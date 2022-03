Reacties op Russische inval Oekraïne: ‘Biden heeft Poetin een vrijbrief gegeven’

‘Ik schaam me diep dat Europa en Amerika niet durven doorpakken tegen een man die in het rijtje Lenin, Stalin en Hitler past’ en ‘Stop met afzetten tegen de Russen die in ons land verblijven’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van maandag 7 maart verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Russische inval Oekraïne | Kunnen we wel zoveel mensen opvangen?

‘Veilig op Nederlandse bodem’ (AD 5-3). Het is vreselijk te moeten vluchten omdat er oorlog is. En natuurlijk wordt er hulp geboden. Ik las dat Rotterdam zo’n 2000 Oekraïense vluchtelingen kan opvangen. Maar ons land is 15 maal kleiner dan Oekraïne, waar 44 miljoen mensen wonen. Ons land heeft bijna 18 miljoen inwoners. Woningnood, daklozen, criminaliteit, we zitten bovenop elkaar met alle problemen van dien. Zijn deze mensen gevaccineerd? Is het geen utopie dat je zoveel mensen kan opvangen?



Pauline Borst, Rotterdam.

Russische inval Oekraïne II | Poetin heeft eigenlijk een vrijbrief gekregen

Het is toch verschrikkelijk hoe de Russen tekeergaan in Oekraïne? De Navo heeft een grote fout begaan, ze hadden tegen de Russen moeten zeggen: ‘Als jullie het land binnen vallen, dan gaan we Oekraïne luchtsteun geven.’ Als dat van tevoren duidelijk was, had Poetin in mijn ogen niet durven binnenvallen. Maar wat zegt president Biden: Wij gaan zeker niet helpen. Zo heeft hij in feite, aan Poetin, een vrijbrief gegeven. Na deze fout zou het alsnog verstandig zijn dat de Navo, ondanks dat het geen lid is, Oekraïne helpt zodat ze niet worden afgeslacht. Ik schaam me diep dat Europa en Amerika niet durven doorpakken tegen een man die in het rijtje Lenin, Stalin en Hitler past.



Hans van Rooijen, Cothen.

Russische inval Oekraïne III | Liever in de kou zitten dan in een nucleaire wolk

Blijven we de Russische staatskas spekken door gas en olie af te nemen? Doorgaan met de Groningers de grond onder de voeten weg te pompen en letterlijk te ondermijnen is ook geen optie. En door de recente aanval op een kerncentrale in Oekraïne worden we nu wel met onze neus op de feiten gedrukt hoe kwetsbaar dat een land maakt. Nog afgezien van het feit dat we ook voor een kerncentrale afhankelijk blijven van aanvoer van grondstof uit het buitenland, plus het niet te onderschatten nucleaire afvalprobleem. We hebben schone energie voor het oprapen zonder afvalproblemen, zoals wind-, zon- en waterkracht. Het moet alleen maar geëxploiteerd worden. En wat mijzelf betreft: ik zit liever in de kou, dan in een nucleaire wolk.



Y. Braam, Voorburg.

Russische inval Oekraïne IV | Stop dat afzetten tegen Russen in ons eigen land

Ik lees dat Nederlanders zich nu afzetten tegen de Russen die in ons land verblijven. Laten we daar mee stoppen. Deze mensen kunnen er niets aan doen dat de leiding van hun land zich gedraagt zoals ze zich gedraagt. Laten wij aantonen dat we als mensen, los van welke afkomst en geloof, in vrede vrijheid en liefde naast en met elkaar kunnen leven. Samen kunnen wij deze uitdaging aan en zullen laten zien dat respect voor elkaar de enige weg is naar geluk voor iedereen.



Marcel de Beer, Houten

Russische inval Oekraïne V | Annuleren? Daar hebben Oekraïners niets aan

Festival in Haarlem met Stravinsky en Tsjaikovski geannuleerd. Wat volgt? Russische kunst uit de musea, boeken van Russische schrijvers uit de bibliotheken? Schrappen we het eindexamen Russisch? Laten we dan ook de wodka uit de schappen halen. In ieder geval hebben de Oekraïners hier niets aan.



Ilona Dekker, Nieuwegein.

Jeugdjournaal en Oekraïne | Is er hulp voor kleintjes die het niet kunnen bevatten?

‘Kunnen we de kleintjes deze tragiek besparen?’ (Brieven 4-3). Nee Loekie van Kerkhoven, ik zie de noodzaak ook niet. Ik vraag me al lang af waarom 6-jarigen het nieuws moeten volgen. Ze krijgen naar mijn idee de zorgen van volwassenen veel te jong aangeboden. Hebben ze allemaal een geschikt vangnet als ze het niet aan kunnen? Is er hulp voor wie het niet kan bijbenen? Nee. Er is een schrijnend tekort aan aandacht voor jonge kinderen. Ze hiermee confronteren is een nutteloos risico.



Francinia Steenstra, Den Haag.

Jeugdjournaal en Oekraïne II | Het Jeugdjournaal is pas bedoeld vanaf groep 6

Als leerkracht van groep 3 kan ik zeggen tegen de (in mijn ogen terecht) bezorgde oma dat het niet de bedoeling is het Jeugdjournaal te kijken met deze groep kinderen. Het jeugdjournaal is bedoeld vanaf groep 6. Dit is zelfs terug te vinden op de website van het Jeugdjournaal. Ik zou dit zeker ter sprake brengen bij de leerkracht.



Linsey Sterkenburg, Zeist.

Column Egbert Jan Riethof | Ongemakkelijk, uit eten

‘Solo, daar staat straf op’ (Column 5-3). Oh, wat herkenbaar, de column van EJ. Voor één persoon een tafel reserveren in een restaurant en dan tegenover een ongebruikt couvert zitten is ook zo’n ding. Laatst vroeg ik of ze het wilden weghalen. Mijn vakantie is nog niet geboekt.



Jannie Schellingerhout, Capelle aan den IJssel.

