Reacties op Russische inval Oekraïne: ‘Volodimir Zelenski is een held’

‘Om de dictatoriale toorn van Poetin over Zelenski te wensen, is in mijn ogen walgelijk’ en ‘Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen; dan dooft het licht’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van woensdag 16 maart verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Russische inval Oekraïne | Als het kernenergie wordt, kies dan thoriumcentrales

‘Kabinet haalt noodplan gastekort uit de kast’ (AD 15-3). Nu we geen Russisch gas en olie meer willen importeren, wordt kernenergie genoemd als alternatief. Google eens waar uranium, de brandstof voor kerncentrales, vandaan komt. Juist: onder meer uit Rusland. Als je dan toch inzet op kernenergie, kies dan voor thoriumcentrales. Die zijn veiliger, geven minder gevaarlijk afval en het wordt gevonden in India, de VS en Australië - landen waar we in ieder geval op dit moment geen slechte relatie mee hebben.



Martin van Raay, Culemborg.

Russische inval Oekraïne II | Zelenski is een held

‘Geef je over en red je land’ (Brieven 14-3). Briefschrijver Rob Eijsman roept president Zelenski op om zich over te geven en zijn land te redden. Door dat niet te doen zou hij niet deugen. Ik mag de briefschrijver de dichtregel van H.M. van Randwijk in herinnering brengen: Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen; dan dooft het licht. Volodimir Zelenski is een held.



Aat Kranenburg, Leidschendam.

Russische inval Oekraïne III | De tranen stroomden ineens over mijn wangen

‘Hulp voor ernstig zieke kinderen uit Oekraïne’ (AD 15-3). Dat we de oorlog in Oekraïne vreselijk vinden mag duidelijk zijn. Elke dag lezen we in de krant de gruwelijke details van deze oorlog, de foto’s spreken voor zich. Lamgeslagen door zoveel leed en deels ook uit zelfbescherming (ik lig er wakker van) bekijk ik niet alles meer. Maar dan zie ik vandaag de foto van het Oekraïense meisje met kanker, veilig aangekomen in het Prinses Máxima centrum zodat ze haar behandeling hier kan voortzetten en de tranen stromen ineens over m’n wangen. M’n moederhart wordt tot in het diepste geraakt. Er straalt hoop uit, ze is veilig en kan weer verder met haar behandeling. Dubbel zwaar getroffen in dit leven gaat ze ver van huis door voor een hopelijk gezonde en veilige toekomst. Een toekomst die ik alle Oekraïners gun en deze dappere kinderen in het bijzonder.



Ans van Roermund

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Russische inval Oekraïne IV | Problemen of niet, het rechtvaardigt geen oorlog

‘Bewoners in shock na luchtaanval op hun flat’ (AD 15-3). Ik zie geregeld kritiek op Zelenski en Oekraïne voorbij komen van complotdenkers. Vaak duidend op het feit dat Zelenski een erg groot vermogen bezit. Zo wordt er beweerd dat het land bol staat van de corruptie. Nu kan ik best geloven dat Oekraïne als redelijk jonge natie zijn bestuurlijke problemen zal kennen. Maar om vervolgens de dictatoriale toorn van Poetin over hen te wensen, is in mijn ogen walgelijk.



Jordy Broeks

Column Angela | Onnatuurlijke presentatie

‘Heb me heerlijk doodgeërgerd aan Maud uit BZV’ (Column 15-3). Wat was ik het eens met Angela. Heb mij ook geërgerd aan Maud. Zo onnatuurlijk hoe zij zich presenteert. Vraag me af: als er een gebarentolk naast zou zijn afgebeeld, hoe langzaam deze de gesproken tekst had moeten uitbeelden.



Emmy Bitter, De Bilt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.