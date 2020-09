Reacties op rechtszaak koningshuis: ‘Ze doen dure aankopen, terwijl groot deel volk moet inleveren’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 24 september in de krant verschenen over onder meer het koningshuis en het voorstel voor de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland.

Tegen het koningshuis | Al die dure aankopen werken niet verbindend

‘De koning is een symbool van ongelijkheid, net als Zwarte Piet’ (AD 23-9). Eindelijk eens een nuchter verhaal over de monarchie. Natuurlijk is die niet democratisch! Dat het koningshuis verbindend zou moeten werken klopt, maar het is meer een kennelijke behoefte aan persoonsverheerlijking. Máxima is populair en daar maakt zij gebruik van. Haar kledingkeuze is heel belangrijk voor de Oranjefans. Wat mij al jaren tegenstaat zijn de enorme beloningen en privileges van deze mensen. En elk jaar nog een flinke schep erbovenop. In tijden van crisis hebben ze nooit uit eigen beweging afstand gedaan van verhogingen. Integendeel, ze doen dure aankopen, terwijl een groot deel van het volk moet inleveren.



Lily Boer, Rotterdam.

Tegen het koningshuis 2. | Ja, zo komen we er wel...

BN’ers zijn tegen het coronabeleid, meneer Floris Müller is tegen het koningshuis en wil graag een republiek. Op de foto kijkt hij met hautaine Minerva-blik in de camera. En als klap op de vuurpijl komt Akwasi met een omroep met de veelzeggende naam Zwart. Na spontaan mijn ontbijt te hebben uitgekotst, ga ik over tot de orde van de dag. We komen er wel met zijn allen hier in Nederland!



Ruud van der Meer, Roelofarendsveen.

Groepsimmuniteit | Moet daar niet opnieuw aandacht voor komen?

Kan iemand zich de allereerste persconferentie van Mark Rutte herinneren? Hij sprak vanuit zijn kantoor, zonder Hugo de Jonge en zonder gebarentolk. Hij had het toen over groepsimmuniteit als de beste aanpak om dit virus aan te kunnen. Hij had een goed verhaal en ik kon dat alleen maar onderschrijven. En wat is er nu aan de hand? Er zijn veel besmettingen (er wordt ook veel getest) maar er zijn in verhouding weinig ziekenhuisopnames. Dus eigenlijk zijn we bezig groepsimmuniteit op te bouwen. Veel mensen maken nu antistoffen aan zonder dat ze ernstige klachten hebben en zo kan het virus langzaam uitdoven. We zijn dus hartstikke goed bezig. In de media ging het na deze eerste persconferentie niet meer over groepsimmuniteit. Misschien tijd dat dat weer eens aandacht krijgt?



M. van der Kaaij, Naaldwijk.

‘Afschuwelijke’ studenten | Wat als deze lezer straks zelf een arts nodig heeft?

‘Gooi de universiteiten dicht’ (Brieven 22-9). Als ouder van twee studerende dochters kom ik even op voor dit ‘afschuwelijke volkje’ zoals Aad de Kaper (Brieven 22-9) het noemt. Wat nou universiteiten dichtgooien? Dat zijn ze al! Er is slechts onlineles. En ja, deze jonge mensen lijden óók onder de crisis, voelen zich onzeker, durven niet naar huis, baantjes zijn er nauwelijks, et cetera. Walgelijk om alle studenten over één kam te scheren. De arts die u hopelijk nooit nodig heeft, Aad de Kaper, was ook ooit een student!



Sonja Keizer, Den Haag.

Rutte grof in de mond | Duidelijke taal, dat is wat voetbalfans begrijpen

Rutte heeft zich prima uitgedrukt dat ze ‘gewoon hun bek moeten houden’. Dat is duidelijke taal voor de voetballiefhebbers. De kreten tijdens voetbalwedstrijden naar spelers zijn vele malen erger. Had hij soms moeten zeggen ‘Zouden jullie misschien zo vriendelijk willen zijn jullie mond dicht te houden tijdens de wedstrijd’?



Grada van Exter, Noordwijk.



Rutte grof in de mond 2. | Dat wijzende vingertje!

Wat wil Asscher zeggen tegen de Feyenoordfans? Laten we gaan zitten en zwijgend de wedstrijd voortzetten? En dan Jesse Klaver met zijn wijzende vingertje! Ze blazen hoog van de toren. Geef mij maar het ongezouten commentaar van Rutte, een heerlijk mens.



Betsie Zuijderwijk, Wateringen.

Docente in opspraak | Citaat over Baudet was totaal uit verband gerukt

Hogeschool in opspraak om uitspraken docente: ‘Waarom zou ik Baudet niet mogen vermoorden?’ (AD.nl 22-9). Voor iedere goede verstaander is het glashelder dat de filosofiedocente van de Haagse Hogeschool erin wordt geluisd op Instagram. Er zijn tien seconden uit haar betoog geknipt om de indruk te geven dat ze het oké vindt om Baudet te vermoorden. (Het college ging over de grondbeginselen van de samenleving volgens Immanuel Kant en waarom moord volgens hem nooit mag, red.)



Herre Faber, Zoetermeer.

VVD wil kernenergie | Ik zeg doen. Bouwen dus

Eindelijk gaan de ogen langzaam open dat we de energietransitie niet gaan redden met windmolens en zonnepanelen, maar dat kernenergie wellicht toch de oplossing is. Het afval is voorlopig op te bergen tot er een definitieve oplossing is. Doen dus. Bouwen. Ik moet elke dag over de A15. Dat is gevaarlijker dan een kerncentrale.



Rob de Waal, Rotterdam.

