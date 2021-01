Reacties op Peter R. de Vries: ‘Hoe durf je al die plunderaars te verdedigen’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 28 januari in de krant verschenen over onder meer de avondklokrellen en de column van Angela de Jong over Peter R. de Vries.

Brief van de dag | Avondklokrellen hebben wél iets met coronaprotesten te maken

Politici beweren dat de avondklokrellen niets met coronaprotesten te maken hebben. Dat hebben zij wél. De doelwitkeuze van de relschoppers spreekt boekdelen. Een teststraat brandde af en een tweede ziekenhuis stond genomineerd voor een aanval. Van beweringen dat de ic’s leeg zijn tot de koorzangen die een dictatuur veronderstellen, het is de taal van Willem Engel die mainstream geworden is.



Engel toonde begrip voor zijn aanhangers die in augustus verzorgend personeel in Goirle bedreigden. De terughoudendheid van het OM destijds blijkt nu de vrijbrief voor de ziekenhuisbelagers die online van hem leerden dat verplegend personeel de vijand is. Exponentiële groei en krimp kenmerkt pandemieën. Ook sociale media kennen dit verschijnsel. Sinds Trump er geen meer heeft, werd een krimp van 72 procent van de bulk misinformatie over de Amerikaanse verkiezingen zichtbaar. Als virusontkennende provocateurs hun platformen verliezen, dan slinkt ook hier de misinformatie over Covid. Eindhovense samenscholingen van neonazi’s, jeugdig straattuig en aanhangers van viruswaarheid zullen dan gelegenheidscoalities blijven. Het verlaten van een politieke sekte gaat gepaard met emotionele pijn. QAnon- aanhangers ondergingen woede en verdriet, toen hun revolutie uitbleef. Dat bracht inkeer. Gun verdwaalde complotdenkers hun proces van inkeer. Ontneem Engel zijn socialemediaplatformen en laat zijn delinquente aanhangers elk een jaar herstellende Covid- patiënten verzorgen. Een zorgzame samenleving die de moedwillige ontwrichting van paranoïde complotdenkers wil weerstaan, zal intelligent moeten durven ingrijpen.



Gerhard Rekvelt, Amsterdam, oud-mediadocent.

Column | Peter R. de Vries denkt alles beter te weten

Wat een prachtcolumn van Angela de Jong over die vreselijke Peter R. de Vries (AD 27-1). Hij denkt de wijsheid in pacht te hebben. Zodra ik de kop van De Vries zie, en dat is tegenwoordig in bijna elk programma, schakel ik over naar een ander net. Alleen de manier al waarop hij praat en alles beter denkt te weten. Knap dat de burgemeester van Eindhoven rustig bleef zitten. Als ik in zijn schoenen had gestaan, was ik opgestaan en weggegaan. Hoe durf je al die plunderaars te verdedigen, tuig is het en niet anders.



Hans de Graaf, Zoetermeer.

Column 2. | Peter R. de Vries is een tierende blaaskaak

Wat een geweldige column van Angela de Jong over ‘prof. dr.’ Peter R. de Vries. Ik zag hem bij RTL Boulevard en zat mij steeds meer op te winden over het wappie-gedrag van deze ‘professor’. Ik nam mij voor daarover een ingezonden brief naar deze krant te sturen, maar de wijze waarop Angela het heeft geformuleerd, is niet te overtreffen. Wat mij nog opviel, was dat kennelijk geen van de presentatoren het lef had een kritische vraag te stellen aan deze tierende, alleswetende blaaskaak. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een land als Frankrijk, met een rijke historie aan volksopstanden (neem de Gele Hesjes), waar de avondklok kortgeleden is ingegaan (18.00 uur) zonder enig protest vanuit de bevolking.



Nico van den Broek, Den Haag.

CO 2 -uitstoot | RTHA sluiten betekent meer belasting Schiphol

Rotterdam The Hague Airport moet maar sluiten, vindt GroenLinks. Dat staat volgens mij haaks op hun verkiezingsprogramma, waarin wordt gepleit voor minder CO2-uitstoot en meer banen erbij. RTHA sluiten betekent duizenden banen weg, 1,7 miljoen passagiers die gemiddeld 200 kilometer extra moeten reizen van en naar Schiphol en extra belasting van de vliegbewegingen op Schiphol. Misschien is het een beter idee om Schiphol wat te ontlasten en, zodra de verlengde A16 gerealiseerd is, een extra landingsbaan aan te leggen. Per saldo beter voor de CO 2 -uitstoot, het creëren van banen en de grote tevredenheid van meer dan 1,7 miljoen landgenoten die met veel plezier van RTHA gebruikmaken.



André Tombrink, Schiedam.

Engelse woorden | Kennelijk schamen we ons voor het Nederlands

Toen ik ‘Sometimes you want to stick your kids behind the behang, but ok’ van Chantal Janzen (Quote van de dag, AD 20-1) las, dacht ik, nu moet ik mijn frustratie even kwijt. Ik begin me steeds meer te ergeren aan al die Nederlanders die zich kennelijk schamen voor onze mooie Nederlandse taal en het nodig vinden overal en te pas en te onpas met buitenlandse woorden te strooien. In bijna elk artikel kom je ze tegen. Maar ook het gebruik van moeilijke Nederlandse woorden, waarvoor een eenvoudig en begrijpbaar alternatief bestaat, ergert mij. Ikzelf ben redelijk internationaal georiënteerd met kennis van vijf talen. Maar houd het in Nederland op Nederlands. Ik vrees dat de Nederlandse taal op termijn gedoemd is te verdwijnen. Helaas, ook onze universiteiten helpen een handje aan mee met hun onderwijs in het Engels.



Hans Leenderts, Krimpen aan den IJssel.

Verrassing | ‘Womenpower’ als inzet tegen de relschoppers

Net als in de politiek en het bedrijfsleven, waar men steeds meer focust op de inzet van vrouwen, zou ik hier ook een oproep willen plaatsen aan alle vrouwen van Nederland. Zou het niet een geweldige verrassing zijn als er op het Hobbemaplein, het 18 Septemberplein of het Museumplein in plaats van de tientallen politiemensen en ME-ploegen ineens 250 moeders, oma’s, zussen, buurvrouwen, vriendinnen, schoonzussen, echtgenotes enz. onze rellende zonen, broers, mannen, buurmannen, kleinzonen, vrienden enz. op staan te wachten. Ik vermoed dat de fietsen van de moeders, de scooters van de zusjes, de rollators van de oma’s, de kapsalons van de buurvrouwen en de winkels van de vriendinnen niet zullen sneuvelen. Nog mooier zou het zijn als deze dames allen een flinke spiegel zouden meenemen, zodat de heren in die spiegel goed kunnen zien waarmee ze bezig zijn. Kortom, womenpower.



R. Koppe, Den Haag.

Stem | Kinderen uit Sobibor

Tussen alle berichten van relschoppende jongeren trof mij een klein berichtje over gevonden identiteitsplaatjes van kinderen in het voormalig concentratiekamp Sobibor. Prachtige namen als Annie Kapper, Lea Judith de la Penha, Deddie Zak en David Juda van der Velde mochten niet opgroeien en in alle vrijheid genieten van het leven. Mooi dat deze namen na 77 jaar weer een stem krijgen.



Kees Wagener, Spijkenisse.