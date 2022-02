Reacties op rapport dekolonisatie: ‘We moeten ons kapot schamen’

Rapport dekolonisatie | Het was zo’n 350 jaar meten met twee maten

‘Structureel, extreem geweld in Indonesië’ (AD 17-2). Termen als ‘tijdsgeest’ en ‘de bril van nu’ veroorzaken meer jeuk dan de eerste de beste muskiet. Het rapport met betrekking tot de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië zou te eenzijdig zijn en enkel Nederlands geweld benadrukken. Iedere historicus weet, met welke bril ook, dat Nederland zich een paar honderd jaar heeft misdragen ten koste van het land en de bevolking. Doen de namen Coen en Van Heutz een belletje rinkelen? Ons land vocht tachtig jaar tegen de Spanjaarden en vijf jaar tegen de Duitsers om onafhankelijk te zijn; toen de Indonesiërs op hun strepen gingen staan, was Den Haag verontwaardigd. Hoezo twee maten? We moeten ons kapot schamen, dat moet de conclusie zijn van zo’n rapport. Anders niets.



Aart van Veen, Doorwerth.

Rapport dekolonisatie II | Mijn vader kreeg van geen enkele instantie steun

Alle gewapende partijen pasten vormen van extreem geweld toe. Het Nederlandse deel was tot nu toe echter onderbelicht. Dat lijkt haast een gotspe, want we horen de laatste jaren niet anders dan organisaties die hun beklag doen over het Nederlandse geweld of er is wel een documentaire of een gesubsidieerde speelfilm. Is het niet zo dat we al decennialang niets gehoord hebben over Indonesisch geweld? Ter toelichting: mijn vader ging als 19-jarige (dienstplichtig) soldaat naar Indonesië. Weggerukt uit Spakenburg, zes weken op een boot, drie jaar in een volledige andere omgeving, gewond terug en weer aan het werk, 60 uur per week. Geen enkele ondersteuning van wat voor instantie dan ook ontvangen. PTSS? Misschien wel, want gesproken over dit bizarre gebeuren werd er nooit.



Arie de Graaf, Bunschoten.

Onderzoeksrapport OVV | Polderen tijdens een crisis werkt niet, dat is gebleken

‘Te veel gebluf, te veel improvisatie: overheid zakte voor coronatest’ (AD 17-2). Na het bekendmaken van het onderzoeksrapport wordt er weer aan alle kanten gezocht naar schuldigen die in de wanorde allerlei fouten zouden hebben gemaakt. Natuurlijk verdient het niet allemaal de schoonheidsprijs, maar voorheen waren we maar wát trots op ons poldermodel. Achteraf blijkt dat polderen en de vele schijven waarover dat gaat, tijdens het voltrekken van een pandemie niet handig is. Instanties werkten niet samen en wisten van elkaar niet waar de verantwoordelijkheid lag. Het zou heel knap geweest zijn als constateringen uit dit rapport anderhalf jaar geleden zouden zijn benoemd. Ik heb nu niets nieuws gehoord. Achteraf kijk je de koe in de kont.



Jan van Rooijen, Soesterberg.

Mondkapjes | Alstublieft, niet langer die mondkapjes meer dragen

‘Minister Kuipers: Blijf wél mondkapjes dragen’ (AD 17-2). De mondkapjes blijven in het OV verplicht en minister Kuipers meent dat het verstandig is om ook elders mondkapjes te blijven dragen. Jammer. Van alle coronamaatregelen vond ik het mondkapje veruit het vervelendst. Tot twee jaar geleden liet ik de auto staan als ik ook per ov kon. Maar tijdens de hele coronaperiode heb ik vrijwel geen tram van binnen gezien. In winkels moest ik mij tastend een weg banen omdat mijn bril besloeg. Ik heb twee hoortoestellen. Bij het afdoen van het mondkapje bleef er regelmatig een of soms twee aan het elastiekje hangen. Ook moest ik een keer een hoortoestel laten repareren vanwege een draadbreuk. Door mijn gehoorprobleem had ik in de loop der jaren een zekere vaardigheid ontwikkeld in liplezen. Maar de mondkapjes belemmerden deze vorm van communicatie. Dus alsjeblieft, géén mondkapjes meer.



Henk Hoorn, Zoetermeer.

Prins Andrew | Misschien tijd om afscheid te nemen van monarchie

‘Koningshuizen gaan heel ver om hun reputatie te redden’ (AD 17-2). Virginia Giuffre krijgt liefst 14 miljoen euro vanwege ‘drie wipjes’ met prins Andrew. In Nederland kennen we de Lockheedaffaire, het gedoe rond Jorge Zorreguieta, de reis naar Griekenland. In het tv-programma Zembla was in 2019 te zien dat Willem-Alexander nogal wat kunst heeft verkocht. Prinses Christina incasseerde miljoenen voor een pentekening van Rubens. In de jaren 50 was er de Greet Hofmansaffaire. De lijst is eenvoudig uit te breiden. Wordt het geen tijd om afscheid te nemen van de monarchie?



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Prins Andrew II | Wij hebben eigen affaires

Als ik het verhaal lees over het Britse koningshuis, dan wordt het hoog tijd om het af te schaffen. 14 miljoen euro om seksueel misbruik af te kopen. Prins Andrew moet zich doodschamen. Midden jaren 70 speelde bij ons de Lockheedaffaire met prins Bernhard in de hoofdrol; omkoopgeld, naast al het geld dat het koningshuis al kreeg. Opgebracht door belastingbetalers. Ik ben het met Marc van der Linden eens: afschaffen maar, dat koningshuis.



Willemien Baak, Den Haag.

