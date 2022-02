Reacties op Russische inval Oekraïne: ‘Softe sancties doen Poetin niet veel’

‘Westerse landen gebruiken grote woorden, maar echte steun?’ en ‘Met stoere praatjes over banktegoeden blokkeren bereik je nul komma nul’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van vrijdag 25 februari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Russische inval Oekraïne | Het speelt zich geheel af volgens Armageddon

‘Oekraïne verbreekt diplomatieke banden met Rusland en vecht hard terug’ (AD.nl 24-2). Momenteel lees ik - nu pas en te laat - het boek Armageddon van Leon Uris. Het speelt zich af in Duitsland in en na de Tweede Wereldoorlog. Het land werd opgedeeld tussen de vier overwinnaars, de VS, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie. De gedragingen van de Sovjet-Unie in die tijd zijn, hoewel de communisten toen aan de macht waren, te vergelijken met het gedrag van Rusland nu ten aanzien van Oekraïne: verdraaien van feiten, traineren, akkoorden niet naleven, geen respect voor mensenlevens, uitlokking van acties door de andere kant. En ‘Moeder Rusland’ gaat boven alles. Hoewel het blazoen van het westen ook niet brandschoon is, denk ik dat de westerse mentaliteit minder kans op oorlog biedt dan de Russische.



Jaap Barendregt, Rhoon.

Russische inval Oekraïne II | Tijd voor sportbonden om ook eens iets te zeggen

Poetin doet wat hij wil en softe sancties doen hem niet veel. Wat raakt zulke types nu echt? Verban ze nu eens voor jaren van het sporttoneel. Geen Formule 1 daar, geen voetbal in Europa, geen interlands, atletiek, schaatsen. Speel maar lekker binnen je eigen grenzen. Ja, je doet daar de inwoners die deze oorlog niet willen pijn mee. Maar Poetin nog veel meer want hij kan daar niet mee pronken en misschien zorgt het ervoor dat mensen binnen het land in opstand komen. Maar de grote sportbonden zoals Fifa (zie het WK-voetbal in Qatar), F1 en IOC (China de afgelopen weken) geven er niks om en praten recht wat krom is. Misschien tijd dat de gewone sporters een echt statement maken.



Luuk Diks, ‘t Goy.

Russische inval Oekraïne III | Rusland veroordelen in de VN zal weinig inhouden

Oekraïne staat er alleen voor. Westerse landen gebruiken grote woorden, stoere taal, ‘zware sancties’ tegen Rusland. Maar echte steun? Ho maar. Na de annexatie van de Krim: grote woorden, beetje sancties waarvan Poetin niet veel last had. De Krim is nog van Rusland. Het uitroepen van de republieken Donetsk en Loehansk in 2014 en acht later jaar gedonder. Welke initiatieven heeft het westen genomen om aan die situatie een einde te maken? Stille diplomatie misschien? Die is wel héél stil geweest. De Navo kan niets doen omdat Oekraïne geen lid is? Oké, maar losse landen kunnen buiten de Navo toch wél de handen ineen slaan en Oekraïne te hulp schieten, zoals al eerder: Irak, Mali. Van de VN is niets vernomen. Nu Rusland tot actie is overgegaan, wordt er ineens opgeroepen Rusland te veroordelen. Kansloos, want Rusland en China doen daar niet aan mee. Mark Rutte die Poetin paranoïde noemt? Heeft onze minister-president iets van Rusland begrepen? Poetin is verre van paranoïde. Hij is slim en berekenend. En we laten hem steeds met landje veroveren wegkomen. Hoe ver moet het nog gaan?



Alexander van Blokland, Amersfoort.

Russische inval Oekraïne IV | Stoere praatjes over banktegoeden doen niets

Een Russisch gezegde luidt: ‘God is hoog in de hemel en de tsaar ver weg’. Dat geldt nu voor de Oekraïners. Zorg voor jezelf, want de mooie woorden uit Europa en de VS, daar heb je niets aan als de Russische beer los is. Vladimir Poetin heeft goed begrepen dat hij van het Westen niets anders te duchten had dan dat van een tandeloze tijger. Dus zet hij zijn missie tot herleving van de Sovjet-Unie voort. Als je als Westen flink bent, neem je fysieke maatregelen, zoals massieve hacks van Moskou die de burgers voelen. Zoals het saboteren van de gaspijpleidingen naar Moskou en China. En tuig een geheim legertje huurlingen op om gerichte aanslagen te plegen. Met stoere praatjes over banktegoeden blokkeren bereik je nul komma nul.



Peter van Wermeskerken, Den Haag.

Jan van Haasteren | Coronatijd doorgekomen dankzij zijn vele puzzels

‘Absurde chaos van Van Haasteren vloog in lockdown de winkel uit’ (AD 24-2). Allereerst wil ik Jan van Haasteren feliciteren met zijn verjaardag en zijn jubileumpuzzel. Ook ik ben de coronatijd goed doorgekomen, dankzij zijn puzzels. Wat heeft hij er veel gemaakt en wat een plezier heb ik er aan beleefd. Ik ben benieuwd naar de volgende puzzel. Een ruilbeurs is misschien een goed idee, want het loopt wel in de papieren. Maar het is de moeite waard.



Peter Matla, Den Haag.

Gemeenteraadsverkiezingen | Dit is toch iets anders

‘Denk in het stemhokje vooral ook even terug’ (Brieven 23-2). Briefschrijver Van Bockom Maas heeft het mis als zegt: ‘Herinner je straks in het stemhokje dus goed wat Mark Rutte voor ons heeft gedaan, maar vooral heeft nagelaten’. Maar er zijn geen landelijke maar gemeenteraadsverkiezingen. Dat is toch wat anders. Het gaat er dus niet om wat Mark Rutte heeft gedaan of nagelaten maar wat de gemeentelijke politieke partijen hebben gedaan of nagelaten!



Eef Goes, Odijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.