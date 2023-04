Reacties op pleidooi vleesheffing: ‘Blijf van mijn bal gehakt en tournedos af’

Reacties op btw groente en fruit: ‘Groente groeit in de grond, fruit aan bomen, planten en struiken’

‘En een pak appelsap dan? Heel simpel: dit groeit niet aan de boom en zit vol toevoegingen. Met de termen ‘het is ingewikkeld’, laat de politiek zijn onwil weer eens zien’ en ‘Erger was Hans Vijlbrief (D66): ‘Ik weet niet waarom ik hier ben, ik ben gevraagd. Wij gaan eens kijken waarom mensen niet op ons hebben gestemd’. Is hij stekeblind?’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 31 maart verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.