Reacties op Russische inval: ‘Poetin heeft nog geen kogel persoonlijk afgevuurd’

'Het was weer verkiezingstijd, en dus tijd voor holle frasen en loze beloften' en 'Ik heb sinds de uitbraak geen dag met droge ogen voor de tv gezeten': dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden.

Russische inval Oekraïne | Poetins oorlog? Vast wel, maar er zijn veel helpers

‘Burgerdoelen onder Russisch vuur’ (AD 16-3). Bij het zien van alle verschrikkelijke beelden van kapotte gebouwen, doden en gewonden en vluchtende mensen kun je niet meer praten over Poetins oorlog. Hij is wel de aanstichter maar hij heeft nog geen kogel persoonlijk afgevuurd, geen bom geworpen. Poetin heeft echter veel helpers in uniform, die het dodelijke werk opknappen. En met plezier, zo lijkt het. Het doet me denken aan het lied van de Engelse zanger Donovan: The universal soldier. Poetin heeft vele Universal Soldiers. Zonder hen zou Poetin alleen staan. Nu zijn er veel schuldigen. Arm Oekraïne.



F. de Kok, Numansdorp.

Opvang Oekraïners | Een meer reëel beeld van capaciteit komt later weer

Het was weer verkiezingstijd, en dus tijd voor holle frasen en loze beloften. Maar dat mensen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld hiervoor ingezet worden is van een stuitende ontkenning van de wrede werkelijkheid. Van links tot rechts benadrukte men dat ongeacht de aantallen, de vluchtelingen welkom zijn. En dat voor een land waar de politiek niet in staat blijkt de eigen bevolking behoorlijk te huisvesten. Een meer reëel beeld van onze opvangcapaciteit als klein land zal na de verkiezingen wel weer terugkeren, maar om hier politiek gewin uit te halen is een schande, waarbij Jesse Klaver de kroon spande door Angela Merkel aan te halen, met haar uitspraak ‘Wir schaffen das’. Hoe ‘Wir das schaffen’ vertelde hij er niet bij. Ik hoop dat de oorlog snel voorbij is en dat de vluchtelingen terug kunnen naar hun eigen land, dat niet geregeerd wordt door politici als de onze.



Theo Ballering, Den Haag.

Gemeenteraadsverkiezingen | Lokale partijen zullen de NOS wel dankbaar zijn

Met stijgende verbazing en toenemende ergernis heb ik op dinsdagavond landelijke politici aangehoord in het debat over de gemeenteraadsverkiezingen. Ik neem aan dat de lokale partijen, handenwrijvend van genoegen, de NOS zullen bedanken voor deze in hun schoot geworpen reclame. Ook ‘politieke schoenmakers’ kunnen het best bij hun leest blijven. De uitslagen bepalen of ik gelijk heb.



Frans Voskamp, De Lier.

Energieprijzen | Licht en verwarming uit in kantoren in de nacht

‘Kabinet haalt noodplan gastekort uit de kast’ (AD 15-3). Minister Jetten van Klimaat en Energie zegt ons zuinig om te gaan met gas. Menig huishouden zet al de cv overdag een graadje lager, ‘s nachts uit of baddert al korter. Door corona en open ramen zijn schoolkinderen warmer gekleed en is dikke truien dragen populair. Jazeker, veel kleinverbruikers doen hun best tot alertheid en zuinig zijn. Hoe zit dat eigenlijk bij enorme gasgrootverbruikers als bedrijven, kantoren, winkels, gemeente en openbare gebouwen waar in avond en weekend onnodig de lampen en kachels aanblijven voor de dagploeg? Half Nederland staat er vol mee. Dat is heel zonde. Als ideetje voor deze minister: twee keer per week alle witte boorden uit en een leuke trui aan. De meesten zijn het toch al gewend door twee jaar thuiswerken en het staat ook nog gezellig, bij de koffieautomaat.



E. Meuldijk, Vlaardingen.

Energieprijzen II | Vrachtwagens zullen ook aan de kant blijven

‘Vissers aan de wal: uitvaren is te duur’ (AD 16-3). Het zou de Staat der Nederlanden sieren wanneer zij de dieselprijs die voor de vissers geldt, ook zou invoeren voor transportbedrijven. De pompprijs voor vrachtrijders, pakketbezorgers en personenvervoerders is 2,40 euro, terwijl de scheepvaart 0,80 cent per liter hoeft af te rekenen. In de tanks van de vrachtauto waar ik mee rijd zou het, bij een volle tank, ruim 2000 euro schelen, en dat is een bedrag dat momenteel door de scherpe tarieven en zelfs met een brandstofclausule, niet terug te verdienen is. En zo zullen behalve vissersboten ook vrachtauto’s definitief aan de kant gaan.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

President Zelenski | Al die ellende en verdriet terwijl de uitslag vaststaat

‘Geef je over en red je land’ (Brieven 14-3). Op mijn brief van afgelopen maandag 14 maart zijn nogal wat reacties gekomen. Ongetwijfeld meer dan de twee gepubliceerde brieven. Mijn brief was echter veel langer. De redactie heeft de helft van mijn brief niet opgenomen, natuurlijk hun goed recht. In de oorspronkelijke brief schreef ik ook dat Donbas en de Krim sowieso verloren zijn. De Russische militairen werden daar met gejuich ontvangen en een Navo-lidmaatschap zat er voorlopig toch al niet in. Waarom eerst een paar weken vechten met alle ellende erbij? Ik heb sinds de uitbraak geen dag met droge ogen voor de tv gezeten, al die ellende en dat verdriet terwijl de uitslag al vaststaat. Daarna Poetin pakken en veroordelen voor oorlogsmisdaden zodra hij zijn land uit komt.



Rob Eijsman, Kamerik.

