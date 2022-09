Reacties op overlijden Gorbatsjov: ‘Russische leider die wel populair werd en aan vrede dacht’

Ontevredenheid partijleden | De coalitie blust alleen brandjes in eigen kring

‘Partijen Rutte IV op het matje, de VVD als eerste’(AD 31-8). Een ‘asieldeal’ waar eigenlijk niemand van de coalitie echt blij mee is. Een minister die advies over vlees censureerde. Onderzoek naar de uithuisplaatsing van kinderen wordt tegengehouden. Zomaar een paar berichten over onze regering. De huidige coalitie is alleen maar bezig met brandjes blussen binnen de eigen kringen en probeert de boel met ducttape krampachtig bij elkaar te houden. Zou ik ook doen wanneer peilingen uitwijzen dat er zowel vanuit de eigen gelederen als vanuit de bevolking steeds minder steun is.



Ilona Dekker, Nieuwegein.