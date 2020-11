Reacties op president Biden: ‘Gelukkig verlost van nog eens vier jaar Trump’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 9 november in de krant verschenen over onder meer vakanties in tijden van corona en de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

President Biden | Het gezonde verstand heeft op tijd gezegevierd

Bravo, Joe Biden heeft de verkiezingen gewonnen. Bij de helft van de Amerikanen heeft het gezonde verstand gezegevierd en het zelfreinigend vermogen van de Amerikaanse democratie heeft gewerkt. Er valt echter veel te repareren voor de nieuwe president. De zittende president geeft alles en iedereen de schuld van zijn verlies. Zijn zoon wil zelfs een ‘totale oorlog’ om hun recht te halen. Wat dat voor de bevolking betekent, kan hem nauwelijks iets schelen. Dit doet me een beetje denken aan de laatste dagen van het Derde Rijk. Gelukkig zijn we verlost van nog eens vier jaar Donald Trump. Net op tijd om de VS niet te laten afglijden naar een bananenrepubliek. Om Trumps eigen woorden te gebruiken uit de realityserie The Apprentice: ,,You’re fired!”



Hans Walrecht, Sint Pancras.

President Biden 2. | Wordt Amerika misschien toch nog ‘great again’

Het mag duidelijk zijn dat Donald Trump van meet af aan door had dat hij zwak stond, gezien zijn incompetente handelwijze. Hij schoffeert niet alleen zijn trouwe aanhang, hij schoffeert het totale aanzien van Amerika. Met de verbinding die Joe Biden voor ogen staat, wordt het dan toch misschien nog Make America Great Again.



Koos Müller, Rhoon.

President Biden 3. | Ondanks alle kritiek heeft Trump veel gebracht

Ondanks de negatieve kritiek op Trump heeft hij wel veel teweeggebracht. Hij heeft een vechtersmentaliteit, lef. En ja, dit ging vaak samen met grof taalgebruik. Hij heeft Europa laten zien dat het niet altijd maar kan leunen op de VS. Hij heeft trouwens corona niet veroorzaakt, maar net als veel regeringsleiders er niet goed op gereageerd. Maar het lijkt alsof Joe Biden nu de verlosser is, de tijd van beschaafd spreken komt misschien terug. Maar zachte heelmeesters hebben al veel stinkende wonden gemaakt. Mensen zijn niet allemaal gelijk. Gelukkig maar.



Ineke van den Berg, Rotterdam.

President Biden 4. | Wij hebben een passend gezegde hier voor Trump

Voor alle beschuldigingen en verdachtmakingen van Trump aan zijn tegenstrever Joe Biden, hebben we in Nederland een passend spreekwoord: ‘Zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten’.



Peter van Wermeskerken, Den Haag.

Vakanties | Wacht op betere tijden

‘Reiswereld negeert het advies over vakanties’ (AD 7-11). Nathalie Schoenmaker vindt het ronduit belachelijk dat ze haar geboekte reis met 80-jarige moeder en familie naar Lanzarote niet kan annuleren. Haar verbazing verbaast mij: we hebben sinds maart met corona te maken en waarom ga je dan in deze onzekere tijd voor je 80-jarige moeder en familie een reis boeken naar Lanzarote? En als je dan later wilt annuleren, vind je het belachelijk dat dat niet kan. Had gewoon voor zekerheid gekozen en het feestje voor moeder op een fraaie locatie in Nederland geboekt of, wellicht nog beter, uitgesteld tot betere tijden.



Reinder Hendriks, Utrecht.

Verkiezingsprogramma's | Echt waar, heeft de VVD ineens het licht gezien?

‘Ruk naar links bij alle partijen’ (AD 7-11). De VVD heeft drie termijnen van bijna jaar bezuinigd op belangrijke zaken als politie en zorg. Iedere burger heeft dit kunnen merken in het dagelijks leven. Regels genoeg, maar voor handhaving zijn geen mensen. Zieken moeten langdurig op hun beurt wachten om geholpen te worden. En net nu er weer verkiezingen voor de deur staan, komt Klaas Dijkhoff met een partijprogramma dat er wat aan gaat doen. Hoe hypocriet kun je zijn?



Richard Jansen, Zeist.

Mondkapjes | Misschien wil Van Dissel het dan nu ook erkennen

‘Neem mondkapjes en ventilatie veel serieuzer’ (AD 7-11). Wat een uitstekend interview met scheidkundige Jos Lelieveld van het Duitse Leopoldina instituut. Er is wel degelijk bewijs voor het belang van mondkapjes en goede ventilatie. Gaat Jaap van Dissel (RIVM, red.) nu eindelijk zijn halsstarrige houding verlaten? Door ruimhartig je fout toe te geven, zal het vertrouwen in overheidsinstanties toenemen. Van Dissel moet zijn voorbeeldrol eens onder de loep nemen.



Peter Kosterman, Amersfoort.

Column Saskia Noort | Het is onbegrijpelijk beleid

Rake column van Saskia Noort. Het is inderdaad te gek voor woorden dat je wél met driehonderd man tien uur in een vliegtuig naar Curaçao mag zitten, maar negen bezoekers in een theater is verboden. Dit is wel heel erg meten met twee maten. Onbegrijpelijk beleid.



Jan van der Galie, Utrecht.

