Reacties op rellen: ‘De jeugd wordt compleet aan banden gelegd’

Rellen | Verstand dooft als alles aan banden wordt gelegd

‘Deze jongens willen alleen vechten’ (AD 22-11). Geef het volk brood en spelen. Laat duidelijk zijn dat ik de rellen van de laatste tijd verafschuw. Maar de huidige bestuurders van het land zien iets essentieels over het hoofd. We mogen helemaal niets meer. De jeugd wordt compleet aan banden gelegd. Niet meer uitgaan, niet meer naar het voetbal. Geen vuurwerk. En maar appelleren aan het gezonde verstand. Maar op een gegeven moment gaat de wil om vrijuit te leven, boven het gezonde verstand. Benieuwd hoe ‘Den Haag’ letterlijk en figuurlijk gaat overleven.



Coen van de Vooren, Rotterdam.

Rellen II | Ze beseffen niet dat ze hun leven verknoeien

In wat voor land zijn we in vredesnaam beland met al die rellen? Wordt het niet tijd om de dienstplicht weer in te stellen? Kunnen al die verveelde en verwende jongelui discipline leren. Ze beseffen niet dat ze het voor hun hele leven verknoeien. Kom maar eens aan een baan als je een strafblad hebt. Hulde aan de politie die er iedere keer weer op af moet. Met gevaar voor eigen leven.



C. van Gurp, Rotterdam.

Bekijk hieronder onze video’s over de 2G-rellen in Rotterdam:

Rellen III | We staan er slecht op, ook in geliefde vakantielanden

De ‘helden’ met mondkapjes, hoodies, vuurwerk en wat dies meer zij, namen het op tegen de echte helden, te weten: politie, ambulancepersoneel en brandweer. Ze zijn zo dapper door vermomd halve en soms hele bommen af te steken, stenen te gooien en allerlei zaken te vernielen. Waar de hardwerkende burger voor de kosten mag opdraaien. Als deze lieden onze toekomst zijn, dan ziet die er donkerzwart uit. Zij hebben geen idee wat ze de echte helden aan doen die vaak ook nog een gezin hebben. En dan jammeren als er wordt geschoten. Wat moeten agenten anders als ze tegen een overmacht van doorgesnoven mafkezen staan? Stel jezelf eens voor in hun plaats. Dan is het antwoord duidelijk. En dan mag een ander deel van de echte helden ze verzorgen in het ziekenhuis. Wij zijn een land geworden dat er wereldwijd steeds slechter op komt te staan. Drugshandel- en fabricage, misdragingen, beter gezegd misdaden zoals afgelopen dagen en zelfs in vakantielanden. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het failliet is ingezet.



Charlie de Bruijn, Bodegraven.

Vuurwerkverbod | Kwaadwillenden weten dit verbod prima te omzeilen

Om de druk op de zorg niet nog verder te laten oplopen, is er rond de jaarwisseling een vuurwerkverbod afgekondigd. Na het afgelopen weekend kun je je afvragen of zo’n verbod nog wel zinvol is. Er blijkt immers al zoveel zwaar vuurwerk in het land aanwezig te zijn dat je hiermee politie, brandweer, ambulances en ‘afgesloten’ voetbalstadions onbeperkt kunt bekogelen. De legale vuurwerkbranche en de goedwillende liefhebbers van siervuurwerk zijn de echte gedupeerden van het vuurwerkverbod. De kwaadwillenden weten dit eenvoudig te omzeilen, want zij kennen de wegen om aan illegaal vuurwerk te komen.



R. Kroese, Voorschoten.

Rellen in stadions | Optreden als Henk de Jong deed, zo hoort het

Onder de hilarische titel ‘Lekker rellen in je kerstcadeau’ zet Sjoerd Mossou in de rubriek Randje Buitenspel in AD Sportwereld van gisteren, het rapaille dat zaterdag in Alkmaar het stadion binnendrong voor schut. Ik mis in het rake verhaal van Mossou een belangrijk aspect: de verbale diarree die AZ-trainer Pascal Jansen over het voorval na de wedstrijd over ons uitstortte voor de camera’s van Studio Sport. In lijn met zijn zwakke sportieve optreden als hoofdcoach, deed Jansen een beschamende poging het gedrag van de sukkels te bagatelliseren; iets met ‘echte supporters die het zo missen’ en meer van die waanzin. Ik hoop dat Jansen de dag daarna Cambuur-collega Henk de Jong voor dezelfde camera’s zag, die onverbloemd geen goed woord over had voor Friese jongeren, die het ook wel stoer vonden het stadion binnen te dringen. Zo hoort het, Pascal.



Harry Verheul, Alkmaar.

Druk op de zorg | In mijn droom zou ik ze prangende vragen stellen

Gelukkig hoor ik nog steeds vanuit de zorg dat men bij ziekenhuisopnames geen onderscheid maakt tussen zwart, wit, dik, dun, een wappie of iemand met een booster, homo, hetero, Forum- of SGP-kiezer. Toch droom ik er soms van om iets te mogen vragen aan alle demonstranten die ‘zo nodig hun vrijheid terug willen’, aan relschoppers of hooligans: als we nu een stempel op jullie hand mogen zetten en jullie zouden in het ziekenhuis belanden, mogen wij jullie dan vragen om achteraan aan te sluiten of later een keertje terug te komen? Eenmaal wakker geworden vrees ik dat met name de relschoppers en hooligans ook dan weer een grote bek zullen hebben en ongetwijfeld zullen voordringen.



Bram Verweij, Oudewater.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.