Reacties op piloten KLM: ‘Misschien gaan we toch weer klappen bij het landen’

Lezerbrieven

Coronavaccin | Ik kom graag als eerste in aanmerking voor een prik

‘Laat snel vaccin toe; heb die moed’ (AD 31-10). In het AD pleit dr. Marcel Levi voor het versneld vrijgeven van het Oxford-vaccin. Uitstekend onderbouwd en beargumenteerd. Zijn betoog valt binnen het kabinetsbeleid: zo snel mogelijk een vaccin, het zorgpersoneel helpen en alle bijwerkingen van de lockdown economisch en maatschappelijk opheffen. Dat vergt moed van politici. Ik roep op die moed te tonen. Ik verwacht een positieve respons uit de samenleving. Ik wil als bijna 79 jarige graag als eerste worden gevaccineerd.



Henk Pruijssers, Odijk.

Piloten KLM | Misschien toch weer gaan klappen bij het landen?

‘Hoogspanning rond noodsteun voor KLM’ (AD 2-11). Misschien moeten we voor KLM-piloten maar weer gaan applaudiseren bij het landen. Dan weten we één ding zeker: dat we ze net als het zorgpersoneel met een gerust hart kunnen gaan onderbetalen.



Jan Jacobs, Spijkenisse.

Piloten KLM 2. | Jonge boeren zitten ook jarenang in de schulden

Ik vind het een zielig verhaal. Hun opleiding is zo duur en ze moeten twintig jaar aflossen. Hoe lang zijn jonge boeren en tuinders bezig alles terug te verdienen? Er zijn jaren dat ze amper wat verdienen. En de bank wacht niet. Dat zijn dezelfde zorgen. Net als studenten met leningen. Ik vind het een slap argument.



M. Cramer, Wateringen.

Piloten KLM 3. | Speelt hier iets anders?

Air France, Norwegian Airlines, Iberia, Condor, Lufthansa, Emirates, Delta, Alitalia, British Airways, SAS en nog vele anderen. Maar alléén KLM lijkt last te hebben van de corona? Ik denk dat er iets anders aan de hand is!



Ton Ernst, Rotterdam.

Column Nynke | Voor het eerst heb ik bij een column gehuild

‘Kees en B.’ (Column 2-11). Columniste Nynke de Jong is terug. En hoe! In een hartverscheurende, fantastische column zet zij haar babygeluk af tegen het onbeschrijfelijke leed van vrienden, die hun 4-jarig mannetje verliezen aan leukemie. Ik heb voor het eerst gehuild om een column.



Harry Verheul, Alkmaar.

Column Nynke 2. | Met kippenvel gelezen

Ik wil Nynke feliciteren met de geboorte van zoontje Kees. Heel veel geluk. Welkom terug en wat een enorme tegenstelling in je eerste column. Een lach en een traan. Ik zat het met kippenvel te lezen.



Conny van Dijk, Dordrecht.

Linda Akkermans | Zij was een aanwinst

Ik heb met veel plezier alle stukjes van Linda Akkermans gelezen. Wat een aanwinst was zij!



B. Kolk, Sleeuwijk.

James Bond | Rust zacht, James Bond

Rest in peace, mr. Bond. Wij hebben van u genoten!



Hans Augustijn, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Corona in de eredivisie | Niet zo gek als je ziet wat ze doen na een doelpunt

‘PSV en KNVB botsen frontaal’ (Sportwereld 2-11). Geen wonder dat er zoveel besmettingen zijn in het betaalde voetbal. PSV loopt voorop en dat is geen wonder, als je ziet hoe ze zich gedragen na een doelpunt. Ze likken elkaar nog net niet af. En wij elkaar netjes een elleboog geven. Ze kunnen toch even hun hand opsteken en klaar? Misschien iets voor de trainer om dit aan ‘z’n jongens’ uit te leggen?



A.Janssen, Bergschenhoek.

Kerstpakket | Laat bedrijven elkaar helpen met iets extra’s

‘Is er nog geld voor een kerstpakket?’ (AD 2-11). Wat zou het een mooie geste zijn als gezonde bedrijven aan hun personeel een kerstpakket geven, dit iets goedkoper samenstellen en het geld dat ze overhouden aan collegabedrijven geven in hun regio, die in zwaar weer zitten. Zodat dit personeel ook nog iets extra’s heeft. Zo staan we samen sterk.



Ietsen Pool, Surhuisterveen.

Illegale feesten | Nu volhouden, die boetes

Hè hè , na maanden van gedogen gaat de politie over tot het geven van bekeuringen bij illegaal feesten. Nu alsjeblieft volhouden.



Jacques van Bemmelen, Zutphen.

Tweede Kamerverkiezingen | We zijn hier niet in de VS

‘Verkiezingen gaan drie dagen duren uit vrees voor corona’ (AD 30-10). Volgens mij kunnen we het beste via de post stemmen. Snel, coronaveilig en zonder fraude. We zijn nu eenmaal geen bananenrepubliek zoals de Verenigde Staten van Amerika.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week.

