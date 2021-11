Reacties op Rellen in Rotterdam: 'Moeten we zo met jullie een toekomst opbouwen?’

‘Misbruik corona niet om de stad te slopen’ en ‘Zelden werd de term ‘advocaat van de duivel’ meer belichaamd dan in deze twee advocaten’: dit zijn enkele reacties op onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van zaterdag 20 november verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Rellen in Rotterdam | Genuanceerd denken wordt zo wel heel moeilijk

‘Politie lost schoten bij coronarellen in Rotterdam’ (AD 20-11). Als ik zie wat er vrijdag gebeurde in Rotterdam en op meer locaties dit weekend dan slaat mij de angst soms om ‘t hart. Dit zijn geen mensen die bewust demonstreren tegen een coronabeleid, maar ongelofelijke randdebielen die in deze tijden andere mensen in functie (die echt wel wat beters te doen hebben) uit dom vermaak naar het leven staan, terwijl we als maatschappij al een enorm moeilijk oplosbaar probleem het hoofd moeten bieden met slachtoffers alom. Echt, ik krijg steeds grotere moeite met genuanceerd en sociaal denken waar het gaat om dit soort groepen zwaar onderontwikkelde neanderthalers. Als we het dan toch over polarisatie hebben, zet hier dan maar gelijk een hek omheen en geef ze een heropvoeding. Superlief dat er nog plaats is gemaakt in het ziekenhuis om enkele relschoppers op te nemen. Maar dit ben ik niet en wil ik niet zijn, maar mijn hemel, hoe moeilijk kunnen en willen we het elkaar maken?



Judith Wammes, Amersfoort.

Rellen in Rotterdam II | Moeten we zo met jullie een toekomst opbouwen?

Wat willen jullie, relschoppers, nu eigenlijk bereiken? De maatschappij ontwrichten, moeten we zo met jullie een toekomst opbouwen? Wat een helden (aan de zijlijn) zijn jullie. Als we echte helden nodig hebben zijn jullie niet te vinden, want jullie kunnen alleen optreden en je misdragen in een groep. Wat dapper zeg. Vraag aan jullie: in wat voor samenleving wil jij je toekomst bouwen? Heb je door dat de massale inzet van politie, brandweer, ambulancepersoneel er voor jouw en onze veiligheid is? En dat de kosten hiervan en van herstelreparaties na vernielingen ten laste komen van ons, de samenleving, waar jij, ik en je ouders ook deel van uitmaken? Moeten daar onze belastingcenten en verzekeringspremies aan besteed worden? Ja, ook van jouw belasting op je zuurverdiende centjes. En niet gek opkijken als de verzekeringpremies weer omhoog moeten. Wees een echte vechter als het nodig is.



G. Grinwis, een ongeruste moeder en oma.

Rellen in Rotterdam III | Laat echte demonstranten zich uitlaten tegen rellen

Wat er vrijdag in Rotterdam is gebeurd is een schande voor Nederland. Het gros had niets te maken met demonstreren, maar kwam om te rellen. Hooligans en zogenaamde voetbalsupporters dienen opgespoord en zwaar gestraft te worden. Ik hoop dat de echte demonstranten, die zich wel kunnen gedragen en waar ik ook wel respect voor kan opbrengen, van zich laten horen. Misbruik corona niet om de stad te slopen.



Rob Breevoort, Zoetermeer.

Rellen in Rotterdam IV | Demonstreren doen ze niet, ze verlenen hulp

Naar aanleiding van de rellen in Rotterdam wil ik één ding kwijt: bij nacht en ontij moet mijn man samen met alle brandweermannen in Nederland op pad voor dit soort schandalige zaken. Net als de politiemensen en ambulancebroeders. Van de laatste twee weet ik niet hoe het pensioen geregeld is, maar van de brandweer wel. Met zijn 59ste gaat mijn man met pensioen. Tot zijn 64ste krijgt hij 75 procent van de brandweer. Maar dan krijgt hij tot zijn pensioengerechtigde leeftijd helemaal niets. Het is te schandalig voor woorden. Dat is een goede reden om te demonstreren, maar dat doen ze niet, want zij verlenen hulp.



Anita Remmerswaal, Wassenaar.

Nicky Verstappen | Kan deze mevrouw straks nog in de spiegel kijken?

‘Toch weer vragen over Brechs dna in Nicky’s onderbroek’ (AD 20-11). Advocate Judith Brassé twijfelt of er wel sprake is van een misdrijf als de doodsoorzaak van Nicky Verstappen niet kan worden vastgesteld. Durft zij nog wel in de spiegel te kijken als dit straks tot vrijspraak leidt? Zoals ook collega Roethof zich in allerlei bochten wringt om de dna-sporen van Jos Brech aan de binnenkant van Nicky’s onderbroek te verklaren. De binnenkant. Dat advocaten een cliënt bijstaan en hem zo goed mogelijk verdedigen is te bevatten, maar zelden werd de term ‘advocaat van de duivel’ meer belichaamd dan in deze twee advocaten.



Theo Ballering, Den Haag.

Vuurwerkverbod | Jaren beknibbelen en nu klagen over krapte in zorg

‘Vuurwerk toch in de ban door coronagolf’ (AD 20-11). Minister De Jonge wil vuurwerk dit jaar wederom verbieden, want: ‘De zorg heeft het al druk zat.’ Ik ben voor een permanent vuurwerkverbod: het zijn explosieven, die moeten alleen door professionals worden gebruikt. Het probleem is echter dat de ziekenhuizen overbelast zijn, wat niet alléén door corona komt, maar vooral ligt aan de constante bezuinigingen van het afgelopen decennium. De overheid laat de zorg al jaren drastisch achteruitgaan, en nu is het ineens nodig. Nu zeggen dat de zorg overbelast is. Hoe zou dat nou komen?



Gene Vonk, Almere.

