach en wee geroepen als een hoogbejaard iemand overlijdt. En natuurlijk is het verdrietig als het je ouder is, maar is het ook niet volslagen normaal dat een hoogbejaarde een keer sterft? Waarom dan vaccins ‘verspillen’ door deze mensen eerst te vaccineren? De harde werkers die op allerlei gebied zorgen dat de maatschappij blijft draaien, zouden bovenaan de lijst moeten staan. Waarom wordt er niet geluisterd naar mensen als Armand Girbes? Ik hoop dat zijn verhaal alsnog ogen opent.



Marian van der Helm, Delft.

Vaccinatiebeleid | Het wordt wel erg lastig om geen kritiek te hebben

Reacties op interview Armand Girbes: ‘Ik heb zitten janken van blijdschap’ (AD 6-2). Mijn moeder van 98 jaar (die niet meer in staat is om te reizen), is zelfstandig woonachtig in Maassluis. Zij kan zich laten vaccineren in Spijkenisse. Gevraagd waarom haar huisarts haar niet kan vaccineren bij haar thuis. Het antwoord: ‘De huisarts is niet in het bezit van vaccins’. Zo wordt het wel erg lastig om geen kritiek te hebben op het vaccinatiebeleid.

Gerda de Jong, Maassluis.

Avondklokrellen | Na aanrichten van deze ellende verlies je rechten

‘Wie zijn zij?’ (AD 6-2). Nu de krokodillentranen van de relschoppers tevoorschijn komen en zij zich achter excuses verbergen, doe ik een voorstel aan de politiek: hef bij dit soort rotlui de privacywetgeving op. Als vaststaat wat jij hebt gedaan, moet je maar ten schande worden gebracht. In Engeland is het normaal dat criminelen met volle voor- en achternaam in de media komen. Het geeft ze geen status maar iedereen daar weet wat ze gedaan hebben. Als je zo ‘moedig’ bent om stenen te gooien en je vernielt of plundert, heb je naar mijn mening geen recht meer op privacy. En schei uit met die achterlijke excuses. Neem je verantwoordelijkheid.



Rogier Aulbers, Den Haag.

Avondklokrellen 2. | Lachwekkend, de excuses die ze nu ineens gebruiken

Met veel plezier heb ik het artikel gelezen, de tien portretten van deelnemers aan de avondklokrellen. Mensen van verschillende leeftijden en verschillende achtergronden. De advocaten van deze personen schetsen een beeld van ‘dat doet hij anders nooit’ of ‘had nooit kwade bedoelingen’. Ik vind dit lachwekkend. Als je zo’n stoere vent bent om bakstenen te gooien en te plunderen, moet je ook zo stoer zijn in de rechtbank. Uit het artikel blijkt wat mij betreft dat het watjes zijn die zich verschuilen achter de druk van de groep. Jullie verdienen straf en niet zo’n beetje ook. ‘Verwisseld met andere jongen’, en ‘Ik werd in het nauw gedreven’. Ja ja, nu ben je wat minder stoer.



Ferenc Pintér, Landgraaf.

Dierentuinen | Dat wordt een dure grap

‘Dierentuinen worstelen om coronawinter te overleven’ (AD 6-2). De vraag is of we straks nog ons favoriete dierentuindier kunnen bezoeken. Ik vrees dat we dan diep in de buidel moeten tasten om een kangoeroe te zien.



Sipco Hellinga, Arnhem.

