Reacties op regeringsverklaring: ‘Het vertrouwen in de politiek is terecht niet groot’

‘Opnieuw laat hij in de Tweede Kamer zien hoe hij soepeltjes onze democratie misbruikt’ en ‘Ik heb nooit naar deze rubriek geschreven maar nu ben heel erg boos’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van donderdag 20 januari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Regeringsverklaring | Geert Wilders is niet te betrappen op een leugen

‘Kamer verwijt voorzitter Vera Bergkamp slap optreden’ (AD 19-1). Met plezier gekeken naar het debat over de regeringsverklaring. Meteen werd de aanval op Wilders vol ingezet, te beginnen met fractievoorzitter Jan Paternotte van D66, daarna de volgers. Maar Wilders kun je niet op leugens betrappen, of je het nu met hem eens bent of niet. Het parlement is geen kerk, al zijn er veel dominees aanwezig. Het vertrouwen in de politiek is terecht niet groot. Hopelijk komt er nog eens verandering in.



Ineke van den Berg, Rotterdam.

Regeringsverklaring II | Hij draagt niets bij aan een betere samenleving

Al meer dan 20 jaar verdient Wilders zijn inkomen met ophitsende taal. ‘Democratie’ als individueel verdienmodel. Hij kost onze samenleving handenvol geld en draagt niets bij aan een beter Nederland. Sterker, de schade die hij aanricht is veel groter. Mede dankzij zijn vaardig woordgebruik en bespeling van de media kunnen vele Ali’s en Mohamed’s al jarenlang geen stageplaats of baan vinden in discriminerend Nederland. Dan word je maar ‘uithaler’ in de Rotterdamse haven of ‘killer’ in opdracht van Ridouan Taghi. Opnieuw laat hij in de Tweede Kamer zien hoe hij soepeltjes onze democratie misbruikt.



Beeno Radema, Rotterdam.

Regeringsverklaring III | Ik mis de doortastendheid van oud-voorzitter Arib

‘Voorzitter, treed wat harder op!’ (AD 19-1). Weer een foutje van D66-leider mevrouw Kaag: in het afgelopen voorjaar Vera Bergkamp naar voren schuiven als Kamervoozitter, met alle gevolgen van dien. Is dit ook een onderdeel van de nieuwe cultuur? Ik mis de doortastendheid en de kunde van het leiden van de Tweede Kamer door Khadija Arib. In bijna alle teamsporten wordt tijdens de wedstrijd weleens een mindere speler gewisseld. Dat zou op dit moment in de Tweede Kamer ook niet misstaan.



Rob Berretty, Haastrecht.

Ontkoppeling AOW | De woorden van Sophie Hermans zeggen niets

‘Rutte IV belooft actie voor ouderen’ (AD 19-1). Ik heb nooit naar deze rubriek geschreven maar nu doe ik dit wel want ik ben heel erg boos. Al heel veel jaren wordt de gepensioneerden de indexering onthouden. Het geld klotst bij de pensioenfondsen tegen de plinten maar de ouderen merken niets omdat anderen zich met ons geld bemoeien. De hoop er toch wat bij te krijgen, omdat de AOW gekoppeld is aan het minimumloon, werd helaas de grond ingeboord omdat de coalitiepartijen hebben ontkoppeld. Volgens fractievoorzitter Hermans van de VVD kost dit 2,5 miljard euro en dat is er kennelijk niet. Maar wel miljarden voor andere zaken en projecten in de komende jaren. Ik moet zeggen, van haar betoog zakte mijn broek af. De gepensioneerden hebben er al heel veel jaren niets bijgekregen. De inflatie is hoog en de prijzen van gas elektra en dagelijks onderhoud rijzen de pan uit. Ik krijg de indruk dat er eigenlijk gezegd wordt ‘de gepensioneerden moeten hun mond houden’. Ik vind dat de coalitiepartijen ons laten zakken en niet de helpende hand willen bieden. Wij als gepensioneerden gaan niet de barricaden op of leggen met rollators het verkeer plat, maar laten we bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart maar eens thuisblijven.



Albert van den Bosch, Alphen aan den Rijn.

Ontkoppeling AOW II | Je zult het als AOW’er met 1300 euro moeten doen

Vele miljarden worden vrijgemaakt om de onderwijzers van de basisscholen een zeer forse salarisverhoging te geven. Dit is niet omdat hun werkpakket zoveel zwaarder is geworden, maar louter om het onderwijzerstekort weg te werken. Voor een andere groep, de AOW’ers, die nog niet de helft van het inkomen van een onderwijzer hebben is er geen cent beschikbaar. Je zult als alleenstaande AOW’er maar rond moeten komen van minder dan 1300 euro. Schandelijk en asociaal.



Alex Visser, Drachten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Handballers | Onze handballers worden een beetje weggestopt

‘Handballers schrijven geschiedenis op EK’ (Sportwereld 19-1). Ik zou het goed vinden als er meer aandacht is voor diverse sporten in de media. Ik bedoel daarmee : dus niet alleen voetbal. Dinsdag schreven de Nederlandse handballers dus geschiedenis op het EK. Ik zie op tv een leuke samenvatting, vervolgens interviews met de bevlogen spelers. Ze hebben namelijk echt gestunt! Niemand had verwacht dat de Nederlandse handballers zo ver zouden komen. Gisteren zag ik dat AD Sportwereld nog steeds weinig oog heeft voor diverse andere sporten. Op de vorpagina van de bijlage een grote foto van Feyenoord. Vervolgens alleen maar voetbal. Geen grote koppen en foto’s van de handballers met leuke interviews, maar een klein stukje op pagina 8. Helaas, sommige dingen veranderen niet. Misschien wel nooit, maar ik blijf hopen. Wie weet winnen de handballers het EK?



Jacqueline van den Akker, Maarssen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.