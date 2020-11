Reacties op persconferentie: ‘Vreemd dat Rutte en De Jonge ons niet aankijken als ze een belangrijke boodschap hebben’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 5 november in de krant verschenen over onder meer de nieuwe coronamaatregelen.

Nieuwe maatregelen | Voor de dierentuinen is deze willekeur extra zuur

‘Het gaat niet goed genoeg’ (AD 4-11). Ik vind het een beetje dom om de sportscholen ‘als uitlaatklep’ open te laten. Sommigen gaan liever uit eten of pakken graag een filmpje. Voor dierentuinen vind ik het extra zuur. Die worden nu dubbel hard geraakt. De personeelskosten en huur lopen door en de dieren moeten nog steeds gevoerd. Alles dicht of niets. Maar zoals gewoonlijk wordt er met meerdere maten gemeten. Had liever in het begin resoluut geweest met vier weken harde lockdown. Dat polderen leidt nergens toe.



Joey Buijtendijk, Rotterdam.

Nieuwe maatregelen 2. | Laat de zwembaden open

Een avondklok om illegale feesten tegen te gaan, scholen tijdelijk dicht, tijdelijk beperkt aantal bezoekers in te drukke winkels, maximaal twee volwassenen in een auto en sportscholen dicht vanwege het gehijg in relatief kleine ruimtes. Geen van deze maatregelen is genomen. Het virus verspreidt zich nauwelijks in de buitenlucht. Waarom mensen dan het laatste plezier in dierentuin of pretpark ontnemen en het sociale contact buiten nog verder reduceren? Waarom zwembaden - grote hallen met strikte maatregelen - sluiten terwijl zwemmen juist zo goed is voor het lichaam?



Martijn Domburg, Rotterdam.

Nieuwe maatregelen 3. | Bioscopen, theaters en musea doen het juist goed

Het sluiten van musea, bioscoop en theater met als doel minder besmettingen. Deze sectoren doen zo hun best met maatregelen, komen hier nou zoveel besmettingen vandaan? Lopen de heren zelf wel eens een rondje door het centrum van Den Haag? Overvolle winkelstraten, lange wachtrijen voor de winkels en honderden mensen die geen afstand houden. Gooi die winkels dicht! Het kabinet heeft werkelijk waar geen idee wat er op de straat gebeurt.



D. van den Brink, Den Haag.

Nieuwe maatregelen 4. | Van mij mag de boete bij overtredingen omhoog

Je zal maar Rutte of De Jonge heten. Het valt niet mee voor die gasten. Elke keer zie je nieuwe maatregelen voorbij komen, en iedereen heeft natuurlijk zijn zegje hierover. Ik ook! Hoewel, ik heb moeite met een maatregel die niet wordt genomen, maar juist is teruggeschroefd; het enorm verhogen van de boete als je willens en wetens maling hebt aan de maatregelen, zoals met illegale feestjes. Ze lachen, als ze er al een krijgen, zich te barsten om die 95 euro. Die boete mag voor mijn part vertienvoudigd worden!



Wim Koelewijn, Rotterdam.

Nieuwe maatregelen 5. | Verbied demonstraties

Logisch dat strengere maatregelen zijn genomen. Ook dat men buitenshuis nog maar met z’n tweeën mag zijn. Derhalve begrijp ik niet waarom nog steeds een demonstratie mag worden gehouden. Daar komen honderden, soms wel duizend mensen bij elkaar. Ik denk dat drie vrienden in het park dat ook niet begrijpen. Verbied tot nader order demonstraties.



Cees van Ravesteijn, Rijswijk.

Persconferentie | Nutteloos, die journalisten

Wat doen de NOS, RTL en SBS bij de persconferentie van Rutte en De Jonge? Snappen ze niet wat er gezegd wordt? Ze stellen vragen, terwijl beide heren het keurig hebben uitgelegd. Waarom geen vraag over het openhouden van de kerken, terwijl de rest dicht moet? Maandag kom je de bezoekers tegen bij de Aldi of Lidl. Ook geen vraag of mensen naar Nederland op vakantie mogen, terwijl afgeraden wordt om met kerst naar het buitenland te gaan. Doe de persconferentie voortaan maar zonder pers. Je hebt er niks aan.



Bert Lek, Geldermalsen.

Persconferentie 2. | Ze moeten óns aankijken

Als wij iemand iets te vertellen hebben, kijken wij die persoon aan, wij hebben dat geleerd in onze opvoeding. De nieuwslezers van het journaal doen dat ook. Vreemd dat premier Rutte en minister de Jonge dat niet doen. Zij spreken alleen tegen de journalisten voor hen, terwijl deze belangrijke boodschap aan ons gericht zou moeten zijn. De gebarentolken doen dat overigens wel.



Jan Drent, Zeist.

Angela over ‘we houden vol’ | Ja, Eddy was geweldig!

‘Eddy’ (column 4-11). Geweldig Angela! Inderdaad eindelijk een aflevering van We houden vol die boeide van begin tot eind!



Martje Verwaayen, Culemborg.

Opiniestuk Ray Aeckerlin | Een onaangenaam krantje

‘Mijn ziekte vroeg al genoeg offers’ (Opinie 3-11). Ik was gegrepen door het artikel van Ray Aeckerlin. Hij is een van de kwetsbaren die onze solidariteit verdient. Wij kregen ook ongevraagd Gezond verstand in de bus. Ik (75) was onaangenaam verrast door de inhoud.



A. Krabbendam, Zeist.

Brief van de dag | Europa heeft Erdogan veel te lang zijn gang laten gaan, en zie daar

De Turkse president Erdogan: een niet eerder bestreden virus. Het feit dat Erdogan het lef heeft om buitenlandse politici aan te vallen op hun handelen en durft te betitelen als fascisten, in het geval van Wilders of psychiatriche patiënt, in het geval van de Franse president Macron, omdat deze naar aanleiding van de zoveelste barbaarse moord in zijn land vanuit de extreme moslimhoek maatregelen neemt, is op zich al schandelijk. Het is helemaal te gek voor woorden als je naar zijn eigen wandaden kijkt. Hij heeft zijn eigen bevolking in de bankschroef geplaatst door rechters en andere vooraanstaande burgers met een machtspositie, in te wisselen voor gelijkgezinden. Velen zijn daardoor in het gevang geraakt, gemarteld of ‘verdwenen’. En deze wolf in schaapskleren, die oordeelt over politici in het buitenland omtrent binnenlandse aangelegenheden, voert hetzelfde dictatoriale beleid jegens eigen bevolkingsgroepen. Zo onderdrukt hij al lang een grote groep Koerden. En wat te denken van zijn beestachtige beleid aangaande Syrische vluchtelingen. Deze dictator is van het kaliber Hitler of de slager van Syrië: president Assad. Die een uitstraling van een witteboordencrimineel heeft. Het is echter de schuld van Europa zelf dat dit soort lieden zich aldus kunnen manifesteren. Een oogkleppenmentaliteit waardoor leiders hun gang kunnen gaan met wandaden jegens de mensheid. Omdat een diplomatieke houding nu eenmaal makkelijker is. En nu richt deze Erdogan zich als een niet eerder bestreden virus tegen Europa, dat dat had kunnen voorkomen door hem eerder uit zijn zadel te werken.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week.

