Reacties op overlijden Wim Jansen: ‘Hij kan vergeleken worden met Cruijff en Moulijn’

‘Een heel grote voetballer en een bijzonder sympathiek mens’ en ‘Succes van de versoepelingen begint bij onszelf door je te houden aan de maatregelen’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van donderdag 27 januari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Wim Jansen 1946-2022 | Een groot voetballer en een sympathiek mens

‘Het Rotterdamse uithangbord van geen woorden maar daden’ (AD 26-1). Soms sta je even stil in het leven. Dat is nu bij het overlijden van een prachtig mens. Wim Jansen, een heel grote voetballer en een bijzonder sympathiek mens. En dat zeg ik uit de grond van mijn hart. Tussen 1966 en 1977 heb ik als administrateur bij Stadion Feijenoord Wim als mens en voetballer meegemaakt. Ik mag rustig zeggen: een fantastisch mens die heel standvastig door het leven ging en altijd aardig en voorkomend was. Privé heb ik Wim meegemaakt als scout van SVV. Wij woonden toen in Hoek van Holland en mijn zoon voetbalde bij Hoekse Boys. Op een zaterdagmorgen stond Wim daar om wat spelertjes te bekijken. Wij waren blij verrast elkaar te treffen. Mijn vraag was wie zijn doel was. Het bleek mijn zoon te zijn. In de kantine werden nog wat ditjes en datjes besproken. De herinneringen aan hem zullen altijd blijven. Ik wens een ieder die hem liefheeft veel sterkte.



Jan den Haan, Pijnacker.

Wim Jansen 1946-2022 II | In Peru werd een jongen naar hem vernoemd

Naar aanleiding van het overlijden van Wim Jansen moest ik aan het volgende denken, om aan te geven dat de roem van deze voetballer tot ver over de grenzen reikt. Ooit bezocht ik Peru en kreeg een rondleiding van een Peruviaanse archeoloog, Jansen genaamd (voornaam). Hij vertelde dat zijn moeder een groot fan was van Wim Jansen en daarom haar kind naar hem vernoemd had. Deze archeoloog Jansen wist alles van het Nederlands elftal en in het bijzonder van Wim Jansen. Ik vond het een bijzonder verhaal.



Emma Bavinck, Weesp.

Wim Jansen 1946-2022 III | Hij staat naast grootheden als Cruijff en Moulijn

Terecht heeft het AD Feyenoord-voetballer Wim Jansen op de voorpagina gezet. Wim Jansen was in de jaren 60 en 70 een groot voetballer bij Feyenoord in een gouden generatie met Theo Laseroms, Rinus Israël, Willem van Hanegem en niet te vergeten Ove Kindvall. Wim Jansen kan gerust vergeleken worden met Cruijff en Moulijn. Die generatie voetballers zal tot in lengte van dagen in mijn geheugen blijven.



Jan Dammes, Bleiswijk.

Wim Jansen 1946-2022 IV | Briljant samengevat, Hugo

‘Uitschakelen’ (Column 26-1). Wat een briljante samenvatting over maestro Wimpie! Hugo Borst op zijn best. Kort en bondig samengevat door ‘topper’, columnist Hugo Borst. Geen woord gelogen en niks overdreven. Dit was Wim Jansen ten top. Een oer-Feyenoorder is ons helaas ontvallen.



Rob den Blanken

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Versoepelingen | Met iets meer discipline kan hier straks veel meer

Versoepelingen, net als iedereen verlangde ik ernaar. Nu zijn er versoepelingen maar zoals altijd zijn er altijd rupsjes nooitgenoeg die nog meer willen of zelfs alles open. Maar wat graag wijzen ze naar het buitenland waar meer mag. Zij gaan daarbij voorbij aan één ding: in het buitenland gedraagt men zich een stuk gedisciplineerder bij het naleven van maatregelen. In ons land is het kennelijk stoer om dat juist niet te doen. Succes van de versoepelingen begint bij onszelf door je te houden aan de maatregelen. Als je kijkt naar omringende landen, neem daar dan ook een voorbeeld aan.



Paul Visser, Haren.

Soumaya Sahla | Ga een serieus gesprek aan met Geert Wilders

‘Sahla geeft VVD ineens ongemakkelijk gevoel’ (AD 26-1). Ik zou graag tegen Hans Nijenhuis en briefschrijver Joop Verhoef willen zeggen om eens een serieus gesprek met Geert Wilders aan te vragen. Is het niet Soumaya Sahla geweest die lid was van een terroristische organisatie die Wilders ernstig heeft bedreigd? Alleen in Nederland kan een terrorist lid worden van een politieke partij. En als Nijenhuis vindt dat ze haar talenten op een betere manier kan inzetten moet ze dat in de kantine doen, maar niet in de politiek.



J. Wieldraaijer, Drachten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.