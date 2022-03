Reacties op resultaten gemeenteraad: ‘Was de SP een voetbalclub dan zou de trainer al ontslagen zijn’

‘Hoelang laten we deze oorlogsmisdadigers hun gang gaan?’ en ‘Verhuis de luchtige talkshow van Arjen Lubach naar de vooravond’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van dinsdag 22 maart verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Russische inval Oekraïne | Er wordt altijd wel iemand beter van een oorlog

‘Oekraïne bestookt met hypersonische wapens’ (AD 21-3). Oorlog is vreselijk. Daar zal iedereen het over eens zijn, al gaat het leven dan wel gewoon door: zondag de eerste Grand Prix met Max en niet te vergeten Ajax-Feyenoord. Zorgt in ieder geval tijdelijk voor een beetje afleiding. De wereld steekt tegenwoordig rot in elkaar, maar aan de andere kant is er natuurlijk ook weer een groep snoodaards die van al deze ellende stukken beter wordt. Wat te denken van de graan- en oliespeculanten? Die houden handenwrijvend de dagkoersen in de gaten. Maar vooral ook de wapenindustrie heeft bepaald geen klagen. Er is een gigantische behoefte aan oorlogstuig, dus de fabrieken waar dit allesvernietigende materiaal wordt vervaardigd draaien op volle toeren. Is goed voor de economie. Wat een wereld. Poetin is een oorlogsmisdadiger. Geen twijfel mogelijk.



Jan de Koning, Spijkenisse.

Russische inval Oekraïne II | Deze schurken horen voor het tribunaal te staan

Hoelang laten we deze oorlogsmisdadigers hun gang gaan? Het zijn misdaden tegen de menselijkheid. Onschuldige mensen worden vermoord, ziekenhuizen worden gebombardeerd. Dit moeten we toch niet toelaten. Deze gewetenloze schurken horen in Den Haag te worden berecht.



Leen Koster, Heinenoord.

Resultaten gemeenteraad | Hoelang kan Marijnissen nog partijleider blijven?

‘SP wil afstand nemen van PvdA en GroenLinks’ (AD 21-3). Volgens partijleider Lilian Marijnissen gaat dat ervoor zorgen dat de SP niet nog verder afglijdt. De PvdA en GroenLinks zullen hier niet wakker van liggen, want die partijen hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen nog redelijk stand gehouden. De SP daarentegen verliest elke verkiezing sinds Lilian Marijnissen haar partij leidt. Waarom geeft zij het stokje niet over aan iemand anders? Omdat het haar ontbreekt aan zelfreflectie. Dan moet er maar iemand anders van de partij opstaan die Marijnissen uit haar lijden verlost. Als de SP een voetbalclub was geweest, dan was de trainer jaren geleden al ontslagen.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Resultaten gemeenteraad II | Neem altijd iemand mee

Zo pijnlijk, die lage opkomst. Juist nu je ziet wat er kan gebeuren in landen waar niets te kiezen valt. Mijn idee: vraag iemand mee naar het stembureau. Je buurvrouw, een collega, je (meerderjarige) kleinkinderen. Maak er een uitje van en leg uit dat er echt iets te kiezen valt en dat iedere stem wel degelijk telt. We kunnen volgend jaar al oefenen bij de Provinciale Staten en Waterschappen.



Margreth Taekema, Rotterdam.

Ajax-Feyenoord | Gelijkspel was een goede afspiegeling geweest

‘Knotsgekke Klassieker voor Antony’ (AD 21-3). Natuurlijk vind ik het als fan van Feyenoord jammer dat ze niet hebben gewonnen van Ajax. Ze speelden goed en een gelijkspel was ook een goede afspiegeling van de wedstrijd geweest. Maar wat heeft Ajax een aantal heel vervelende, arrogante en irritante (met name Antony), nogal over het paard getilde spelers. Ik ben trots op Feyenoord.



Ineke van den Berg, Rotterdam.

NPO | Een beetje schuiven aan het begin van de avond

‘NPO heeft gigantisch probleem in de vooravond’(AD 19-3). Het lijkt me niet zo moeilijk het probleem op te lossen, verhuis de luchtige talkshow van Arjen Lubach naar de vooravond. Een goed begin (van de avond) is het halve werk. Op1 krijgt dan de gelegenheid om wat vroeger te starten en zal zodoende meer kijkers trekken. Dikwijls wordt het nu nachtwerk bij Op1 en de kijker haakt af. Waarom moeilijk maken als het makkelijker kan?



Bas Dielemans, Schiedam.

Hormoonpillen | Gelukkig hoeven we ons er niet bij neer te leggen

Wat fijn dat er eindelijk een artikel in Mezza staat dat positief is over de hormoonpillen. Ik slik ze al anderhalf jaar en ben daar heel blij mee. Ik zei tegen mijn huisarts dat als ze me de pil niet meer wil voorschrijven, ze me dan maar antidepressiva moest geven. Gelukkig schreef ze me de hormoontherapie voor en kan ik gewoon mijn leven leven zoals ik dat graag wil. Ik let op mijn voeding, weinig alcohol drie a vier keer per week sporten. En goed slapen. Waarom zou een vrouw gemiddeld tien jaar depressief ongelukkig moeten zijn terwijl dat niet nodig is? Ik zie nog veel lifestyle- en voedingscoaches bedenkelijk kijken als je het over hormonen hebt. Inderdaad beginnen ze over kans op borstkanker. Maar die is zo verwaarloosbaar klein. En dik en ongelukkig op een bezemsteel zitten hoeft echt niet meer. Vroeger moesten vrouwen er maar mee zien om te gaan. Tegenwoordig hebben we gewoon een fulltime baan en een gezin, vaak met puberende kinderen. Alles draait gewoon door.



Ida Driessen (52), Rotterdam.