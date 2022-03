Reacties op Russische inval Oekraïne: ‘Waarom alles wat Russisch is boycotten?’

Russische inval Oekraïne | Andere conflicten worden vergeten, dat is tragisch

‘Polen springt massaal bij, maar hoelang nog?’ (AD 7-3). Sinds een paar weken lijkt de wereld op zijn kop te staan. Rusland is Oekraïne binnengevallen. Er worden allerlei maatregelen genomen om Rusland hiervoor te sanctioneren. Bedrijven trekken zich terug uit Oekraïne. In EU-verband worden allerlei maatregelen genomen. Voor de inmiddels meer dan 1 miljoen vluchtelingen komt men massaal in beweging om hen te helpen. Hartverwarmend. Zou je denken. Of? Toen de taliban Afghanistan veroverden, wilden veel Nederlanders niets van vluchtelingen weten. Eén van de mensen die ik met taalondersteuning help, komt uit Jemen. Die zegt dat in Jemen hetzelfde gebeurt. Maar de wereld bekommert zich hier niet om. Het wordt ook wel de ‘vergeten oorlog’ genoemd. Daar woedt sinds 2015 een burgeroorlog. Solidariteit met vluchtelingen is blijkbaar selectief. Ik pleit ervoor dat andere volken die door het eigen of buitenlandse regimes onder de voet worden gelopen, op dezelfde betrokkenheid mogen rekenen als de mensen uit Oekraïne. Sta ook voor hen op.



Aafke Klopman, Leeuwarden.

Russische inval Oekraïne II | Beter dan op de foto is de ellende niet uit te drukken

‘Burgers Marioepol als ratten in de val’ (AD 7-3). Wat mij betreft mag de foto van Amerikaanse fotografe Lynsey Addario nu al foto van het jaar worden. Alles staat erop. Een standbeeld van een vrijheidsstrijder (?) en dode lichamen van vluchtende mensen en een troosteloze koffer. Vreselijk, maar beter kun je dit niet weergeven. Eigenlijk is het triest dat de Amerikaanse fotografe nodeloos moet toekijken, terwijl haar regering vrijwel niets onderneemt om aan dit beeld te ontkomen.



Ferry Visser, Dordrecht.

Russische inval Oekraïne III | Treed op NAVO, ook Poetin houdt zich niet aan regels

‘Poetin heeft eigenlijk een vrijbrief gekregen’ (Brieven 7-3). Ik las de lezersbrief van Hans van Rooijen waarin hij zegt dat hij zich schaamt voor Europa omdat de NAVO langs de zijlijn staat te kijken en niks doet. Precies zo zijn mijn gedachten. Schaam me diep dat we dit zomaar laten gebeuren. Een land laten verscheuren, mensen vinden de dood, een land en de bevolking worden helemaal kapotgemaakt. Ook ik schaam me daarvoor diep. Dat we nog gewoon kunnen eten, reizen en slapen in vrijheid. Terwijl de bevolking daar doodsangsten uitstaat. De NAVO moet in mijn ogen ook gaan helpen. Oekraïne is geen lid dus dan mag het niet. Maar Poetin houdt zich ook niet aan de regels. Dus hoeft NAVO dat ook niet.



Joke van de Klomp, Zegveld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Russische inval Oekraïne IV | Aan een no-flyzone zou Oekraïne echt iets hebben

Waarom alles wat Russisch is boycotten? Wat kunnen Russische winkeliers, studenten of een dirigent eraan doen dat Poetin een invasie uitvoert in Oekraïne? Men zijn bevooroordeeld in hun denken. En de actie Giro 555, is een doekje voor het bloeden, zodat we toch voor ons gevoel iets voor de bevolking van Oekraïne doen. Een no-flyzone boven Oekraïne was beter geweest.



Ida Marjan van Beelen

Russische inval Oekraïne V | Paus moet met collega in Moskou gaan praten

Is er nu niemand die de paus van de rooms-katholieken heeft aangespoord om met zijn collega in Moskou van gedachten te wisselen waardoor de laatstgenoemde zijn invloed kan uitoefenen om datgene te doen wat het christelijke geloof gebied: heb uw vijanden lief. Misschien wordt er een opening gevonden.



K. van den Berg, Oosterhout.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hooligans | Anderhalf jaar stadion uit

‘Vitesse is de probleemclub van Nederland’ (AD Sportwereld 7-3). Na het zoveelste incident van voetbalvandalisme vrijdag bij Vitesse-Sparta, wordt het tijd voor harde maatregelen. Laat Vitesse de komende zes weken zonder toeschouwers spelen. De relschoppers een stadionverbod geven tot augustus 2023, bij herhaling een levenslang stadionverbod. Misschien dat ze er dan iets van leren.



Erik Veerman, Woerden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.