Reacties op rechter Tan-De Sonnaville: ‘Sinds dinsdag hebben we er een BN’er bij’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 19 februari in de krant verschenen over onder meer de woningbouw en rechter Marie-Anne Tan-de Sonnaville.

Banken | Te weinig klanten? Die zijn juist eerst weggejaagd!

‘Banken ruilen kantoren in voor servicepunten’ (AD 18-2). De banken verzinnen van alles om de sluiting van hun kantoren goed te praten. Er komen te weinig mensen naar de kantoren. Maar dat is niet de schuld van de klanten, maar van de banken. Geld aan de balie halen? Je werd gewoon naar buiten gestuurd. Want geld moest je uit de automaat halen. Een rekening afgeven of opsturen om het over te laten maken? Sorry, dat moet digitaal. Dus thuis. Ja, dan komen er geen mensen meer naar het kantoor. Eerst klanten de kantoren uitjagen en dat later gebruiken om ze te sluiten.



Roel Janssen, Brielle.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.

Jongeren | Met pensioen, maar we hebben ook niet veel pret

In de media is veel aandacht voor de jeugd die gebukt gaat onder de coronamaatregelen. Mijn man en ik zijn sinds vorig jaar oktober met pensioen en we dachten, na zoveel jaren gewerkt te hebben, eindelijk van alles te kunnen gaan doen. Genieten van de jaren die nog voor ons lagen. Tja, we zitten nu alleen wat thuis, wandelen en als ‘uitje’ gaan we naar de supermarkt. Net als zoveel andere mensen, en ook de jeugd, zitten we vast. Eén persoon op bezoek per dag, dus naar vrienden gaan of vrienden ontvangen gaat ook niet. Maar het is nu eenmaal niet anders. Wat betreft de avondklok: beter nu als het al vroeg donker is dan in de zomer als de avonden lang zijn. Wat te denken van mensen die hun baan verloren hebben of geen inkomsten meer hebben? Voor hen is het nog vele malen erger. We zijn bang dat dit nog heel lang gaat duren. Hopelijk hebben we ongelijk.



Karin Smeets, Kerkrade.

Woningbouw | Hou immigratie een beetje beperkt, beter voor natuur

‘Miljoenen om sneller huizen te bouwen’ (AD 18-2). Ik blijf mij verbazen waarom er niet eerst wordt gekeken naar het verminderen van de immigratie. De woningnood is mede daardoor zo hoog. Het verminderen van immigratie wordt echter als ‘rechts’ getypeerd. Vreemd, want ik vrees dat extra huizenbouw ten koste zal gaan van het beetje natuur dat we nog hebben. Om maar te zwijgen van een hogere CO2- en stikstofuitstoot die een gevolg is van meer mensen. Nederland in 2050 met 25 miljoen inwoners, een aaneenschakeling van woonwijken, distributiecentra, bedrijventerreinen en vooruit: her en der kleine stukjes groen? Ik moet er niet aan denken.



Allard Plantinga, Ermelo.

Dit zei SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen eerder deze week over de woningmarkt. Tekst gaat verder na de video...

Moslima's | Hoeveel vrouwen als deze Latifa zouden er zijn?

Twee artikelen in het AD over islamitische vrouwen: De ene, Aisha doet haar modellenwerk op een zodanige wijze dat ze niet in conflict komt met haar religie. Een vrije keuze die je moet respecteren. De andere, prinses Latifa, wil zo graag een beetje vrijheid proeven, zoals autorijden, studeren in het buitenland, een eigen paspoort hebben, doodnormale zaken bij ons, maar niet in Dubai. Ze heeft gevangen gezeten, kan niet naar buiten en het blijft raden waar ze zich op dit moment bevindt. Hoeveel Latifa’s zouden er op deze wereld rondlopen? In elk geval meer dan Aisha’s, denk ik.



Paul Daniels, Gorinchem.

Rechter Tan-De Sonnaville | Sinds dinsdag een nieuwe BN’er: de Haagse rechter

‘Tan laat zich niet voor karretjes spannen’ (AD 18-2). Sinds dinsdag hebben we er een BN’er bij: turborechter Marie-Anne Tan-de Sonnaville. Ze is de voorzitter van het gerechtshof Den Haag in de beroepszaak tegen het afschaffen van de avondklok. Volgens advocaten is ze zeer bekwaam. Wie ben ik daaraan te twijfelen? Ik zie haar immers voor het eerst. Wat ik ook zie is haar stuntelige presentatie. Volgens advocaat Van den Brûle kan dit te wijten zijn aan de gevolgen van een ziekte. Hoe onrechtvaardig is het dat een jarenlange fraaie staat van dienst in een paar minuten tijd om zeep geholpen wordt door beeldvorming. Ik hoop voor mevrouw dat zij in staat is om die beeldvorming te veranderen tijdens de inhoudelijke behandeling van de avondklokkwestie.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Rechter Tan-De Sonnaville 2. | Keurig in hun hemd gezet

Wat een meesterlijke tegenactie, het turbospoedappel van de Haagse rechter inzake het hoger beroep namens ons kabinet. Doortastend snel, nog even getraineerd door een ongepaste wraking van rechters. Prachtig, wat zijn die zotten van Viruswaarheid keurig in hun hemd gezet. Wat een meesterlijke registratie van bijzonder onbeschoft gedrag van ‘engeltje’ en zijn kornuiten. Zo gaan deze lieden met hun door democratie verkregen vrijheden om, schandelijk... En dan zijn oproep tot feesten op alle stadspleinen. Moest bestraft kunnen worden. Of, beter van niet. Ze weten niet beter. Verschrikkelijke lieden.



Gijs Peters van Neijenhof, Amersfoort.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek:

Brief van de dag | Het was een juridisch spektakel waarbij alles bleef zoals het was

Terwijl de zon korte metten maakte met de laatste sneeuw in het land, bevond het juridische fundament voor de avondklok zich nog altijd op glas ijs. De Raad van State waarschuwde al dat het kraakte, maar de overkant was in zicht. Die laatste paar stappen konden ook wel. Niet dus. Dinsdagochtend lag alles in het water. De avondklok was van de baan, de regering teruggefloten. Een overwinning voor de rechtstaat, dat zeker. Maar terwijl Willem Engel sprak over ‘hossende mensen’ die ‘het staartje van carnaval proberen mee te pakken’, en oppositiepartijen de drang voelden te melden dat zij de avondklok altijd al een extreme maatregel vonden, waren ze op het ministerie van Justitie al met zweet op het voorhoofd aan het kijken of de avondklok niet toch kon blijven. In ieder geval tot het hoger beroep heeft gediend. Ik kan u zeggen, als jonge socioloog heb ik alle taferelen met interesse aanschouwd. Maar toch blijft bij mij het gevoel hangen dat de, ik zal het voor het gemak even ‘gewone burger’ noemen, wederom de dupe is. Eerst een OMT van virologen dat wellicht te weinig oog heeft voor sociale behoeften en het mentale welzijn van mensen, nu een rechter die even voorbijgaat aan de maatschappij breed gedragen behoefte van duidelijkheid en consistentie. Misschien niet bewust, maar impact had het zeker. Het vertrouwen in de regering en de corona-aanpak heeft weer een deukje opgelopen, en waarvoor? Uiteindelijk is er voor ons burgers immers niks veranderd: de avondklok is weer ‘gewoon’ actief, en zal dit met de nieuwe spoedwet ook wel blijven.



Marc van der Meijden, Zaltbommel.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week. Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.