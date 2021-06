Reacties op racisme in voetbal: ‘Niet zeuren en jezelf niet in een slachtofferrol plaatsen’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 25 juni in de krant verschenen over onder meer drugscriminaliteit, nieuwe hoofdredacteur van AD en racisme in voetbal.

Enigma-code | Alan Turing was slechts radartje in de machine

‘Britten krijgen biljet van 50 pond met daarop codekraker Alan Turing’, (AD 23-6). Een heel spannend verhaal alleen jammer dat het maar voor klein deel berust op waarheid. Turing wordt vaak neergezet als ‘de kraker van de Enigma-code’ terwijl hij in werkelijkheid deel uitmaakte van een team dat succesvol voortbouwde op het werk van de Poolse wiskundigen Marian Rejewski, Henryk Zygalski en Jerzy Różycki. Die hadden een decoderingsapparaat uitgevonden dat de codes kon ontcijferen die door het Enigma- apparaat waren gegenereerd. Dit in tegenstelling tot de bewering dat de Britse inlichtingendienst hiervoor verantwoordelijk zou zijn.



André Rogala, Utrecht.

Drugscriminaliteit | Het optimisme van de ministers deel ik niet

‘Een zaak van de lange adem’, (AD 24-6). In het artikel over het werkbezoek van de ministers Grapperhaus en Dekker aan een winkelgebied in Rotterdam Zuid zijn beide bewindslieden gematigd optimistisch over de aanpak van drugs criminaliteit en witwassen. Hun optimisme deel ik niet. Zinnen als: ‘beetje bij beetje komen we er wel’, ‘wij moeten er eerder bij zijn’ en ‘het is een kwestie van de lange adem’ zijn holle frases die de realiteit verbloemen. Mede onder de verantwoordelijkheid van deze ministers faalt de aanpak van dit immense probleem hopeloos. Zowel op kleine als grote schaal is drugscriminaliteit een groeiende olievlek die in ons land voor steeds grotere problemen zorgt.



Harry Verheul, Alkmaar.

Wachtruimte | Mobieltjes maken eind aan een goed gesprek

‘RIVM: Coronacijfers zijn ‘domweg gunstig’, (AD 23-6). Wordt er in Nederland nog gepraat met elkaar? Ik trek dat erg in twijfel. Op de foto in het AD van 23 juni zitten 24 jongeren op hun prik te wachten in een gymzaaltje. En wat doen zij? Vrijwel allemaal koekeloeren ze op hun mobiel. Gezellig hè?



Han van den Akker, Almkerk.

Hoofdredacteur AD | Bij een man waren deze vragen zeker niet gesteld

‘Lezersbrief, Heel woke, deze keuze. Maar is ze ook goed?’, (AD 24-6). Graag wil ik reageren op dhr. van Veen uit Voorschoten. Ik vraag mij af of hij deze reactie ook had geplaatst als er een man als hoofdredacteur was gekozen. Het komt op mij over dat hij nu twijfels heeft over haar kwaliteiten. Alsof zij alleen gekozen is omdat ze vrouw is.



Marijke Boot, Krimpen aan den IJssel.

Volledig scherm Rennie Rijpma is de nieuwe hoofdredacteur van Algemeen Dagblad © Marlies Wessels

Europese Unie | Brussel verprutste kans om waarde te bewijzen

Tijdens de coronapandemie had Brussel de uitgelezen kans de meerwaarde van ‘onze’ Europese Unie te bewijzen. Door bijvoorbeeld uniforme maatregelen en beperkingen te in te stellen, regels met betrekking tot reisverkeer tussen EU en omringende landen te coördineren, het testen en toelaten van vaccins te centraliseren en krachtig te sturen op onderzoek en maatregelen richting China. De praktijk was dat ieder broederland haar eigen aanpak, beperkingen en regels heeft bepaald en Brussel zich in oorverdovende stilte en onzichtbaarheid hulde, afgezien dan van een rel rond de levering van vaccins.



Michel Louwers, Zoetermeer.

Homo-emancipatie | Oproep aan alle bekende sporters: Kom uit de kast!

Is het nu niet het perfecte moment om een oproep te doen aan bekende sporters, zelfs de macho’s in de voetbalwereld, om uit de kast te komen? Dan kunnen we vanzelf vaststellen hoe het staat met de homoacceptatie onder de Nederlandse bevolking en supporters. De mate van acceptatie zou, helaas, best eens kunnen tegenvallen. Protesteren is nog niet accepteren.



Carel van Leeuwen, Maassluis.

EK Voetbal |Nederlands elftal moet zich nog niet rijk rekenen

Oranje is na de groepswinst nu in de knock-outfase beland. Niet Portugal maar Tsjechië wordt de volgende tegenstander. We zitten weliswaar aan de goede kant van het scorebord, maar we mogen ons nog niet rijk rekenen. Bij winst is de volgende tegenstander Wales of Denemarken, die zaterdag in de Johan Cruijff Arena spelen. En dan zit je bij winst zomaar in de halve finale. Maar niet vergeten: het gaat nu om het ‘eggie’.



Lucas Meijer, Nieuwe Pekela.



EK Voetbal 2. | Hét moment van Benzema

De Franse voetballer Karim Benzema scoorde zijn beide doelpunten tegen Portugal in minuut 46.44. Zijn eerste (penalty) in de blessuretijd van de eerste helft. Het tweede doelpunt in minuut 46.44 van de tweede helft. Heel opmerkelijk.



Ron Hagenstein, Amsterdam.

Brief van de dag | Met miljoenen op je bankrekening verlies je het recht om te klagen

Wijnaldum vraagt hulp van de UEFA om te voorkomen dat het publiek op het EK hem met racistische geluiden bejegent. Voetballers worden meer dan vorstelijk betaald door de clubs waarbij zij spelen. Als je voor een balletje trappen zulke gigantische bedragen krijgt, moet je gewoon niet zeuren en jezelf niet in een slachtofferrol plaatsen. Het hoort gewoon bij het riant betaalde ‘werk’.



Onze nationale hulpverleners bij de politie, zorg, brandweer, onderwijs, noem maar op, die elke dag onder moeilijke omstandigheden hun werk moeten uitvoeren, worden dagelijks voor rotte vis uitgemaakt door dezelfde mensen die op de tribunes hun domme geluiden laten horen, en krijgen daarvoor een schijntje betaald.



Als er iemand recht heeft om te daarover te piepen, zijn het wel onze ‘echte’ helden van de hulpverlening en handhaving. In plaats van een over het paard getilde voetballer die zichzelf zielig vindt terwijl hij een bankrekening heeft van meer dan zeven nullen. Het is een utopie om te denken dat racisme in de voetbalwereld of in de samenleving bestreden kan worden door wetten of regeltjes. Het is een kwestie van mentaliteit die niet meer te veranderen is. Ik vrees dat we ermee moeten leren leven.



Fred Claassen.

