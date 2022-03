Reacties op Russische inval Oekraïne: 'Laten we hopen dat Poetin op tijd gestopt kan worden’

‘Europa is te afhankelijk van grootmachten’ en ‘Messcherp kon ze fileren en dat vond ik ongelofelijk dapper van haar’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van dinsdag 1 maart verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Russische inval Oekraïne | Is hij echt ziek en wil hij nog iets ‘groots’ doen?

‘Poetin wil onderhandelen’ (AD 28-2). Sinds de ‘oefeningen’ aan de grens met Oekraïne en de recente invasie vraag ik mij af of Poetin misschien ziek is en hij nog iets ‘groots’ wil doen. Iemand die bij zijn verstand is, gaat toch geen vrij land binnenvallen, laat staan kernwapens op scherp zetten? Het verlangen om het ‘oude Rusland’ terug te krijgen is ijdele hoop, maar Vlad wil dat niet inzien en is er heilig van overtuigd dat hij zijn ideaal met militair geweld kan bereiken. Zo’n negentig jaar geleden hadden we ook zo’n gek die aan de macht kwam en Europa teisterde. Laten we hopen dat deze Russische machtswellusteling op tijd gestopt kan worden. Hoop op vrede.



Ronald van Tol, Rotterdam.

Russische inval Oekraïne II | Europa is te afhankelijk van grootmachten

Nu de EU-landen met hun neus op de feiten gedrukt worden, is het wellicht tijd om eens even stil te staan bij onze toekomst. We zijn te afhankelijk van een paar grootmachten, vooral omdat het vaak goedkoper is. China en Rusland onderdrukken volkeren, maar we kijken steeds weg. Maar ondertussen moeten onze ogen toch opengaan. Laten we zorgen dat we onze eigen boontjes doppen. Produceer weer in Europa, al kost het dan meer. Indirect leidt het tot meer welvaart en rust in de EU. En komen we tot inkeer dat de wegwerpmaatschappij (alles voor een habbekrats uit China) ook niet goed is. En laten we nu ook direct knopen doorhakken over energieafhankelijkheid. Waterstof, zon, wind en misschien ook wel nucleaire energie. Dan brengt de huidige, trieste, onzekere situatie in Oost-Europa misschien ook nog iets goed voort. Het is nu aan de leiders van de EU.



Jos de Graaf, Reuver.

Russische inval Oekraïne III | Bedenkelijke rol Belarus vraagt ook om boycot

De rol van het regime in Belarus is nog onderbelicht gebleven, maar dat speelt een verradersrol ten opzichte van de Oekraïense bevolking. Het verleent de Russen doortocht om hun buurland ook in de rug te kunnen aanvallen. Zelfs raketten worden vanuit Belarus op Oekraïne afgeschoten. De president, Loekasjenko, onderdrukt en martelt zijn eigen bevolking. Hoog tijd dat die dictatoriale kliek ook geboycot en geïsoleerd gaat worden.



Simon Tom, Zoutelande.

Russische inval Oekraïne IV | Krachtig en geruststellend optreden van Olaf Scholz

‘Een historische stap van Duitsland’ (Commentaar 28-2). De ongenuanceerde, voor Europa beangstigende nucleaire dreigementen van Poetin worden volledig overschaduwd door het krachtige en voor mij geruststellende optreden van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Dit zou door alle EU-landen overgenomen moeten worden. Geen slappe hap, geen compromissen. Diepe buiging voor Olaf Scholz.



Victor Kammeraat, Gouda.

Saskia Noort | Maak van je boek een literair pareltje

‘Ik deed mijn best, de beurt is aan anderen’ (Column 26-2). Columniste Saskia Noort gaat stoppen en ik zal haar enorm missen. Messcherp kon ze fileren en dat vond ik ongelofelijk dapper van haar. Bij deze een dikke virtuele knuffel, lieve Saskia, en maak van je boek een literair pareltje. Dan weten we tenminste zeker dat je niet echt bent gestopt en hiermee laat zien aan al die enge walgelijke wappies dat ze je er nooit echt onder hebben gekregen.



Joop de Keijzer, Amersfoort.

Saskia Noort II | Begrijpelijke beslissing maar ik ga je missen

Jouw aankondiging bezorgt mij pijn in het hart, woede over domme haatschrijvers, somberheid voor onze toekomst, ongeloof en een gevoel van machteloosheid. Ik begrijp de beslissing, niet normaal wat jij voor verwensingen naar je hoofd hebt gekregen. Maar wat ga ik het missen, jouw to the point geschreven mening die bijna altijd de mijne was, maar dan ongelofelijk goed verwoord. Elke week bewaard tot zondagmorgen omdat ik mij verheugde op jouw verhaal. Helaas winnen de hersenloze schreeuwers van de zwijgende meerderheid. Ik kon echter niet stil blijven, al zal er ongetwijfeld een hoop shit mijn kant opkomen.



Henny Brusselaars, Ridderkerk.

Indiëveteranen | Mijn vader nam veel verdriet mee zijn graf in

‘Oordeel niet met de ogen van nu over de veteranen’ (Brieven 26-2). De brief van Rob Sanders is aanleiding te reageren. Ook mijn vader is een Indiëveteraan geweest, van 1946 tot 1949. Totaal onvoorbereid op wat hem te wachten stond en bij thuiskomst geen opvang. Zwijgen was het motto. Mijn moeder, broer en ik hebben er nooit iets over gehoord, alleen flarden in een koortsdroom. Hij heeft een hoop onverwerkt verdriet meegenomen in zijn graf. Daarom is de titel zó raak: oordeel niet met de ogen van nu.



Conny Groenewegen-van Oijen.

