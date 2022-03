Reacties op Russische inval Oekraïne: ‘Welke landen worden het volgende slachtoffer?’

‘Poetin zal niet stoppen voordat hij Oekraïne in zijn greep heeft’ en ‘Wat een fantastisch dankwoord van Erben aan Sven en Ireen’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van dinsdag 15 maart maart verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Russische inval Oekraïne | Paniekerig gaan we wat meer aan defensie doen

‘Rusland in actie op de grens met NAVO-gebied’ (AD 14-3). In Rijsoord staat een klein museum. In dit toenmalige schoolgebouw werd op 15 mei 1940 de capitulatie getekend door opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Winkelman. Op het terrein staat zijn borstbeeld met daarvoor de tekst: Een volk dat zijn verdediging verwaarloost zet zijn vrijheid op het spel. Jarenlang is er op onze defensie bezuinigd, want ach, we zitten in de NAVO. En oorlog? We zijn wijs geworden, dat gaat niet meer gebeuren. Europa, het voorbeeld van vrede. Maar: de mens leert het nooit. Vroeg of laat staat er weer iemand op die zijn persoonlijke macht en ambitie wil laten gelden en daarbij niets en niemand ontziend te werk gaat. Poetin zal niet stoppen voordat hij Oekraïne in zijn greep heeft. Is hij dan tevreden? Of gaat hij door met zijn morbide doel het oude Russische tsarenrijk te herstellen? Welke landen worden dan het volgende slachtoffer? Finland dat (nog) geen lid is van de NAVO? Of de Baltische Staten, wel lid van de NAVO? Poetin schat zijn kansen in. De algehele staat van het Europese NAVO-materieel en de totale organisatie zouden veel te wensen overlaten. Paniekerig gaan we er nu iets aan doen. Hopelijk niet te laat.



Kees de Haard, Krimpen aan den IJssel.

Russische inval Oekraïne II | Er zullen alijd mensen zijn die vechten voor vrijheid

‘Geef je over en red je land’ (Brieven 14-3). Geef je over, zegt briefschrijver Rob Eijsman uit Kamerik tegen Zelenski. Dit om levens te redden in Oekraïne en de oorlog te stoppen. Dat is een zeer slecht voorstel Rob, want wat voor land blijft er dan over? Een land van Poetin? Nou, daar ben je klaar mee. Nooit meer kunnen zeggen of schrijven wat je wilt, nooit meer demonstreren tegen onrecht, want dan word je de gevangenis in gekwakt. Daarbij moet Poetin weten dat mensen altijd moeten en willen blijven knokken tegen onrecht en onderdrukking. En dat tegen iedere prijs.



J.Boonstra, Leeuwarden.

Fruit | Er ligt veel klaar om te worden doorgedraaid

‘Nu graag ook minder btw op groeten en fruit’ (Commentaar 14-3). Met verbazing lees ik het commentaar. Het gaat mij dan om het fruit. Wij hebben fruittelers in de familie. Goedkoper kan het niet worden, daar hoef je de btw niet voor te verlagen. De fruittelers hebben cellen vol: door de oorlog gaat er niets meer weg en moet alles worden doorgedraaid. De supermarkten zouden nu drie kilo appels voor 0,75 eurocent kunnen verkopen. Dus ja, waar zit nu het probleem? Bij de supermarkt of de overheid?



Marie-José Vernooy

Opvang Oekraïners | Die regeltjes in dit land zijn het grootste probleem

‘Woede over plan Beuningen om Oekraïners uit vakantiehuizen te zetten’ (AD.nl 12-3). Omdat we hier een regeltjesland zijn en we mensen in de politiek en ambtenarij hebben die regels boven alles stellen, wil Beuningen zeven Oekraïense vluchtelingen uit hun vakantiehuisjes hebben. Ik word hier zo stil van. Dat is het grootste probleem van dit land. Regels die soms nergens op slaan. Kom Beuningen, klein denkfoutje. Nu weer verder en vertroetel die vluchtelingen maar eens extra.



Luuk Diks, ‘t Goy.

Gemeenteraadsverkiezingen | Het land zit te wachten op politicus als Aboutaleb

Zondagavond was Jeroen Pauw op tv met het programma De Macht en het Vertrouwen. Voor mij de bevestiging van een vraag waar ons land op zit te wachten. Wie kan Mark Rutte opvolgen, om Nederland een land te maken dat respectvol en eerlijk naar de inwoners kijkt? De burgemeester van Rotterdam. Jammer voor Rotterdam. Je zag het verschil tussen de andere gasten aan tafel. Zoals burgemeester Aboutaleb sprak over Groningen en over de vergoeding aan de ondernemers in Rotterdam-Zuid. Wat zal het land blij zijn met zo’n doortastende bestuurder.



J. van Haaren, Geldrop.

Ireen Wüst en Sven Kramer | Fantastisch dankwoord

Wat een fantastisch dankwoord van Erben aan Sven en Ireen. Ik vind Erben geweldig met zijn heldere en deskundige kijk op de sportwereld. Maar hier kan niemand zijn bewondering, dank en waardering treffender verwoorden. Dank Erben. Ook jou komt eer toe.



Nelly Smits

Vitesse-Sparta | Van de zotte, zes minuten

Het is van de zotte dat de laatste zes minuten van speeltijd uitgespeeld moeten worden. Sparta moet in de bus te stappen richting Arnhem, toch zo’n 280 km, heen en terug. En wordt Vitesse gestraft voor de slechte beveiliging? Ik hoop dat Sparta de voorsprong behoudt, maar misschien is er nog een scheidsrechter die een penalty geeft wegens aangeschoten hands. Deze zesminutenwedstrijd had niet moeten plaatsvinden.



Bert de wit, Alphen aan den Rijn.

