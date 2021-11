Reacties op relschoppers: ‘Wil jij zo iemand in jouw bedrijf?’

‘Deze criminele leeghoofden kunnen niet met vrijheid omgaan’ en ‘Onzekerheid blijkt de enorme voedingsbodem te zijn van heel veel frustratie’: dit zijn enkele reacties op onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van woensdag 24 november verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Rellen | Wij zijn gewaarschuwd dat dit gevolgen kon hebben

‘Nieuwe rellen, maar dezelfde gezichten’ (AD 23-11). Al vanaf de eerste lockdown werd geroepen dat dit diepgaande sociaal-economische gevolgen zou gaan hebben. De roep om ook gedragswetenschappers en economen deel te laten nemen in het OMT ging het ene oor in en het andere uit. De medische gevolgen worden ons nog altijd dagelijks duidelijk door oplopende besmettingen en ic- opnames. De andere olifant wordt nu ook zichtbaar in de woonkamer: rellen, algehele onvrede, wantrouwen tegen de overheid en steeds kortere lontjes. Als een jojo leven we bijna twee jaar tussen geen voetbal, geen vuurwerk, geen horeca, geen sport, geen school, geen sociaal leven, geen vertrouwen, geen visie, geen perspectief. De jojo gaat steeds kleinere stukjes omhoog. De rek is eruit. Natuurlijk is dat geen excuus om het land af te breken. Het wordt tijd om naast de zorg óók veel meer aandacht te schenken aan ‘de maatschappij’: u en ik, maar zeker ook alle jongeren die puinhopen maken, maar ze de komende jaren óók moeten opruimen. Dat laatste is een mooi bruggetje naar een compliment aan de Rotterdamse schoonmakers, die dat op zijn Rotterdams hebben aangepakt in één nacht: niet lullen maar poetsen.



Heleen Bervoets, Ridderkerk.

Rellen II | Mooi dat duidelijk wordt over wie we het hebben

Eindelijk een krant die een naam koppelt aan die relschoppers. Geen anonieme in zwart geklede pubers maar echte mensen. Ze zitten in de cel of zijn geraakt door een politiekogel, geen normale demonstranten dus. Nu hopen dat hun familie, werkgever, uitkerings- instantie of wie dan ook dit leest en actie onderneemt. Wil jij zo iemand in jouw bedrijf?



C. Lamens, Swifterbant.

Rellen III | Goed met vrijheid omgaan is niet iedereen gegeven

Hulde voor het AD, het artikel waarbij beroepsrellers bij volledige naam genoemd worden. Deze criminele leeghoofden zijn onderdeel van een digitaal ecosysteem die tot een soort revolutie willen oproepen en niet met vrijheid om kunnen gaan. Keihard aanpakken, preventief opsluiten en ook naming en shaming. Ook voor hun opvoeders en familieleden, dat hoort erbij. Het past bovendien bij het beschavingsoffensief waartoe door velen wordt opgeroepen. Genoeg is genoeg.



Henk Enkelaar, Leusden.

Interview Joop van Riessen | Nieuwe lichting, als er ooit een nieuw kabinet komt

‘Herstel van gezag? Dat begint in de Tweede Kamer’ (AD 22-11). Vergeet ook het (demissionaire) kabinet niet. Door de kindertoeslagaffaire, het gemodder bij het vormen van een nieuw kabinet en de weinig professionele manier van communiceren met de bevolking, is het vertrouwen in de politiek enorm gedaald. Denk ook nog eens aan het gebruik van termen als ‘idioten’, door premier Rutte, als het om demonstranten gaat. Ophitsender kan het nauwelijks zijn. Een nieuw kabinet, als dat er ooit nog eens van komt, zou beter uit geheel nieuwe mensen kunnen bestaan, zodat die regering misschien voorzichtig weer wat vertrouwen terug kan winnen. Ik dacht natuurlijk direct aan Joop van Riessen als minister van Justitie. Ik bedoel maar: mensen met gezag.



Henri Stroet, Landsmeer.

Kabinetsformatie | Meer dan ooit behoefte aan solide regering

‘Rutte: Niet aarzelen als ingrijpen nodig is’ (AD 23-11). Onzekerheid blijkt de enorme voedingsbodem te zijn van heel veel frustratie. Het is daarom de hoogste tijd voor een nieuwe regering die, letterlijk, door schade en schande, wijs is geworden. Die wijsheid moet zich dan uiten in een consistent beleid waarbij rekening wordt gehouden met democratische normen en waarden. Onzekerheid zal dan plaatsmaken voor een gevoel van geborgenheid waarnaar heel Nederland inmiddels snakt.



Cees Visser, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Prostaatkanker | Dring juist wel aan op een onderzoek, wacht niet af

‘Hoe pak je een sluipmoordenaar?’ (AD 23-11). Ik word heel boos en verdrietig van de kop boven het artikel over prostaatkanker. Hoe pak je een sluipmoordenaar, en daarbij: maak je geen zorgen als je vaak moet plassen. Doe dat wel! Ga naar de huisarts en dring aan op een onderzoek. Wacht er niet mee, ons vrouwen wordt dat ook altijd aangeraden bij borstkanker en andere vrouwenzaken. Hiermee worden de mannen met klachten gerustgesteld en dat vind ik oerdom. Het kost ons onze oude dag, het samen oud worden is er niet meer bij. Al dertien jaar kampen we met deze vreselijke ziekte, al dertien jaar elke drie maanden en nu elke maand naar controle, onderzoeken, operaties, bestralen, zware medicijnen en uiteindelijk een veel te vroeg overlijden in zicht. Nu is hij 60, en hij was 47 toen het te laat werd ontdekt. En het had niets met erfelijkheid te maken. Wees gewaarschuwd.



Petra Barel, Amersfoort.

