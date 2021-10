Reacties op Rutte-IV: ‘Een belangrijk memo dat kwijt was? Geen rookgordijn meer!’

Wat zijn de afkeurende woorden van politici in de toeslagenaffaire waard? En volgens deze huisarts is vlees niet zo essentieel als lobbyisten ons willen doen geloven: dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van zaterdag 2 oktober verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Met bezorgdheid kijk ik naar formatie Rutte-IV

‘Explosief memo toeslagenaffaire miste datum en ene aanhef’ (AD 1-10). Het memo-Palmen, een essentieel stuk in de toeslagenaffaire, raakte zoek omdat het niet was gedateerd. Het stuk zit in het archief, maar is toch spoorloos. (Ambtenaar Palmen schreef begin 2017 dat ouders niet weggezet moesten worden als fraudeurs, maar gecompenseerd moesten worden, red.) Een verklaring die ondanks de goede reputatie van consultant PWC onmogelijk staande is te houden. Als het memo was opgevraagd bij Palmen, had men er binnen luttele seconden over kunnen beschikken. Hopelijk zijn dit de laatste krampen van de nu verboden Rutte-doctrine. Ook rookgordijnen moeten verleden tijd worden. Met grote bezorgdheid kijk naar de totstandkoming van Rutte-IV.



Jan Leeuwenstein, Pijnacker.

Net ruziënde kinderen, al leggen die het sneller bij

‘Kaag sloeg links van de tennisbaan’ (AD 1-10). Sigrid Kaag is zo goed geweest (vindt ze zelf) om de formatie weer op gang te brengen. De blokkade heeft haar partij, direct na de verkiezingen, zelf ingesteld. Het was natuurlijk kinderachtig van VVD en CDA om hetzelfde te doen, naar het tekent de situatie: volwassenen die als kinderen tegen elkaar roepen: Als jij niet met mij wil spelen wil ik ook niet met jou en je vriendjes spelen. Alleen bij kinderen duurt het geen zes maanden voordat de ruzie wordt bijgelegd. Het is een schande zoals het is gegaan.



Peter Kooij, Nieuw-Lekkerland.

De woorden van Segers blijken niets waard te zijn

Het kabinet Rutte-III, eerder afgetreden vanwege de toeslagenaffaire, wil in dezelfde samenstelling als Rutte-IV verder. Het kabinet plaatst hiermee wederom een dolksteek in de ruggen van de gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie doet hier gretig aan mee. Hij wilde na de leugens van Mark Rutte in de affaire-Omtzigt niet meer met de premier samenwerken. Zie nu, zijn vrome woorden blijken allemaal huichelarij. Hij gaat weer vrolijk met Rutte verder en laat de gedupeerde ouders als een baksteen vallen.



Bert van der Heijden, Hoevelaken.

Kaag kan nog niet uitrusten in haar kussens

Hoera, het laatste deel van de soap Haagse Hobbels is afgesloten. Maar wel met een open einde. Een vervolg is niet ondenkbaar. Een van de vele opmerkingen tijdens al die lange informatiegesprekken vond ik toch wel dat Sigrid Kaag tussendoor kussens bestelde voor haar huis. Ik denk dat het nog lang duurt voordat ze zich lekker in die kussens op haar bank kan terugtrekken met de gedachte dat het is volbracht. Het landsbelang gaat nu voor. Werk aan de politieke winkel. Ze kan die kussens voorlopig beter afbestellen. ‘Het land’ wacht af.



Truus Groothuis, Culemborg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vlees is voedzaam maar zeker niet essentieel

Laurens Hoedemaker van de vleessector beticht economisch columnist Irene van den Berg van gebrek aan kennis. In zijn opiniestuk pretendeert hij met een misleidend verhaal dat de vleesindustrie CO2-neutraal zou zijn. Hij bewijst hiermee slechts over een ongezonde tunnelvisie te beschikken en zijn eigen branche onvoldoende te kennen. Ook gezien het feit dat hij denkt (of probeert voor te spiegelen) dat vlees onmisbaar voor de mens zou zijn door te stellen dat vlees onmisbare vitamines bevat. Alle vitamines zijn per definitie onmisbaar. Er zitten inderdaad vitamines in vlees. Geen enkel vitamine zit echter alleen maar in vlees. Vlees is wel voedzaam, maar voor ons dieet absoluut niet essentieel. Alleen pure veganisten moeten uitkijken dat ze geen vitamine B12-tekort krijgen. Maar voor vegetariërs of mensen die wat minder vlees willen eten, is er niets om bang voor te zijn. Sterker nog: de verzadigde vetten in vlees zijn juist ongezond voor hart en bloedvaten. Conclusie: minder vlees eten is beter voor mens, dier en planeet.



André Klaver, huisarts

Werkgevers moeten eens vaker in de spiegel kijken

‘Meer, harde en langer werken’ (AD 1-10). Onder welke steen heeft Raymond Puts van AWVN gelegen met zijn oproep dat mensen geen hoger loon krijgen, maar wel meer en harder moeten werken? Werkgevers moeten eens in de spiegel kijken. Ik ben 60 jaar en werk sinds mijn 17e. Ik ben gelukkig nog gezond en fit en heb de laatste vijftien jaar geen dag gemist door ziekte. Ik werk met veel plezier, maar wil ook gezond mijn pensioen halen en de laatste jaren niet nog even afgebeuld worden. Het liefst wil ik wat minder werken na 43 jaar. Recentelijk solliciteerde ik op een leuke functie voor vier dagen per week en voldeed naar mijn mening prima aan alle eisen. Het bedrijf staat te springen om mensen, maar ik werd niet uitgenodigd omdat ik geen hbo-diploma heb terwijl ik aantoonbaar al ruim dertig jaar op hbo-niveau werk. Of zou ik ‘gewoon’ te oud zijn?



L. Reus, Zwijndrecht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.