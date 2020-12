Reacties op persconferentie: ‘Dit slappe beleid slaat nergens op’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 10 december in de krant verschenen over onder meer de persconferentie en kerst.

Brief van de dag | Laten we, net zoals deze zieke kinderen, flink zijn en doorzetten

In deze bizarre tijd, waarin velen het moeilijk hebben, wil ik vragen om met z’n allen een moment stil te staan. Zondag was Jeroen Pauw bij het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Hij laat, met ouders en medisch personeel, zien wat daar de essentie van het leven is. Op bewonderenswaardige, integere wijze, zonder opgeklopte emoties, maakt hij ons deelgenoot van de dagelijkse praktijk: kinderen met hersentumoren. Een kindje van 3 jaar dat dapper in het ziekenhuisbedje chemotherapie ondergaat. Hij heeft een rugzakje op z’n rug. Daar zit geen speelgoed in, maar sondevoeding die via een slangetje in z’n neus ervoor zorgt dat z’n kleine lijfje de behandelingen kan doorstaan. Een kindje dat moet dealen met operaties, zware behandelingen, niet thuis in het eigen bedje kan slapen. Niet thuis in het gezin kan zijn. Altijd maar flink moet zijn. Een jongen van 16 die zich moet bezighouden met euthanasie, omdat voor hem het leven alle kwaliteit heeft verloren. Ten afscheid zegt hij z’n vrienden dat zij dan voor hem maar de lol uit het leven moeten halen. Neem daarbij de ouders die het meest intense verdriet moeten doorstaan. Ook zij moeten flink zijn. Het zijn maar twee voorbeelden van kinder- en ouderleed. Er zijn in ons land veel van deze verdrietige situaties. Laten we met z’n allen in deze tijd wat vaker aan deze kinderen denken en wat minder in verzet schreeuwen om vrijheid, feesten en het recht om vuurwerk af te steken. Laten wij ook flink zijn en volhouden zonder geschreeuw. Voor sommige kinderen is er geen volgend jaar.

Ineke den Herder, Leusden.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.

Persconferentie | Weer geen perspectief, laat staan helderheid

Bedankt heren Rutte en De Jonge. Het was weer een persconferentie zonder enig perspectief, dinsdag. Wat mij verbaast is dat u met geen woord spreekt over waar al die besmettingen vandaan komen. Wie, welke leeftijden enzovoort. En dan de journalisten. Waarom stellen zij niet de volgende vraag? ‘Sportwedstrijden bezoeken mag niet, de horeca is al weken dicht, musea en theaters hebben bijna geen bezoekers en toch loopt het aantal besmettingen op. Hoe kan dat?’ Funshoppen mag wel en de burgemeesters horen: zoek het zelf maar verder uit als het te druk wordt. Dit slappe beleid slaat nergens op.



Rob Breevoort, Zoetermeer.

Persconferentie 2. | Zachte heelmeesters

Al negen maanden onzekerheid, niet weten waar je aan toe bent. Inderdaad zijn velen het zat. En waarom? Het duurt te lang en er is geen gezamenlijke eenduidigheid van de regering. We willen allemaal graag terug naar gewoon en hadden die energie kunnen opbrengen na een algehele lockdown. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden!



Mik Hoogenboom, Koog a/d Zaan.

Persconferentie 3. | Koopgekte is de oorzaak

Premier Rutte had het zichtbaar moeilijk met de mededeling dat het niet goed gaat met de verspreiding van Covid-19. Jammer dat hij niet keihard uitsprak wat de echte reden is van het stijgende aantal besmettingen. Iedereen weet dat de problemen zijn ontstaan tijdens de koopgekke dagen Black Friday. Maar in 2021 gaan we snel dit zware jaar vergeten en pakken we de draad weer vrolijk op.



Aad Deurloo, Rotterdam.

Persconferentie 4. | Geen kerst, is dat zo erg?

We lappen nog steeds massaal de regels aan onze laars! Is het zó erg om kerst een jaar over te slaan?



Han van der Vlist.

Drie gasten met kerst | Wat doe ik als mijn buren de regels overtreden?

Niet meer dan drie mensen per dag op bezoek met kerst! Wat moet ik doen als mijn buren zes mensen op bezoek hebben? Wie moet ik bellen? Moet ik verrader worden, net als in de Tweede Wereldoorlog? Wie geeft nu eens de juiste antwoorden? Want met al dat gepraat blijven de besmettingen gewoon stijgen. Alleen verregaande maatregelen die goed gecontroleerd worden kunnen het virus terugdringen. Een grote groep die niet wil meewerken, brengt medemensen in gevaar!



Hans van Tuijl, Wamel.

Drie gasten met kerst 2. | Het volk luistert niet, dus...

De overheid wil geen controle achter de voordeur. Maar nu blijkt dat de meeste besmettingen in huiselijke kring ontstaan terwijl de horeca uitstekende maatregelen treft en dicht moet blijven. Overheid, jullie slaan toch echt de plank mis. Het volk luistert niet.



Koos Müller, Rhoon.

Column over krakers | Verbouw die leegstaande kantoren tot woningen

‘Krakers’ (AD 9-12). Goede column van Nynke de Jong. Belachelijk om de paar krakers die er nog zijn, nu via de rechter uit te zetten. Er is woningnood, weet je, en dat al jaren. Ook al willen sommige partijen dat niet zien. Door de verhuurdersheffing is er bij de woningcorporaties en woningbouwverenigingen amper geld voor onderhoud en restauratie, laat staan voor nieuwe huizen! Schaf dat per gisteren af, dan kunnen er weer huizen komen. En verbouw al die leegstaande kantoren tot woningen, dan kunnen we iedereen weer helpen aan een fatsoenlijk dak boven het hoofd, zoals dat hoort in een rijk land als het onze!



Gerda Vogelzang, Poortugaal.

Varkens verwaarloosd | Deze boer moet naar een psychiatrische kliniek

‘Verwaarlozing varkens: straf’ (AD 9-12). Een ex-varkensboer uit Ruinen is veroordeeld voor zeer ernstige verwaarlozing van zijn tienduizend varkens. De straf is 150 uur dienstverlening en drie maanden voorwaardelijke celstraf. Waarom slechts een voorwaardelijke straf? Deze boer hield tienduizend varkens onder erbarmelijke omstandigheden. Ten hemel schreiend, zei de rechter. Je zou haast zeggen dat er bij deze boer sprake is van een verstandelijke aandoening. Waarom dan geen verplichte behandeling in een kliniek? Het is bekend dat voor mensen die zulke afschuwelijke dingen met dieren doen, de stap naar het mishandelen van mensen klein is!



Ed Albers, Rotterdam.

Kerstreclame van lidl | Wees nu geen zuurpruim!

‘Commercial’ (column 9-12). De Lidl moet het ontgelden met kritiek op een ‘gortdroge kerststol’. Het doet mij denken aan een cabaretier die een biermerk afkraakte. Angela, wees even geen zuurpruim en laat de mensen zelf uitmaken wat ze vinden van kerstcommercials, in deze sombere tijd.



Hennie Oomen, Maassluis.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.