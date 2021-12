Reacties op pensioen: ‘Wij hebben toch zeggenschap over ons gespaarde geld?’

‘De regering verschuilt zich achter adviezen’ en ‘Wat mij betreft komt het Sinterklaasjournaal in aanmerking de Gouden Televizier-Ring’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van dinsdag 7 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Afghanistan | Helpen waar kan, al zijn ze zelf verantwoordelijk

‘Ik droomde over Afghanistan, hoewel ik er nooit geweest ben’ (AD 4-12). Prima dat mevrouw Snels er zo over denkt. Maar realiseert zij zich wel dat wij twintig jaar lang hebben getracht de Afghanen, dus ook deze tolken, te helpen hun land op te bouwen? Wij hebben hen gediend en niet andersom. Dat deze tolken zich hebben ingezet om onze mannen en vrouwen te helpen bij het opbouwen van hun land, valt zeker te prijzen. Maar dat hebben zij gedaan voor zichzelf en niet voor ons. Natuurlijk is het verschrikkelijk dat de taliban deze mensen vervolgen en waar het kan moeten wij helpen. Het Afghaanse volk heeft op geen enkele wijze serieuze weerstand geboden. En dat maakt ons, na alle hulp die wij hebben geboden, niet verantwoordelijk voor hun toekomst.



Willem van Meurs, Barendrecht.

Afghanistan II | Praat ons hierover geen schuldcomplex aan

Anne-Marie Snels beschrijft de omgekeerde wereld. Een ereschuld aan de Afghanen? Zij hielpen ons? Of zichzelf? Ik ga niet twisten over het leed, maar hebben deze Afghanen geen ereschuld aan ons? Er zijn daar jonge levens van militairen opgeofferd, er zijn investeringen gedaan. Zouden Afghanen zelf niet meer weerstand moeten bieden in plaats van misstanden oogluikend toestaan en massaal op de loop gaan? Het is toch hun eigen land, toekomst en religie? Ze moeten zelf de toekomst in goede banen zien te leiden. Helpen is prima, maar zadel ons niet op met een schuldcomplex.



A. den Dikken.

Pensioen | Roep de overheid op tot acceptabele compensatie

‘Er is geld genoeg voor een waardevast pensioen’ (AD 4-12). Waarom worden de pensioenen niet gewoon verhoogd, vraagt Bernard van Praag zich af. Dat vragen wij ons dus ook af, wij hebben toch zeker zeggenschap over ons eigen gespaarde geld? Bedankt voor de duidelijke uiteenzetting hoe rijk de fondsen zijn en wij inmiddels in armoede verkeren doordat onze koopkracht in tien jaar met 20 procent is gedaald. De overheid heeft in de jaren 80 en 90 ook nog zo’n 30 miljard te weinig aan premie afgedragen waar nu niet meer over wordt gerept. Ik vind dat wij de regering tot actie moeten manen, tot een acceptabele prijscompensatie. De vakbonden hebben ons ook in de steek gelaten. Ik ben vijftig jaar lid van de FNV geweest en ze laten het allemaal gebeuren. Dus gepensioneerden, laat je horen en stem op een partij die voor ons opkomt.



Dick Kreling, Heinenoord.

Middenklasse | Eindelijk eens politieke aandacht voor deze groep

Eindelijk een parlementariër die aandacht vraagt voor spaarders. Dat zijn circa 1,4 miljoen burgers en voornamelijk ouderen, want jongeren moeten immers nog starten met sparen. Er wordt al jaren gesproken over de onrechtvaardige heffing bij spaarders, die vele malen meer belasting moeten betalen dan aan rente wordt ontvangen. Staatssecretaris Vijlbrief was het eens met deze kritiek. Vervolgens heeft hij in de Tweede Kamer gemeld dat er niet voor 2025 een aanpassing komt. Verandering in de bestuurscultuur is totaal niet te bespeuren. Hopelijk neemt de Hoge Raad nu het advies van de advocaat-generaal over, zodat gestolen geld kan worden teruggevorderd.



H. Koekkoek, Krimpen aan de Lek.

Sinterklaasjournaal | Afgelopen tijd genoten van het enthousiasme

Wat heb ik weer genoten in de afgelopen weken van het Sinterklaasjournaal. Het enthousiasme van het hele Sint- en Pietenteam spatte ervan af. En al die pareltjes van spitsvondigheden. Geweldig! Zo fijn in deze ook voor kinderen ingewikkelde tijd. Wat mij betreft komt deze productie in aanmerking voor een nominatie voor de Gouden Televizier-Ring.



Wilma Hoolwerf, oma.

Denktank corona | Graag ministersploeg die bestaat uit deskundigen

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema roept de regering op om een nationale denktank op te richten die zich buigt over hoe om te gaan met corona op de lange termijn. Opvallend is dat ze deze lange termijn nauwkeurig afbakent: twee jaar. Dat is een halve regeerperiode en betekent een soort ‘supraregering’. Een slecht idee, lijkt me. We zien dat adviesorganen als het OMT en de Gezondheidsraad vertragend hebben gewerkt: de regering verschuilt zich achter adviezen, adviesorganen achter modellen en wetenschappelijke uitkomsten. Het kabinet hoort de denktank te zijn, gesteund door ambtenaren en deskundigen die dagelijks om advies kunnen worden gevraagd. Dit vereist een deskundige ministersploeg (zakenkabinet), zonder mensen die op basis van partijcriteria worden geselecteerd. Mooie kans om in deze formatiefase te realiseren: daadkracht gekoppeld aan een nieuwe bestuurscultuur.



Willy Diddens, Gouda.

