Reacties op Russische inval Oekraïne: ‘Hoe eerder dit geweld stopt, hoe beter het is’

Russische inval Oekraïne | Soms is het beter om je uitspraken wat te matigen

Hoop dat de EU leiders nu even pas op de plaats maken in plaats van allemaal maar in het openbaar reacties te geven op de ontwikkelingen in Oost-Europa. Soms kan het slim zijn om niet in het openbaar te reageren, en zo Poetin geen uitspraken te geven die hij zijn volk voor kan leggen, met het excuus: ‘zie je nu wel, ze hebben het op ons gemunt’. Ik hoop dat we nu gestructureerd gaan communiceren en goed afwegen wat we roepen in het openbaar. Deze oorlog wordt op vele borden gespeeld, ook het diplomatieke. Vergeet dat niet. En soms kan niet reageren ook goed werken.



Jos de Graaf, Reuver.

Russische inval Oekraïne II | Neutraliseren kan ook zonder zoveel geweld

Als ik het goed begrijp wil Poetin Oekraïne ‘neutraliseren’. Dat kan toch ook zonder al dat geweld? Sluit een niet-aanvals- of vredesverdrag tussen Rusland, Oekraïne en Navo. Als dit de manier is om het geweld te doen stoppen, moet het maar zo. Er zijn al genoeg slachtoffers gevallen. Hoe eerder dit geweld stopt, hoe beter het is. Vervolgens alleen een handelsverdrag tussen EU en Oekraïne sluiten, zoals premier Rutte een aantal jaren geleden al zei. Dan kan Oekraïne een soeverein land blijven. Stop het geweld in Oekraïne. Laat de opbouw beginnen en iedereen in vrede verder leven.



Jan van Breugel, Utrecht.

Russische inval Oekraïne III | Wees waakzaam op eenzijdige berichtgeving

Een jaar of 15 geleden kwam ik in veel Oost-Europa voor een ngo. De verhalen in de ex-Sovjetlanden na het vallen van de Muur waren vaak hetzelfde. Het gevoel van groot gemis en verlangen naar de oude Sovjet -tijden. De vrijheid van meningsuiting en een democratie die ze toch maar hadden gekregen? Daar konden ze niet van eten, was de gangbare mening. Ik heb daar ingezien dat onze mening in het Westen ook redelijk eenzijdig is. Ik ben ervan overtuigd dat een groot deel van de, vooral arme Oekraïnse bevolking, een Russische overheersing echt niet zo heel erg vind. De oorlog wel uiteraard. Ik ben het voor de goede orde heel erg oneens met de machtswellusteling Poetin en de diarree die Baudet uitkraamt, maar wees waakzaam op eenzijdige berichtgeving.



Gerhard ten Hove, Veenendaal.

Russische inval Oekraïne IV | Mag Russische muziek straks ook niet meer?

Russische atleten worden uitgesloten, Russische wodka kan eigenlijk niet en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar mijn bloed begon te koken toen ik hoorde dat het Rotterdams Philharmonisch Orkest dirigent Valeri Gergiev ontslagen had, omdat hij achter Poetin zou staan, daarbij voorbijgaand aan de grote kwaliteiten van deze dirigent en de manier waarop hij dit Rotterdamse orkest al jarenlang inspireerde. Kennelijk moet ons vijanddenken in stand worden gehouden en opgevoerd. Jammer is dat. Muziek verbindt zo vaak. Het Rotterdams orkest doet het tegenovergestelde. Je mag nooit vergelijkingen maken met de Tweede Wereldoorlog. Ik doe het toch. Hoe lang gaat het nog duren voordat de muziek van Russische componisten niet meer uitgevoerd mag worden zoals toen de muziek van Joodse componisten? Ik roep orkesten op juist nu die mooie Russische uit te gaan voeren. Op 26 maart kan men in Delft al naar de Vespers van Rachmaninov. Graag meer hiervan, want het Russische volk is niet slecht en heeft prachtige muziek en literatuur voortgebracht.



Ton Milani, Delft.

Investering defensie | CDA, kijk eerst eens in de spiegel

CDA-Tweede Kamerlid Derk Boswijk vindt dat er te lang bezuinigd is op defensie. Hij vindt het wrang dat verschillende politieke partijen pas nu tot het inzicht komen dat extra investeringen in de krijgsmacht geen luxe, maar noodzaak zijn. Maar meneer Boswijk, even voor alle duidelijkheid: regeringspartij CDA zelf heeft toch jarenlang actief en fors meebezuinigd op defensie? Waarom zegt u daarover niets? En dan nu wijzen makkelijk in de richting van andere partijen? Kijk eerst zelf maar eens eerlijk in de spiegel alvorens u die zondebokkaart bij anderen in de schoenen probeert te schuiven.



F. Boon, Delft.

Inzameling Oekraïne | Veel Nederlanders zitten in moeilijk situaties

Begrijp me niet verkeerd, wat er in Oekraïne gebeurd is echt heel erg. Veel onschuldige slachtoffers die dakloos worden door de bombardementen vanuit Rusland. Nu zijn wij Nederland niet als we niet de handen ineenslaan en een inzamelingsactie op touw zetten. Maar hoeveel Nederlanders zitten letterlijk in schulden en leven de voedselbank en hebben ook geen dak boven hun hoofd? De stijgende brandstofprijzen, gas en elektra is voor velen niet meer op te brengen. Het zou ons ook echt sieren wanneer we eens aan onze eigen medemensen denken. Ook zij verdienen een steun van onze eigen volk. Wie kent er niet iemand in z’n omgeving die de goederen zelf heel hard kunnen gebruiken? Velen leven onder de armoedegrens.



Mevrouw M. de Brabander- Van der Hul, Vlaardingen.

