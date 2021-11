Reacties op overtreding van de wet door fiscus: ‘Tijd om deze verziekte cultuur op te vegen’

‘De Belastingdienst heeft een beerput als de toeslagenaffaire’, en ‘Als je niet gevaccineerd bent, dan heb je in de sportschool niets te zoeken’: dit zijn enkele onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van maandag 1 november verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Belastingdienst | Tijd om de bezem door de verziekte cultuur te halen

‘Fiscus overtrad jarenlang de wet’ (AD 30-10). De Belastingdienst weer in het nieuws, en weer niet positief. Vraagt de politiek zich niet af hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren? Zitten er daar wellicht aan de top ambtenaren die er hun eigen normen en waarden op na houden? En de ministers en staatssecretarissen telkens met een kluitje in het riet sturen? Ik zou denken: tijd voor een grote bezem om deze verziekte cultuur die er blijkbaar is op te vegen. Als signaal naar de burger. En dan een nieuw team, jongeren, dat wel weet waar het mee bezig is. Dienstverlening aan de burgers. Het incasseren van belastingen volgens de correcte (spel)regels en herziening en vereenvoudiging van de belastingen. En natuurlijk in de Tweede Kamer niet om de haverklap weer een aanpassing om het een of ander. Misschien om nog even mee te nemen in het nieuwe regeerakkoord.



Jos de Graaf, Reuver.

Belastingdienst II | Laat de ambtenaren eens verantwoording afleggen

De Belastingdienst heeft een beerput als de toeslagenaffaire. Maar de Belastingdienst bestaat uit ambtenaren, ofwel mensen. Mensen met machtsgevoel? Laat al die mensen maar verantwoording afleggen, zodat zij zich niet net als al die ambtenaren van hoog tot laag in de toeslagenaffaire wéér achter elkaar kunnen verschuilen.



B. Vrijhof, Rotterdam.



QR-code | Alleen die code laten zien, is dat al te veel gevraagd?

Sportscholen zien invoering QR-code niet zitten. Reden, aldus NL Actief-directeur Patrick Rijnbeek, de drempel om te gaan sporten wordt te hoog. Wat is dit voor flauwekul? Je hoeft alleen maar je code te laten zien en verder niets. In mijn woonplaats werd onlangs een avond georganiseerd waar in verschillende kroegen coverbands speelden. Je moest bij de ingang wel je QR-code laten zien. Niemand, maar dan ook niemand heeft hierover geklaagd. Integendeel, iedereen was vol lof over de organisatie. Maar ja, als je niet gevaccineerd bent, dan heb je op zo’n avond of in de sportschool niets te zoeken. Patrick Rijnbeek zou dit toch moeten weten.



Paul Daniels, Gorinchem.

Tekort aan zorgpersoneel | Als herintreder heb ik heel slechte ervaringen



‘Zorg staat te springen om extra handen’ (AD 30-10). Van huis uit ben ik OK-assistente, maar ik heb daarna rechten en economie gestudeerd en ben dus in een andere hoek terechtgekomen. Een paar jaar geleden heb ik mij laten overtuigen door het management van een ziekenhuis om te herintreden, vanwege gebrek aan personeel. Wat ik vervolgens op de werkvloer aantrof is niet te beschrijven. Ik was gewend als leerling onderaan in de zogenaamde pikorde te staan, maar herintreders staan nog een trede lager. In aanwezigheid van collega’s werd mij zeker iedere dag de les gelezen. Vanaf dag één werd er niet met me gepraat, wel over mij. Na drie maanden heb ik het opgegeven. De OK’s in het ziekenhuis zijn inmiddels gesloten vanwege gebrek aan personeel. Ik ben zelf weer fijn aan het werk gegaan als jurist. Dus als je aan mij vraagt hoe het komt dat er gebrek is aan personeel, dan zeg ik dat de zorg het aan zichzelf te wijten heeft.



Vertrek Mark Koevermans | Van die opmerkingen zal niemand wakker liggen

Als ik minister Ferd Grapperhaus op de televisie weer eens boos hoor zijn na het zoveelste incident met de opmerkingen: ‘Dit kan echt niet meer’, of ‘Hier moet een eind aan komen, de grens is bereikt’, dan moet ik altijd aan mijn vader denken. Als wij vroeger iets stouts deden, wilde hij ons natuurlijk straffen. ‘En als jullie dit nog een keer doen, ga je vanavond allemaal met de blote benen naar bed.’ En bang dat we waren. Maar niet heus.



Anneke Post, Hardenberg.

Column Angela | Goed dat dit programma de aandacht krijgt

‘Ook mooi voor mensen met een Tim-aversie’ (Column 30-10). Angela, wat fijn dat je aandacht besteedt aan het programma 100 dagen in je hoofd. Er is inderdaad af en toe een beetje te veel Tim en als je daar doorheen kunt kijken, ook weer niet. De scheidslijn tussen psychisch gezond en ziek is flinterdun. Onbekend (psychisch ziek zijn) maakt onbemind (de cliënt) en daarom is het goed dat dit programma aandacht krijgt.



Corrie Lammers, Amersfoort.

Ontslag Ronald Koeman | Medelijden is niet nodig

In een wereld die worstelt met klimaat, hongersnood, oorlogen en een demissionair kabinet, moet de gewezen trainer van Barcelona het doen met een afkoopsom van 12 miljoen. Iemand nog medelijden? Ik niet. Word volwassen en tel je zegeningen.



Aart van Veen, Doorwerth.

