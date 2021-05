Reacties op Pfizer bijwerkingen: ‘Droomde dat ik presentator Jan Smit was op het Songfestival’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 22 mei in de krant verschenen over onder meer de rekenkamer, het songfestival en bijwerkingen van het Pfizer vaccin.

Formatie | Zo kan het regeerakkoord alsnog in omvang groeien

‘Miljarden euro’s nodig voor spoor en stations’ (AD 21-5) ProRail brengt bij informateur Mariëtte Hamer onder de aandacht dat er miljarden naar het spoor moeten voor vernieuwingen. Zo zijn er nog veel andere groepen of lobbyisten die Hamer aan haar vestje te trekken om iets gedaan te krijgen in de nieuwe regeerperiode. Als al deze groepen een paragraaf of misschien wel een hoofdstuk in het te creëren regeerakkoord krijgen, dan krijgt dit regeerakkoord zeker niet de omvang die alle partijen beogen en wordt de Tweede Kamer alsnog buiten spel gezet. Zeker dat laatste willen we niet gezien de discussie over dat het allemaal anders moet in Den Haag.



P. Opberg, Den Haag.

Rekenkamer | Bestuurscultuur is niet bekerend op 21ste eeuw

‘Ons overheidsapparaat is deels 19de-eeuws’ (AD 21-5). Volgens Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, is ons overheidsapparaat 19de-eeuws. Begrijpelijkerwijs is het Binnenhof daardoor niet op zijn huidige (21ste eeuws-)taak berekend, waardoor onze geachte afgevaardigden en bloc achter de feiten aanlopen. De formatiebesprekingen zullen daar geen verandering in brengen. Een moedeloos makende realiteit die tekenend is voor onze inadequate Haagse bestuurscultuur.



Wouter ter Heide, Zwolle.



Rekenkamer 2. | We hebben goed kunnen zien waar het misging

Met belangstelling las ik het interview met de president van de Algemene Rekenkamer. De conclusie dat het overheidsapparaat deels 19de-eeuws is kan met name de controlerende Tweede Kamer zich aantrekken. De Rijksbegroting is de laatste decennia verdubbeld tot een kleine 300 miljard euro maar het aantal medewerkers is in die periode sterk afgenomen en zijn vervangen door computers en algoritmen. Dan moet je niet gaan schreeuwen dat de menselijke maat verdwenen is, dat heb je toegestaan, je was zelf bij.



Henk Enkelaar, Leusden.

Column Angela | Schaamte voel ik ook bij het zien van de beelden

‘Schaamte’ (Column 21-5). Deze documentaire geeft toch wel heel duidelijk aan dat Nederland totaal verkeerd gehandeld heeft toen de KNIL militaire van Molukse origine naar Nederland kwamen. Gevoel van schaamte is wat ook ik voel bij het zien van de erbarmelijke omstandigheden waar deze militairen en hun gezinnen moesten.(over) leven.



Wilma de Kruyf, Maarssen.

Songfestival | Laat Jeangu winnen, hij is de enige met zangtalent

‘Bookmakers, daar kijk ik niet naar’ (AD 21-5). Met ijzeren volharding heb ik mij door de beide halve finales van het Eurovisie Songfestival geworsteld. Wat een complete bagger werd daar in Ahoy over ons uitgestort. Dat heeft mij er toe gebracht om de finale van dat cirus maar aan mij voorbij te laten gaan. Ik zie of hoor zondag wel wie dit heeft gewonnen. En als dat onze Jeangu Macrooy is, vind ik dat prima want hij is en blijft volgens mij de enige met zangtalent.



Arie Kesman, Zennewijnen.

Bijwerkingen | Of ik naast Astrid Joosten Op1 wil presenteren...

Heb deze week mijn tweede prikje gehad met het Pfizer-vaccin maar met een heel opmerkelijk bijwerking. Ik heb vreemde, rare dromen met af en toe een heuse nachtmerrie. Droom bijvoorbeeld dat ik al om 6 uur ‘s morgens in de stromende regen op een terras in de binnenstad zit waar ik over een totaal verlaten plein tevergeefs om bediening roep. Ook droomde ik dat ik presentator Jan Smit was op het Eurovisie Songfestival en dat niemand in de gaten had dat mijn gulp nog openstond. Dat columniste Angela de Jong hoofdredacteur Hans Nijenhuis wil opvolgen. Collega-columniste Saskia Noort dat ook van plan was en de dames nu rollebollend over straat gaan. Ook was ik bij NPO-bestuurder Shula Rijxman op de muntthee. Ze beloofde me dat alles bij het oude blijft want de NPO staat voor kwaliteitsjournalistiek en na twee glaasjes witte wijn kwam het hoge woord eruit: of ik naast Astrid Joosten de vrijdagavond van talkshow Op1 wilde presenteren. Werd gillend drijfnat wakker, ook nadat ik droomde dat ik elke morgen naast mijn wederhelft mee stond te doen met de oefeningen van Olga Commandeur bij ‘Nederland in Beweging’. Het vaccin van Pfizer doet rare dingen met De Keijzer.



Joop de Keijzer, Amersfoort.

Amazon | Ook hier prijzenpolitiek

‘Amerikanen krijgen hekel aan pakjesreus Amazon’ (AD 21-5). Met plezier lees ik het artikel. Dit bedrijf staat regelmatig negatief in het nieuws als het gaat om rechten, beloning en werkdruk van werknemers. Amazon is als webwinkel ook actief in Nederland en voert ook hier de politiek van lage prijzen. Het doet mij voorkomen dat zij ook hier veel producten verkopen voor of onder kostprijs om zo de concurrentie uit te schakelen. Voor mij de reden om Amazon links te laten liggen bij mijn online aankopen. Dan toch maar Bol.com, ook niet altijd netjes maar in ieder geval hebben werknemers daar via bonden en de OR nog wel wat in te brengen. Ik hoop oprecht dat Amazon in Nederland niet die voet aan de grond krijgt zoals in Amerika.



Hans Groen, Steenwijk.

