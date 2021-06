Reacties op Pieter Omtzigt: 'Men heeft gelogen, lekker christelijk’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 12 juni in de krant verschenen over onder meer Pieter Omtzigt, het EK en coronahulp.

Pieter Omtzigt | Lekker christelijk om je collega zo te behandelen

‘Omtzigt uit snoeiharde kritiek op de partijtop’, (AD 11-6). Gisteren werd bekend dat CDA’er Pieter Omtzigt flink is geschoffeerd door zijn eigen cluppie. Na zijn verlies als partijvoorzitter werd hem beloofd dat hij, bij aftreden van Hugo de Jonge, diens plaats zou innemen. Dat is niet gebeurd, dus heeft men gelogen. Lekker christelijk. Maar dat hij van collega’s allerlei verwensingen naar zijn hoofd geslingerd heeft gekregen, is echt ongehoord. Het bestuur van dit clubje pluchezitters zou er goed aan doen om tot op de bodem uit te zoeken wie dit soort verwensingen heeft geuit.



Ruud de Weger, Pijnacker.

Pieter Omtzigt 2. | Laat dat CDA toch stikken, zoek een sociale partij

Beste Pieter, blijf niet in verbittering lid van die Club Der Achterbaksen. Sluit je alsjeblieft aan bij een sociale partij, waar jouw kwaliteiten gewaardeerd en benut worden.



Petra, de Geest, Nijmegen.



Examens | Scholier kan niks doen aan onkunde van PostNL

Van 150 eindexamenleerlingen zijn de examens nog zoek. Minister Slob strijkt nu ‘bij hoge uitzondering’ de hand over zijn hart. Maar als de eerste corrector, de eigen leerkracht, het examen heeft nagekeken is er dus bewijs dat de leerling het examen gemaakt heeft. Hoezo dan ‘bij hoge uitzondering’? Zoek een systeem dat waterdicht is, want het probleem zit niet bij de eindexamenkandidaat, maar bij PostNL.



Corrie Lammers, Amersfoort.

Europees Kampioenschap | Weergaloos hockey had voorpagina verdiend

Het Nederlands mannenhockeyelftal behaalt een zwaarbevochten en glorieuze overwinning in een bloedstollende halve finale van het EK hockey tegen wereldkampioen België. Maar het AD vindt het om onduidelijke redenen belangrijker om informatie over allerlei voetbalwedstrijden op de voorpagina te plaatsen. Kan voetbal even een paar dagen een toontje lager zingen ten gunste van de belevenis van een andere Nederlandse volkssport?



Sven Kramer, Wassenaar.



De Vooravond | Was Fidan Ekiz soms te lastig voor BNNVara?

‘Fidan Ekiz en Renze Klamer per direct van de Vooravond afgehaald: ‘Ik sta perplex’’, (AD 10-6). Fidan Ekiz en Renze Klamer moeten van BNNVara per direct stoppen met het presenteren van De Vooravond. Is Fidan Ekiz soms te lastig met haar eigenzinnige mening? Ze heeft pas nog de Pim Fortuyn Prijs gekregen, een prijs voor iemand die vol zelfvertrouwen stelling durft te nemen in het maatschappelijk debat. Moet ze daarom weg? Omdat haar mening niet hetzelfde is als die van het establishment? BNNVARA moet niet vergeten wat hun oorsprong was. Een omroep voor de gewone man.



Jeffrey Meijer, Amersfoort.

Geluidsoverlast | Motorrijden is mooi, maar het volume mag omlaag

Zodra het zonnige weer zich aandient komen de motoren weer van stal. Prima natuurlijk. Ik heb zelf ook jarenlang motor gereden en weet hoe mooi en leuk dat is. Maar blijkbaar wil een steeds grotere groep rijders, vooral op Harley Davidsons, met zogenaamde sportuitlaten of zonder dempers de weg op. En als klap op de vuurpijl moet er ook nog een radio met de nodige speakers worden gemonteerd die, om boven het illegale motorgeluid uit te komen, op vol volume staat. Kan hier wat intensiever op gecontroleerd gaan worden zodat we niet horendol worden van deze herrie?



Wim Philipse, Bennebroek.

Coronahulp | Militairen, blijf nog even

Tegelijkertijd snakken de reguliere zorgverleners in de ziekenhuizen naar vakantie. Zou het niet mooi zijn als er nog wat langer bijstand is van militaire zorgverleners, niet alleen in Utrecht maar ook elders? Dan krijgen de overbelaste vaste zorgverleners lucht om er vanaf de herfst weer goed tegenaan te kunnen!



Julius Rijpkema, Lemmer.

Slecht nieuws | Klaprozen maken mijn dag weer helemaal goed

‘Klaprozen, waar je ook kijkt’, (AD 10-6). De eetlust voor mijn dagelijks bordje havermout vergaat mij nogal eens bij het lezen van het slechte nieuws in het AD. Journalisten die tuig van de richel zijn, volgens PVV-leider Wilders. Burgemeester Femke Halsema die dagelijks wordt uitgescholden. Weer een 5G-zendmast in brand gestoken vanwege een complottheorie. Zogenaamde Feyenoord-supporters die crimineel gedrag vertonen. Dwarse partijleiders die liever niet met elkaar praten. In wat voor een wereld ben ik terechtgekomen? Nou het is maar hoe je het bekijkt. Wat een prachtige foto van die duizenden klaprozen in onze bermen, vuurrode schoonheid die mijn dag weer goed maakt!



Henk Enkelaar, Leusden.

