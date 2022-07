Reacties op ‘respect voor de boer? Niet op deze manier’

Vakantie | Zomerreces van Kamerleden is veel te lang

‘Het wordt tijd dat politici fragmentarischer hun vakanties inplannen’ (Column 16-6). De spijker op z’n kop. Iedereen heeft recht op vakantie, ook Kamerleden. Er is echter geen ander bedrijf dat acht weken de deuren sluit. Dat is ondenkbaar. Maar in Den Haag, met zeven ‘hoofdpijn’-dossiers: we gaan met vakantie en daarna zien we wel weer. Na acht weken komen ze weer bij elkaar en lossen het op. Niet dus. Kamerleden die de mond vol hebben van arbeidsethos. Altijd elders.