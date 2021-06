Reacties op ouderenzorg: ‘Door ons zorgstelsel kan mijn moeder niet thuis sterven’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 22 juni in de krant verschenen over onder meer Jürgen Conings, de formatie en ouderenzorg.

Jürgen Conings | Zijn dood is iets tragisch, geen complottenvoer

‘Lijkgeur leidt bij toeval naar Jürgen Conings’, (AD 21-6). De verwarde en op hol geslagen Belgische militair Jürgen Conings is dood gevonden in het nationale park Hoge Kempen. Meteen zijn complottheoretici met dit verhaal aan de haal gegaan. Zo zou Conings zijn vermoord en is het wel heel toevallig dat een burgemeester op een fiets het lijk gevonden heeft. Nu heb ik sowieso geen hoge pet op van complot-denkers, maar het idee dat nu rondzingt, dat het lijk van Conings een door de overheid geregeld verjaardagscadeautje zou zijn voor viroloog Marc van Ranst, die ernstig door hem werd bedreigd, is van een nieuw soort bedroevende smakeloosheid.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Onderwijs | Nu de aarde opwarmt zijn airco’s pas écht handig

‘Lezersbrieven, Kunnen we van dat geld geen airco’s kopen?’, (21-6). Lezer Brigitte stelt dat ze écht niet goed kan lesgeven op school in de zomerse hitte. Ook zouden die arme leerlingen ernstige concentratiestoornissen ontwikkelen en in slappe lapjes veranderen zodra het wat warmer wordt. Haar oplossing: koop een airco voor in de school. Heel slim van haar, want als de aarde nog verder opwarmt, doordat wij lekker veel stroom verbruiken, is dit natuurlijk een geweldige investering. Als iedereen nu zo’n ding koopt dan wordt het misschien nog wel wat heter. Komt een airco echt goed van pas. Het is eigenlijk een wonder dat ze in warme landen als Spanje of Suriname nog lesgeven.



Marit Bos, Heemskerk.

Coronabeleid | Wat moeten we met al die coronastuurlui aan wal?

‘Duizenden patiënten dupe uitgestelde zorg’, (AD 21-6). Wat is nu precies het nut van nieuwsberichten over alle gemiste zorg als gevolg van de coronapandemie? Het komt op mij over als kritiek op het gevoerde overheidsbeleid. Ongetwijfeld zijn er verkeerde beslissingen genomen in die paniekerige tijd, maar de beste stuurlui staan aan wal en achteraf is het makkelijk oordelen. We mogen onze handen dichtknijpen dat we in een land als Nederland wonen. We kunnen er hopelijk veel van leren.



Annemarie Louisa, Rotterdam.

Formatie | De stembus lonkt na de zoveelste impasse

Na de breuk met Pieter Omtzigt heeft het CDA in de laatste peilingen van Maurice de Hond nog slechts zes zetels in de Tweede Kamer. Het kan toch niet zo zijn dat een partij die zich in zo’n neerwaartse spiraal bevindt als het CDA, een stabiele factor is om in een regering plaats te nemen. Het gehele politieke landschap ligt na de verkiezingen in maart volledig op apegapen door de Kamerdebatten omtrent het functioneren van Rutte (moties van wantrouwen) en de afsplitsing van Omtzigt van het CDA. Het is een must om nieuwe verkiezingen uit te schrijven.



Bert van der Heijden, Hoevelaken.

Turncoach | Een biertje drinken tijdens de Spelen, dat is pas erg

‘Vincent Wevers wint kort geding en mag alsnog naar de Olympische Spelen’, (AD 18-6). Soms is het moeilijk om gerechtelijke uitspraken te begrijpen. In 2016 werd turner Yuri van Gelder door de chef de mission van de Olympische Spelen naar huis gestuurd omdat hij een biertje dronk. Daarmee raakte hij zijn finaleplaats kwijt. Nu mag een turncoach, tegen wie een onderzoek loopt wegens grensoverschrijdend gedrag, zijn functie in Tokio gewoon uitoefenen. Ik hoop dat het NOC hier alsnog een stokje voor steekt.



Wim Voorspuij, Amstelveen.

EK Voetbal | Speelt Gosens goed, dan is hij ineens ‘Hollander’

Het is werkelijk tenenkrommend dat voetballer Robin Gosens een Hollander wordt genoemd als hij wint met Duitsland, maar een Duitser is op momenten dat hij minder goed speelt. Net als dat de Nederlandse Seedorf de Champions League won en de Surinaamse Seedorf die penalty hoog over schoot. On topic: Ronaldo geeft en deelt bijna alles, maar wanneer hij het een keer niet doet is het een arrogante kwal. Mensen toch...



Arie Schotsborg.

EK Voetbal 2. | Na dit EK spreekt men van ‘Denzelen op de flanken’

‘Stieren’, noemen de Oranjespelers het meters maken langs de zijlijn door Denzel Dumfries. Dit buffelen, dieselen of door denderen verdient echt een eigen naam. Wat te denken van ‘Denzelen’?



Gijs Plantinga, Amsterdam.

Brief van de dag | Moeder wil thuis sterven, maar door ons zorgstelsel kan dat niet

Mijn moeder is 94 jaar. Zes jaar lang hebben mijn zussen en ik als mantelzorgers haar thuis geholpen. Lichamelijk is ze ijzersterk, maar ze is dementerend. Het was haar grootste wens in haar huis te blijven en daar te sterven. Dat is, al onze moeite ten spijt, niet gelukt. Ze brak haar heup en belandde in het ziekenhuis. Daar werden we geconfronteerd met wat ze tegenwoordig zorg noemen. Haar operatie ging prima, maar ze raakte nog meer in de war en ging dwalen. De afdeling gaf aan geen tijd te hebben ‘voor dit soort mensen’ en vroeg ons ook te mantelzorgen ín het ziekenhuis. Verder zetten ze haar bed tegen een muur, zodat ze er maar aan een kant uit kon vallen, en gaven ze haar een valmat. Ik zie zelf ook hoe overbelast de zorg is, maar dit was wel heel schrijnend. Snel werd ze overgeplaatst naar een revalidatiecentrum. Ondanks dat de verpleging enorm lief is, spelen daar dezelfde problemen. Te weinig personeel en mijn moeder krijgt niet de zorg die ze nodig heeft. Inmiddels is ze al twee keer gevallen en is het wachten op de dodelijke val. In een vieze luier ligt mijn moeder om hulp te roepen. Dat wat wij wilden voorkomen, gebeurt gewoon. Haar helpen met een sedatie, zodat ze op een rustige respectvolle manier overlijdt, mag niet volgens protocol. De zorg van nu is een schande. Voor allerlei zaken moet respect worden opgebracht, maar in de ouderenzorg mis ik dat enorm. Weggestopt achter grote ramen lig je gedesoriënteerd in je bed. Of ernaast, als je gevallen bent. Omdat het protocol het niet toelaat om op een menswaardige manier te sterven.



Caroline van Tussenbroek, Delft.

