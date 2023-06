Reacties op rookoverlast in de VS: ‘Een dagje in New York staat gelijk aan een handvol sigaretten’

‘Het zijn apocalyptische beelden, die van de door vuurzeeën verteerde bossen in Canada. Alsof dat niet erg genoeg is, heeft een derde van Amerika last van de rook. De oranje lucht in steden als New York doet denken aan dystopische films als Blade Runner 2049' en ‘VVD-ers Brekelmans en Azmani schrijven dat het asielsysteem niet meer werkt. En dat vooral Europa betere afspraken moet maken met Tunesië. ‘Ons geduld raakt op.’ Deze woorden hoor ik vaker in VVD-kringen’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 9 juni verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.