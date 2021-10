Reacties op opvang asielzoekers: ‘De oplossing? Lege kantoorgebouwen op industrieterreinen genoeg’

Opvang asielzoekers | Gebruik lege panden op industrieterreinen

‘Opvang op boten en in hotels moeten we niet willen’ (AD 9-10). Met interesse het stuk van Cyril Rosman gelezen. Dat er nu veel te weinig plekken zijn, alle opvangcentra vol zitten en vluchtelingen op stoelen moeten slapen, is schandalig. Te weinig doorstroom is de oorzaak. Maar hoe dat komt, weten we toch? Grote steden zoals Rotterdam - die volgens COA-directeur Schoenmakers ‘moeten doorpakken’ - slopen duizenden sociale huurwoningen. Daarvoor in de plaats komen koophuizen, die lang niet iedereen kan betalen. De mensen die in het sociale segment wonen en tegen hun zin uitgezet worden, moeten ook allemaal weer gehuisvest worden. Dat is een van de oorzaken van de huidige woningnood. Jonge mensen van 20, 30, soms zelfs 40 jaar, zitten noodgedwongen bij hun ouders. Zij wachten tien jaar of langer op een redelijk huurhuis. Daardoor is er nóg minder plaats voor statushouders. De oplossing? Lege kantoorgebouwen en lege gebouwen op industrieterreinen genoeg. Maak daar mooie woningen van en een groot deel van de woningnood is al opgelost.



Gerda Vogelzang, Poortugaal.