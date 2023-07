Reacties op prijzen boodschappen: ‘Alleen de minister van Financiën is hier blij mee’

Pokkeher­rie en botte teksten bij Rammstein: mooi dat het kan

De concerten van metalband Rammstein leggen een discutabele kant van Nederland bloot, schrijft onze chef nieuws Saskia van Westhreenen; we moeten oppassen dat we niet te hard op de moralistische trom willen slaan. Loof het land waar we mogen luisteren wat we willen!