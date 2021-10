Reacties op prikweifelaars: ‘Hopelijk gaan ze nu om’

Hoe is het land toch in deze instabiele situatie beland?

‘Grapperhaus heeft al een paar keer gezegd dat de grens bereikt is’ (Column 28-10). AD van gisteren lezende geeft me een onrustig gevoel. Beginnende bij de column van Özcan Akyol, de berichten over het terugtreden van Mark Koevermans bij Feyenoord en de langstdurende kabinetsformatie. Hoe zijn we toch beland in zo’n instabiele, onrustige situatie? Mensen zijn niet meer bereid te luisteren, elkaars motieven in overweging te nemen, gaan tekeer op sociale media of over tot grof geweld. Geweld is sowieso een aanjager van onrust. En wie doet iets? Onze politieke leiders lijken geen haast te maken met formeren. Ministers en de minister-president nemen geen verantwoordelijkheid voor blunders. Ze hebben een selectief geheugen en kabbelen rustig voort. Laat Groningen maar zakken en och, die toeslagenaffaire, ja daar is veel misgegaan. ‘Oplossingen, daar zijn we mee bezig.’ Hoelang moeten we dat nog aanhoren? Ik wil niet alle schuld bij de regering leggen, maar het zou helpen als er krachtdadiger wordt opgetreden. Goed voorbeeld is altijd een stimulans geweest om veranderingen te bewerkstelligen.



Peter de Wit, Tilburg.

Hopelijk zijn priktwijfelaars over de streep te trekken

‘Avondenlang heb ik moeten huilen’ (AD 28-10). Een meisje van 13 wier rug tijdens haar groeispurt scheefgroeit. Die pas na maanden een zware operatie kan krijgen doordat coronapatiënten de zorg opslokken. Het zal jouw kind maar zijn. Stel je de zorgen van haar en haar familie eens voor. En dit is slechts een van de vele schrijnende verhalen. Ik hoop zo dat dit verhaal de twijfelaars over een prik, en nog beter: zelfs de wappies, over de streep trekt om die simpele prik te laten zetten. Zet die twijfel, afkeer, angst, achterdocht en al die zogenaamde overtuigingen aan de kant omwille van terugkeer naar een beetje normaler leven. Naar wat omzien en rekening houden met elkaar. Hoe moeilijk kan het zijn?



Welmoet van der Sluys, Alphen aan den Rijn.

Niemand hoor je over groep die geen prik kán hebben

‘Kamer voelt niets voor buitensluiten vaccinatieweigeraars’ (AD 27-10). Steeds vaker word ik erop aangekeken dat ik als kwetsbare niet-gevaccineerd ben. Mijn artsen zijn er tot op heden niet van overtuigd dat ik een vaccinatie aan kan, na alle problemen die ik in 2020 heb gehad. Van januari 2020 tot mei van dit jaar ben ik in vrijwillige zelfisolatie geweest. Sindsdien ga ik zo nu en dan op bezoek, maar grote menigten mijd ik. Ik zal me vaak blijven testen. Waarom horen we nooit iets over de groep die niet ingeënt kán worden? Waarom worden we op één grote hoop gegooid met corona-ontkenners, wappies, mensen die willens en wetens niet gevaccineerd willen worden? Nooit heeft iemand begrip voor ons. Want zodra je zegt ongevaccineerd te zijn, word je direct in dat hokje gestopt en luistert niemand meer naar je. Gelukkig heb ik daar in Zweden minder last van, maar ik vind het erg dat mijn geboorteland me als een parasiet behandeld. Iemand die niet welkom is. Voor mij onbegrijpelijk. Geen enkele viroloog heeft het over ons. Niemand ziet ons staan. Waar hebben wij dit aan verdiend?



Angélique Broekman, Sveg Härjedalen, Zweden.

Gezwam, de mens kan het klimaat niet beïnvloeden

Al die broodjeaapverhalen en bangmakerij over het klimaat, ik word er zo moe van. Zeventien meter zeespiegelverhoging in het jaar 2300, wie biedt er meer? En van blaadjes die twee weken later dan 50 jaar geleden van de bomen vallen. Om van al dat gezeur over CO2 af te zijn is het tijd om wereldwijd te besluiten op kernenergie over te gaan. Of komt daar dan weer gezeur over? De mens kan het klimaat niet beïnvloeden, er worden valse verwachtingen geschetst van 1,5 tot 2 graden minder opwarming van de aarde. Het is gezwam.



Bert van der Heijden, Hoevelaken.

Boosheid overheerst na vertrek Feyenoord-directeur

‘Koevermans voelde zich niet meer veilig’ (AD 28-10). Een zwarte dag voor Feyenoord en zijn échte supporters. Snappen die nepsupporters niet wat zij aanrichten? Koevermans weggepest, bestuursleden bedreigd, vuurwerk afsteken wat elke keer 50.000 euro kost. Investeerders die op het laatste moment afhaken. Je hoeft het niet eens te zijn met de ontwikkeling voor Feyenoord City, maar ga fatsoenlijk de discussie aan. Wat overheerst is boosheid dat deze lieden onze club zoveel schade berokkenen.



Arjan Verkerk, Spijkenisse.

Elektrisch rijden geeft meer CO2-uitstoot

‘Bijtelling elektrische auto moet naar 10 jaar’ (Opinie 28-10). Na lezing van het artikel waarin Mark Schreurs elektrisch rijden promoot, moet me van het hart dat ik het verstandig vind dat de overheid wat op de rem trapt. Elektrisch rijden heeft pas zin als er daarvoor voldoende schone elektriciteit beschikbaar is en dat is nog lang niet het geval. Er moet maar eens eerlijk verteld worden dat voor een kilometer rijden met een elektrische auto er heel wat meer CO2 de lucht in gaat dan voor een benzineauto.



P. Sons, Ouderkerk aan de Amstel.

Welkom thuis Koeman, en straks weer lekker bij Oranje

‘Ronald Koeman bij Barcelona een passant zonder succes’ (AD.nl 28-10). Het zat er natuurlijk in de Ronald Koeman zou worden ontslagen. Hij krijgt nu mooi de tijd om volgend jaar na het WK Louis van Gaal op te volgen. Ik zou zeggen: welkom thuis.



Ferry Visser, Dordrecht.

