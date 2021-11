Reacties op reclame tegen abortus: ‘Mannen nemen geen verantwoordelijkheid voor hun gedrag’

Miljarden naar stikstof | Nummer één probleem is niet de stikstofcrisis

‘Mes gaat diep in veestapel rondom natuurgebieden’ (AD 15-11). Tientallen miljarden voor de natuur. Prachtig. Maar, het is onjuist de stikstof probleem nummer één te noemen. Probleem nummer één is, dat onze regering - of wat daarvoor moet doorgaan - opnieuw geen oog heeft voor de primaire belangen van de mensen. Woningnood en een gebrekkige gezondheidszorg zijn echt véél belangrijker. Moet de massale woningbouw 10 jaar wachten tot de stikstof ‘onder controle’ is? Op Volksgezondheid hebben we twee bewindslieden. Zitten die te klaverjassen? Verdorie, onze ic-capaciteit is een derde van die in Engeland, Duitsland, Frankrijk, België. Verdubbel de opleidingen voor mensen die op de ic kunnen werken, schaf bedden en ander materiaal aan. Bouw in het centrum van het land een speciaal ic-ziekenhuis. Mekker niet over geld, want dat is er kennelijk.



Peter van Wermeskerken, Den Haag.

Milieutop Glasgow | De Club van Rome heeft in 1972 het al voorspeld

‘Beetje succes en een beetje blablabla’ (AD 15-11). Wat een hoop zinloze beloftes zonder consequenties als een land er een potje van maakt. Die Bolsonaro in Brazilië geeft zonder problemen toestemming om het regenwoud te exploiteren. Dit zijn de longen van onze aarde en er is geen land dat met sancties dreigt. Ook is er te veel nadruk op de fossiele brandstoffen en CO2- uitstoot. Beide zijn erg belangrijk maar echte alternatieven zijn er nog niet. Niemand wil een windmolen in zijn omgeving. Het rijden op een accu is erg belastend voor het milieu omdat die ook niet aan de bomen groeien. Denk dat waterstof op termijn belangrijker gaat worden. Wat ik gemist heb op de top is de groei van de wereldbevolking van ruim 200.000 per dag. Deze groei is onhoudbaar en zorgt op termijn voor vele tekorten zoals drinkwater, voedsel, bouwstoffen, hout enzovoort. Om het milieu en de mensheid te redden zijn harde maatregelen nodig. De Club van Rome heeft het begin jaren 70 al voorspeld, maar slechts een enkeling nam deze serieus: we zullen een omwenteling moeten maken anders ziet het er slecht uit.



Arno van Loon, Hilvarenbeek.

Maatregelen Oostenrijk | Wij moeten hier van het slappe handelen af

Oostenrijk voert een lockdown in voor ongevaccineerden. Prima idee. De meeste opnames in ziekenhuizen worden veroorzaakt door ongevaccineerden. Je had er dus niet hoeven liggen, als je een prik had gehad. Oostenrijk pakt goed door. Daar kunnen wij nog wat van leren. Laten we eens stoppen met al dat genuanceer en gepolder. Landelijk invoeren is dan wel van belang om situaties zoals in Eindhoven voor te zijn. Daar is een winkelier bedreigd vanwege zijn ‘coronadeurbeleid’, waarbij hij ongevaccineerden de toegang tot zijn winkel weigerde. Handhaving zal nog wel een punt zijn, maar van het slappe handelen tot op heden moeten we af.



Pim Middelraad, Zwijndrecht.

Voetbalelftal Afghanistan | Volk zal plezier hebben, maar een bijsmaak blijft

‘We voetballen voor het volk en niet voor de taliban’ (AD 13-11). Het klinkt heel mooi en jullie zullen het volk van Afghanistan vast plezier laten beleven. Maar ik begrijp toch echt niet dat je voor een land voetbalt, dat je ouders ontvlucht zijn vanwege het regime. Nu vertegenwoordigen jullie wel het regime aldaar en respecteren voor een wedstrijd hun volkslied. Jullie ouders zijn niet voor niets gevlucht.



Nanny Barthen, Den Haag.

Column Saskia Noort | Schande, mannen die vrouwen in ellende storten

‘Spotje tegen abortus is anno 2021 een gotspe’ (Column 13-11). Wat ben ik het eens met de woorden uit de column van Saskia Noort in de krant van zaterdag. Vrouwen worden altijd geacht klaar te staan (liggen) voor mannen en als ze dan per ongeluk zwanger worden, zullen de mannen wel even zeggen wat zij moeten doen. Die mannen nemen geen verantwoordelijkheid voor hun gedrag (lees: lust) en laten de vrouw achter met alle ellende. Schandalig.



E. Bakker

Formatie | Negen maanden gebrek aan leiderschap en lef

‘D66-top maakt toch stuk over nieuw leiderschap’ (AD 15-11). De formatiebesprekingen lopen nu al negen maanden en het is een zware bevalling. Niemand toont lef en leiderschap. En juist hier is een groot gebrek aan. Niemand durft nog een beslissing te nemen. En de burgers staan steeds verder van de politiek af.



Lucas Meijer, Nieuwe Pekela.

Sprinkhanen | Zo begon de dag al goed

De voorpagina van het AD van gisteren was weer uiterst lollig. Over bijna de breedte een artikel met de kop: ‘Mes gaat diep in veestapel rondom natuurgebieden’, en helemaal rechts een fotootje met de kop: ‘Smakelijke sprinkhanen’. Mijn dag begon al leuk.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

