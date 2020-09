Reacties op reisadvies Griekse eilanden: ‘We waren zo aan vakantie toe en nu flikken ze ons dit’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 9 september in de krant verschenen over onder meer het thema aardwarmte en vakantie in een ‘oranje’ land.

Griekse eilanden ‘oranje’ | Iedere logica ontbreekt bij deze coronamaatregel

De Nederlandse overheid moet zich diep schamen. Wij kwamen eergisteren aan op Kefalonia, een eiland aan de Griekse westkust. Dit eiland was al die tijd volledig coronavrij en is dat nog. In Nederland geldt een regionale aanpak. Voor Griekenland zou dat plotseling anders zijn? Iedere logica ontbreekt. Wij zijn gepensioneerde Haarlemmers en vinden dat het besluit met spoed moet worden aangepast aan de regionale omstandigheden in Griekenland. Ook om Nederlanders niet te benadelen. We waren zo aan vakantie toe en nu flikken ze ons dit, volledig onnodig. Wij hebben er geen goed woord voor over.



Jeannette en Paul Marselje, Haarlem.

Duurzaam leven | Schaf om te beginnen de btw af op ‘biologisch’

‘Overheid motiveert burger te weinig voor duurzamer leven’ (AD 8-9). Inderdaad: waarom bijvoorbeeld nog steeds geen 0 procent btw op biologische en ecologische producten? Kleine moeite, zinvol effect!



F.M. Boon, Delft.



Meer psychische klachten | Coronamaatregelen zijn nu buiten alle proporties

‘Bij veel mensen treden psychische klachten op door de coronacrisis’ (AD 8-9). Alle maatregelen zijn genomen met het oog op de volksgezondheid. Die staat voorop, wordt gezegd. Maar is de balans niet doorgeslagen? Hoe gezond is een volk waarvan een meerderheid (60 procent) verklaart sinds de crisis last te hebben van mentale klachten? Mensen zijn van nature sociale wezens. In onzekere tijden zoals nu is er grote behoefte aan verbinding en troost. Het tegenovergestelde gebeurt. Mensen worden ontmoedigd elkaar te zien, normaal fysiek contact zoals handen schudden en af en toe een knuffel is uit den boze. Verjaardagen zijn geminimaliseerd tot zes personen. De 1,5 metersamenleving wordt door velen als verstikkend ervaren. De medische wereld is sinds het uitbreken van de pandemie een stuk verder met het behandelen van de symptomen van het virus. Ondanks de toename van besmettingen nemen de ziekenhuisopnames al weken niet of nauwelijks toe. Zet deze trend door, dan is een afschaling van de maatregelen te rechtvaardigen. De samenleving zoals we die sinds een half jaar kennen is aan het einde van zijn houdbaarheidsdatum, men trekt het niet meer. Gedwongen maatregelen zullen steeds minder werken en effect hebben.



Jelle de Kleine, Den Haag

Vakantielanden oranje | Waar gaat het om, onze gezondheid of economie?

Ik vind het opvallend dat, nu alle schoolvakanties afgelopen zijn, in verschillende vakantielanden het corona-advies opeens van geel naar oranje gaat. Je zou bijna denken dat een en ander van hogerhand geregisseerd wordt. Als dat zo is, dan zijn economische belangen blijkbaar belangrijker dan de gezondheid van de bevolking. Ik hoop dat ik het mis heb.



Henk Vogelaar, Rijswijk.



Klassikaal uitgelachen | Ik werd ‘worst’ genoemd

‘Gymkleren vergeten, dus moest de hele klas me uitlachen’ (Brief van de dag 8-9). Bij mij gebeurde een vergelijkbaar iets. Ik zat in de tweede klas en was heel trots dat ik een bril kreeg. De brildragende, wat oudere juf sleurde mij uit de bank en zette mij voor de klas, met de woorden ‘Kijk maar goed, nu is het een leuk meisje, straks heeft ze een bril en is ze lelijk’. Later werd ik door de hele klas, inclusief de meester in de zesde klas, worst genoemd, omdat ik wat zwaar was. En mijn vader was slager. Nee, die goede oude tijd bestaat voor mij echt niet. Heb er jaren last van gehad. Ik ben nu 66 en gelukkig.



Jannie Schellingerhout, Capelle aan den IJssel.

Aardwarmte | Risico op aardbevingen

‘Aardwarmte haalbaar in een kwart huizen’ (AD 7-9). Het is een kwestie van wennen, maar je krijgt dus gewoon twee buisjes je woning in en de gaskachel kan de deur uit. Dat klinkt geweldig, maar in het artikel staat niets over de risico’s. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft meerdere malen gewaarschuwd voor aardbevingen. Net als in Groningen wordt er kilometers diep in de bodem geboord. Enkele jaren geleden was dit argument doorslaggevend om niet verder te gaan met schaliegas.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Radar verouderd | Hoeben overtreedt regels

‘Verouderde radar’ (AD 7-9). Vol verbazing heb ik dit verhaal gelezen. Volgens mij zijn alle regels van geheimhouding door luitenant-kolonel Bart Hoeben overtreden. In mijn tijd ‘not done’.



Ralph Goldsborough, Oosterwolde.

Volledig scherm Luitenant-kolonel Bart Hoeben, verantwoordelijk voor de luchtgevechtsleiding. © Koen Verheijden

CDA en prostitutie | Een beetje dubbelzinnig

‘CDA wil verbod op betaalde seks’ (AD 3-9). Wat wil het CDA met deze dubbelzinnige wens. Wat hier staat? Of willen ze heimelijk seks en er niet voor betalen. Het CDA kennende denk ik het laatste.



Cees Blankendaal, Berkhout.

Brief van de dag | Bij voorbaat uitsluiten PVV en FvD serveert grote groep kiezers af

Sigrid Kaag heeft haar sporen verdiend in de internationale politiek. De wereld is haar podium, het handvest van de Verenigde Naties haar referentiekader. Haar idealen weerspiegelen meer internationale samenwerking, ook al betekent dit een opoffering van nationale soevereiniteit. Dit idealisme gaat knellen als zij premier wordt. Een premier moet er immers zijn voor álle Nederlanders. Oók voor hen die vraagtekens zetten bij migratie, die mínder macht naar Brussel willen, die níet zijn opgegroeid binnen een ‘international community’ en daarom hechten aan hun geschiedenis en tradities. Met het op voorhand uitsluiten van PVV en FvD wordt een grote groep Nederlanders afgeserveerd. Zij mogen wél de belastingen betalen om Kaags plannen uit te voeren, maar hun stem is niet relevant. Onder hen hardwerkende burgers uit alle geledingen. Velen zijn vrijwilliger, hun ouders stonden aan de basis van ons Deltaplan, ze hebben de aardgasbaten eerlijk verdeeld. Oók PVV’ers en FvD’ers hebben vluchtelingen ruimhartig opgevangen. En ja, zij hechten tevens aan soevereiniteit, zij koesteren hun heritage. De weerstand tegen opoffering van nationale soevereiniteit zien wij ook bij Hongkong-Chinezen, Taiwanezen, Koerden, Palestijnen. Uitsluiten van een deel van het electoraat is ondemocratisch en zal schade brengen aan de nationale economie. Maar het kan ook leiden tot geweld en vluchtelingenstromen zoals onder Oeigoeren en Rohinyas.



Om gelukkig te worden als premier, zal Sigrid Kaag haar idealen moeten afstemmen op de bevolking. Wellicht worden de Nederlanders dan óók gelukkig met haar, inclusief haar idealen.



Willem van Noort, Reeuwijk.

