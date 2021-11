Reacties op rellen: ‘Als je je billen brandt dan moet je op de blaren zitten’

‘Hoezo denkt JA21 niet aan de hele samenleving?’ en ‘Compliment aan de koning voor zijn spontane bezoek en steun aan de hulpdiensten in Rotterdam’: dit zijn enkele reacties op onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van donderdag 25 november verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Rellen | Om mee te doen moet je gecorrigeerd worden

‘Normaal doen zijn we helemaal verleerd’ (AD 24-11). Het is spijtig dat deze bio-psychologische analyses van grensoverschrijdend gedrag vaak de nadruk krijgen. Onze snelle informatiemaatschappij vraagt mijns inziens herziening van basisvoorwaarden, houvast en vertrekpunten. Moet de tsunami aan uitdagingen, prikkels en informatie waarmee jongeren worden geconfronteerd, niet eerder worden beantwoord met positief voorbeeldgedrag van ouders en overheid, kwalitatief beter onderwijs, met kleinere klassen? Om mee te spelen in de samenleving, speel je binnen de lijnen en word je binnen de lijnen gehouden. Als we daar nu mee beginnen en in investeren, plukken we over enkele jaren de vruchten en kunnen we de sociale infrastructuur van onze deels ontspoorde maatschappij herstellen. Actie nu. De zakken zijn diep en vol genoeg.



Herwijn van Elswijk, Zoetermeer.

Rellen II | Is hij tevreden om op deze wijze het nieuws te halen?

‘Neergeschoten demonstrant: Was niet uit op rellen’ (AD 24-11)Met stijgende verbazing en oplopende bloeddruk lees ik het relaas van beroepsdemonstrant Marco Buis, 50 jaar. Bijna het loodje gelegd, gelukkig was er een ziekenhuisbed en arts aanwezig. Marco, hoop dat je snel weer op de been bent, strijder. Onvoorstelbaar dat dit soort mensen bestaat. Wat denkt hij hiermee te bereiken? Werkt hij, heeft hij een uitkering? Was niet uit op rellen? Volgens mij kon je al snel zien dat het uit de hand ging lopen. En dan haal je op deze manier het nieuws. Advies: zoek hulp. Mijn vrouw staat op de wachtlijst voor een operatie, maar door dit soort idioten gaat dat nog wel even duren.



Dick van Dijk, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Rellen III | Stel, een hulpverlener was omgekomen, wat dan?

Beste Marco, je geeft aan het niet normaal te vinden dat politie gericht geschoten heeft. Wellicht, omdat je zelf geraakt bent en zegt onschuldig te zijn. Maar velen zullen het niet met je eens zijn. Als de politie eerst in de lucht schiet om zichzelf te verdedigen en de groep relschoppers komt dichterbij als een stel zombies uit The Walking Dead, dan is gericht schieten nog de enige optie. Dus kap met piepen. Als je je billen brandt dan moet je op de blaren zitten. Als vrouw van een brandweerman die daar was tijdens de rellen, kan ik je alleen maar zeggen dat ik die nacht pas rust had toen mijn man weer veilig op de kazerne was. En met mij heel veel gezinnen. Denk daar eens aan. Hoe had je gereageerd als een hulpverlener vermoord was door een van je mededemonstranten. Was dat wel normaal geweest?



Anita Remmerswaal, Wassenaar.

Plan JA21 | Eindelijk een partij die de misdaad gericht aanpakt

‘JA21 vindt: Drie keer veroordeeld? Dan 40 jaar de cel in’ (AD 24-11). Eindelijk staat er een politieke partij op met een plan waarmee een grote hoeveelheid misdrijven voorkomen gaat worden: wanneer je na drie veroordelingen doorgaat met het plegen van misdrijven, word je 40 jaar opgesloten waardoor je dus in die 40 jaar geen misdrijven kan plegen. Prima plan en geen speld tussen te krijgen. Volgens rechtskundige Benjamin Rooij maakt JA21 een denkfout: je moet niet naar individuele zaken kijken maar naar het effect op de hele samenleving. Het plan zou ook geen misdaad voorkomen. Waarom niet naar individuele zaken kijken? Zijn de moorden op Anne Faber, Derk Wiersum, Hymeyra en Peter R. de Vries te individueel? En hoezo voorkomt het plan geen misdaad? Natuurlijk voorkomt het misdaad. De notoire misdadiger kan 40 jaar lang geen misdaden meer plegen. Daardoor, in willekeurige volgorde, een sterke daling van de criminaliteitscijfers, minder slachtoffers van geweld, daling van de premies voor allerlei verzekeringen, minder druk op de rechtspraak, heel veel tijdswinst bij de politie en verhoging van de veiligheid op straat. Dus, Benjamin van Rooij, hoezo denkt JA21 niet aan de hele samenleving?



Nico van Huussen, De Meern.

Bezoek koning | Compliment voor die actie

Er is veel kritiek op hem. Daarom nu eens een compliment aan de koning voor zijn spontane bezoek en steun aan de hulpdiensten in Rotterdam.



Pauline de Graaf, Valkenburg.

Afstand houden | Komen we op deze manier echt van dit virus af?

‘Verplicht terug naar 1,5 meter’ (AD 24-11). Dus vanaf nu moeten we weer rekening houden met 1,5 meter. Waarom niet al vorige week en die week daarvoor? Omdat er toen nog geen virus aanwezig was? Hoe willen ze dit controleren? In elke supermarkt een agent of misschien via veiligheidscamera’s? Op iedere straathoek een boa of een burgermeester die de boel tot de orde roept en in de gaten houdt? Ik vraag me af: komen we nu echt op deze manier van dit virus af?



C. Tol

