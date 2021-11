Reacties op persconferentie kabinet: ‘Ik raak het spoor bijster’

‘De kwalificatiereeks heeft veel overeenkomsten met de coronacrisis onder Rutte’ en ‘Misschien kunnen we eindelijk eens zonder morren doen wat het virus van ons eist’: dit zijn enkele reacties op onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van maandag 15 november verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Louis van Gaal | Bijzonder, die kritiek op het leiderschap van Rutte

Bijzonder dat Louis van Gaal leiderschap mist bij onze demissionair premier Mark Rutte. Als leider van het Nederlands elftal faalde Van Gaal afgelopen zaterdagavond in het bijzonder. Verkeerde wissels en geen duidelijke opdracht na de 2-0. Blijven aanvallen of consolideren. Niet allebei een beetje. Jammer Louis. Beter opletten.



Jan Leydes, Rotterdam.

Louis van Gaal II | Dat varkentje zou wel even gewassen worden

Van Gaal had veel kritiek op het leiderschap van Mark Rutte in de coronacrisis naar aanleiding van de maatregel om geen toeschouwers toe te laten tijdens voetbalwedstrijden. Mijns inziens een voortreffelijke maatregel die massale verplaatsingen van supporters tegengaat. Dat goed leiding geven niet altijd leidt tot de gewenste resultaten weet Rutte als geen ander, maar moest Van Gaal een dag later zelf ervaren. Hij zou het afgeschreven varkentje Montenegro wel even wassen. Qatar was binnen. Na 90 minuten armetierig voetbal van Nederlandse kant, stond het plotseling 2-2. Qatar is ineens ver weg. Een verklaring kon de bondscoach niet geven, het leven is nu eenmaal niet voor 100 procent voorspelbaar. De hele kwalificatie van het Nederlands elftal was weer terug bij af en dat ondanks het geweldige leiderschap van Van Gaal. De kwalificatiereeks heeft veel overeenkomsten met de coronacrisis onder Rutte: verrassende ups en downs en dat zelfs onder de bezielende leiding van de coach der coaches, Louis van Gaal. Schoenmaker, blijf bij je leest, zou ik zeggen.



H. Massier, Kropswolde.

Louis van Gaal III | Misschien eindelijk een lesje bescheidenheid?

Hopelijk gaat deze blaaskaak vanaf nu wat respectvoller om met verslaggevers die hem (kritische) vragen stellen. Bekt alles en iedereen maar af. Denkt echt dat ie een wonderboy met magische krachten is. Nou, verre van dat. Geen haar op mijn hoofd die ervan wakker ligt als ze het niet redden.



Wim Koelewijn, Rotterdam.

Persconferentie kabinet | Leg de vinger eens op de zere plek: bezuinigingen

‘Avondleven weer aan banden’ (AD 13-11). Na de persconferentie is iedereen in rep en roer. Er rouleert een petitie tegen het voornemen de QR-code op de werkvloer in te voeren. Gevaccineerden tekenen die zelfs. Wat een opluchting. Want ik was echt even bang dat demissionair minister Hugo de Jonge zou slagen in zijn opzet gevaccineerden tegen ongevaccineerden op te zetten. Het wordt allemaal grimmiger. Maar waarom en waartoe? Het kan niet anders, of er moet veel op het spel staan, maar wat? Echt, ik raak het spoor bijster. Hoe is het mogelijk dat de besmettingen zo oplopen, terwijl de vaccinatiegraad toch al boven de 85 procent ligt? Werken die vaccins wel? Dubieuze zaak toch, als er steeds meer boosterprikken nodig zijn? En iedereen toetert maar dat het de schuld van de ongevaccineerden dat er geen ic-bedden voldoende zijn. Het wordt tijd om de vinger op de zere plek te leggen van het tekort aan ic-capaciteit en overbelasting: bezuinigingen in- en privatisering vóór corona.



Levien Vermeer, Asperen.

Persconferentie kabinet II | Wat is er tussen maart 2020 en nu dan gedaan?

Topdrukte in de ziekenhuizen. Op de verpleegafdelingen en de ic. We kunnen de zorg niet meer aan. Dit horen we al vanaf maart 2020. Is er iets veranderd? Waar blijft een plan en het geld om de zorg te verbeteren? We kunnen de zorg in de ziekenhuizen niet meer aan, hoorden we ook tijdens ernstige griep. Is er iets aan gedaan? Helaas niet. Ziekenhuizen sluiten. Misschien het leger inzetten met noodhospitalen zoals tijdens nationale rampen gedaan kan worden? Geeft de ziekenhuizen meer ruimte voor de gewone zorg.



Mar Graaf, Hellevoetsluis.

Persconferentie kabinet III | Het kabinet doet dit niet, dat virus doet het kwaad

Het zou goed zijn als we ons eens realiseerden dat de coronamaatregelen ons niet worden opgelegd door premier Rutte en het OMT, maar door dat besmettelijke, dodelijke virus dat nog steeds onder ons is. Misschien kunnen we eindelijk eens zonder morren doen wat het virus van ons eist.



J. de Vries, Zoetermeer.

Hoofddoek of keppel boa | Totaal verkeerd besluit

‘Boa-bond: Dragen hoofddoek of keppel geen goed idee’ (AD 13-11). Wil een toch al polariserende samenleving nog meer olie op het vuur met de Utrechtse maatregel, op initiatief van Denk, met het dragen van een hoofddoek of keppel bij boa’s toe te staan? Denken zij werkelijk dat een boa met keppel zich vrij kan bewegen in een allochtonenwijk? Dit gaat averechts werken. Wat is de toegevoegde waarde? Mogen rechters straks ook een feestmuts op in de rechtszitting? Dit is een totaal verkeerd besluit en verdient zeker géén navolging.



Albert Rikkers, Alphen aan den Rijn.

