Reacties op PSV-Ajax: ‘Jullie worden betaald om te voetballen, niet om te mekkeren’

‘Heren, zolang er niet wordt gefloten: dóórspelen’ en ‘Soumaya Sahla heeft haar straf uitgezeten en een kans gekregen bij de VVD’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van dinsdag 25 januari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

PSV-Ajax | Een echte prof speelt door als de scheids niet fluit

‘De bal, de zijlijn, de goal, de VAR en de woede’ (Sportwereld 24-1). Ik heb vroeger als amateursporter geleerd dat als er niet wordt gefloten, dat je dan gewoon doorspeelt. Misschien dat die verwende profvoetballers dat ook eens in hun oren moeten knopen. Dit valt voor mij in dezelfde categorie als je tegenstander een gele kaart proberen aan te smeren, appelleren voor vermeend buitenspel, honderd keer doorrollen op de grond terwijl je helemaal niet bent geraakt en blijven miepen tegen de scheidsrechter. Weinig professioneel allemaal. Heren, zolang er niet wordt gefloten: dóórspelen. Jullie worden goed betaald om te voetballen, niet om te mekkeren. Overigens heb ik dít commentaar in geen enkel medium, ook niet bij de betweters van Studio Voetbal, gehoord.



Ingrid van der Elst, Bilthoven.

PSV-Ajax II | Niets is wat het lijkt en dus is het niet vast te stellen

Tijdens de wedstrijd PSV-Ajax belandt de bal even over de zijlijn. De arbitrage laat doorspelen en even later valt het beslissende doelpunt. De VAR keurt de treffer goed, omdat niet met 100 procent zekerheid is vast te stellen dat de bal geheel over de zijlijn is geweest. In het tv-programma Studio Voetbal wordt deze situatie gevisualiseerd. Vanuit een camerastandpunt is een stukje gras, een zijlijn, weer een stukje gras en een bal te zien. De bal is dus geheel over de zijlijn, denk je dan. Vervolgens zwenkt de camera totdat het beeld loodrecht boven de zijlijn staat. En dan blijkt dat de bolling van de bal wel degelijk de zijlijn raakt. Zoals illusionist Victor Mids telkens laat zien: niets is wat het lijkt.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Soumaya Sahla | VVD moet zich niet laten beïnvloeden door Wilders

‘Hermans niet blij met rol Sahla’ (AD 24-1). Geert Wilders heeft weer eens de knuppel in het hoenderhok (VVD) gegooid. Dit keer inzake Soumaya Sahla ex-lid Hof stadgroep. Sahla heeft ingezien dat het anders moet. En ze heeft haar straf uitgezeten en een kans gekregen bij de VVD. Hulde daarvoor. Iedereen verdient een nieuwe kans. Ik hoop dat de VVD zich niet laat beïnvloeden door Geert Wilders.



Joop Verhoef, Hardinxveld-Giessendam.

Tim Hofman | Ook dat ging te ver, dus excuses zijn wel gepast

‘Nee, Tim hoeft zich niet te excuseren voor zijn woorden uit 2012' (Column 24-1). Tim Hofman hoeft zich volgens columniste Linda Akkermans niet te excuseren voor zijn vrouwonvriendelijke uitspraken. Dat vind ik onzin. Tim Hofman heeft ook grensoverschrijdend gedrag vertoond en daar dient hij zijn excuus voor aan te bieden. Dat het van een compleet andere orde is dan wat er bij The Voice is gebeurd, is duidelijk. Het gevaar is dat als je de kleine overschrijdingen goedpraat, de lat steeds hoger komt te liggen in wat we toelaten. Hofman heeft een heel pijnlijke situatie naar boven gehaald, maar ging eerder zelf ook over de schreef. En ja, daar mag hij ook voor door het stof gaan. Tim Hofman is nu niet ineens onschendbaar geworden na zijn onthullingen over The Voice, toch?



Erik de Weerd, Nunspeet.

The Voice of Holland | Zet in contract dat er niet meer wordt gezwegen

‘Kandidaten waarschuwen en wapenen’ (AD 24-1). John de Mol is zo goed en pienter met contracten. Is het niet hoogtijd deze te herzien en hierin op te nemen dat het voor deelnemers en medewerkers verplicht is eventuele misstanden te melden, in plaats van de verplichting te zwijgen? Scheelt een slok op een borrel. Zelfs dan is het al moeilijk genoeg voor de vrouwen.



M. van der Panne, Huis ter Heide.

Steun KLM | Bovenop steun levert personeel ook salaris in

Ik verbaas me steeds over de berichtgeving over de KLM en de ‘steun’. Die gewoon een lening is waar rente over wordt betaald. Vaak gaat het over ‘dikbetaalde’ piloten die ook nog eens in het buitenland wonen en geen of minder belasting betalen. Onbekend is dat aardig wat grondpersoneel (waar ik ook toe behoor) tot 9 procent salaris inlevert en gewoon belasting betaalt. Allemaal met in het achterhoofd dat je zonder werk slechter af bent en dat KLM een mooi bedrijf is om voor te werken. Maar het beeld dat de media schetsen: millieuvervuilende, dikverdienende piloten die met staatssteun in het zadel blijven, klopt niet. En voor corona was KLM een gezond bedrijf. Ter vergelijk: de NS, dat ook verlies lijdt, krijgt ook steun. Maar ik geloof niet dat iemand salaris inlevert.



Arno Duyvestein, Nootdorp.

Rai Vloet | Prima suggesties, Hugo

‘Een schoon schip’ (Column 24-1). De column van Hugo Borst over Heracles is recht voor z’n raap. Goed idee om aan al zijn suggesties te voldoen. Zijn column is een openbaring.



Ferry Visser, Dordrecht.

