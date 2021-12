Reacties op regeerakkoord: ‘Bezuinigen op de zorg, maar wel geld naar kerncentrales, wie snapt dit nog?’

‘Er moet wel meer geld naar de zorg, maar niet naar die hele sector’ en ‘Bart Maat heeft precies in de roos geschoten, een pluim voor deze bescheiden man’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van vrijdag 17 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Regeerakkoord | Wel meer geld naar de zorg, maar dan gericht

‘Repareerakoord’ (AD 16-12). Er is nogal wat verwarring over het geld dat naar de zorg zou gaan. Er wordt bezuinigd, maar niet in de eerste jaren. Nee, pas na vijf jaar. Uiteindelijk moet de stijging van de kosten omlaag. Kortom verwarring alom. Een ding is duidelijk; Zorg kost altijd geld en blijft een dure kostenpost. Een jaar geleden stonden we massaal te klappen voor de zorgmedewerkers. Maar als we willen zorgen dat er geen crises meer ontstaan in de ziekenhuizen, moet er wel meer geld naar de zorg, maar niet naar die hele sector. Dat geld moet daar naartoe waar de pijn zit. Dat is niet bij de beleidsmedewerkers, staven en de enorme administratie. Als je meer ic-verpleegkundigen wilt hebben, moet je ze allereerst een woning geven en daarnaast een premie van 25.000 euro als je dat diploma behaalt. Dát werkt.



Jan van Rooijen, Soesterberg.

Regeerakkoord II | Dat wordt weer klappen... voor hen die zorg verlaten

Als het de afgelopen periode duidelijk is geworden waar de salarissen dienen te worden aangepast, dan is het wel in de verzorging. Deze mensen in de ziekenhuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg verdienen het echt. Het nieuwe kabinet heeft er de komende jaren geen geld voor over, integendeel. Het wordt klappen bij de uitgang voor de mensen die de zorg verlaten.



E. Schutte, Hendrik Ido Ambacht.

Regeerakkoord III | Via omweg idealen van PvdA, GroenLinks binnen

Het kabinet-Rutte IV is bijna een feit. Onder aanvoering van Sigrid Kaag (D66) is het afschaffen van het leenstelsel, gratis kinderopvang en rekeningrijden bereikt. Mark Rutte en Sigrid Kaag hielden elkaar in de tang. Anders was het komende kabinet ondenkbaar geweest. D66 heeft zijn poot stijf gehouden. Dus die idealen van de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks zijn via een omweg alsnog gerealiseerd.



Erik Wils, Valkenswaard.

Regeerakkoord IV | Dat ‘omzien naar elkaar’ wordt nog een hele toer

Bezuinigen op de zorg, steeds meer mensen ziek, het zorgpersoneel dat zich het schompes werkt. Maar wel miljarden steken in kerncentrales en windmolens, wie snapt dit nog? 100.000 huizen erbij per jaar, terwijl de bouw kampt met personeelstekort? Is dit het nieuwe ‘omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’?



A. Paulissen, Hijken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verjaardagsfeest Amalia | Dit is een gemiste kans

‘Koning: excuus voor feest jarige Amalia’ (AD 16-12). Ondanks de mooie woorden van Amalia bij de Raad van State blijkt dat feeling met het volk (nog) ontbreekt. Meer tieners worden 18 en kunnen ook niet feesten. Jammer dat ze daar geen steun bij krijgt van haar vader, die toch beter zou moeten weten. Een valse start en een gemiste kans. Jammer.



Annemarie Louisa, Rotterdam.

Fotograaf Bart Maat | Hij heeft de hele politieke cultuur blootgelegd

‘Ik dacht: wat heb ik nou toch allemaal gedaan?’ (AD 15-12). Mooi interview met fotograaf Bart Maat, die het Binnenhof op zijn grondvesten deed schudden. Ik vind dat hij het prima heeft gedaan, met zijn schot in de roos, de foto van verkenner/informateur Kasja Ollongren met haar beroemde papieren (Omtzigt, functie elders) die heel wat hebben losgemaakt. Het werd tijd dat de boel in Den Haag eens goed werd opgeschud. Dat heeft Bart Maat er in ieder geval mee bereikt. Maar nu zal het me gaan verbazen als er inderdaad een andere wind zal gaan waaien, daar, met een leugenachtige baas op de eerste stoel. Voor mij is het: oude wijn in oude zakken. Bart Maat heeft precies in de roos geschoten, een pluim voor deze bescheiden man. Dat wil ik nogmaals even kwijt.



Nico van de Weer, Ede.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eindejaarswens | Probeer lichtpuntjes te zien en kijk wat wél goed is

‘Het is een nare tijd. Kunnen we die iets mooier maken?’ (Brieven 16-12). Dank je wel voor je brief, Laura Derks. Inderdaad, hoe iemand opgroeit en leeft is van invloed op het denken, doen en voelen. Soms zijn liefde, mededogen, vertrouwen en saamhorigheid daarbij minder vanzelfsprekende factoren. Kies ervoor om positiever te zijn, de aandacht te richten op wat er wél goed gaat, die lichtpuntjes te zien. Vaker bijdragen aan het-touwtje-door-de brievenbus- gevoel, zoals Jan Terlouw het ooit bij De Wereld Draait Door zo mooi beschreef. Of zomaar belangeloos iets doen voor een ander. Liefde geven en ontvangen maakt blij. Nu, in 2022 en daarna: het is nooit te laat voor verandering.



Liesbeth Meuldijk, Vlaardingen.

Eindejaarswens II | Daar mag iedereen notie van nemen in 2022

Kort maar krachtig: hier een welgemeend compliment voor jou, Laura Derks. Jouw ingezonden brief zou niet hebben misstaan op de voorpagina van de krant.



Nelleke van de Wal, Rotterdam.