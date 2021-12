Reacties op Rutte IV: ‘Ik wacht nu al op de voorspelbare val van dit kabinet’

‘Een nieuw kabinet onder leiding van Mark Rutte geen lang leven zijn beschoren’ en ‘Gas is onmisbaar en dus een eerste levensbehoefte’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van vrijdag 31 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Wooncrisis | Ouderen schuldig? Kijk eerst eens naar de feiten

Uitgebreide berichten in de media: ouderen zijn de schuldigen van de wooncrisis in Nederland. Het lijkt er op dat de ouderen met hun golfkarretjes en dure reizen overal de schuld van krijgen, maar dit is toch wel weer heel schandalig. Wie willen er aan woningbouw verdienen? De projectontwikkelaars, de huisjesmelkers (prins Bernhard jr.), gemeenten en de bouwers. Hoe groter, duurder en luxer, des te meer brengen de woningen op. Ook sommige woningbouwcorporaties doen hier soms driftig aan mee. En ten slotte onze eigen overheid bij monde van onze minister Stef Blok, die in het buitenland investeerders uitnodigde om in Nederland te investeren in goedkope (sociale) woningbouw, omdat hier goud mee te verdienen is. De wereld op z’n kop dus.



Erik van Oudheusden, Wijk bij Duurstede.

Btw energie | Nieuw kabinet moet echt nadenken over tarieven

‘Verlaag btw op gas en licht naar 9 procent’ (AD 30-12). Zeer terecht dat de directeur van Gaslicht.com voorstelt om het btw-tarief van 9 procent te laten gelden voor gas en licht. Onder dat tarief vallen nu niet alleen voedsel en (alcoholvrije) dranken, maar ook water, kunst en boeken. Dat het aankopen van kunstvoorwerpen en boeken wordt gestimuleerd door deze producten te belasten met 9 procent in plaats van 21 procent is te begrijpen. Maar gas en licht zijn net als water voor iedereen onmisbaar en in feite dus eerste levensbehoeften. Water wordt al belast met een laag tarief. Het nieuwe kabinet moet nadenken of gas- en lichtprijzen met 21 procent btw belast moeten blijven.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Mark Rutte | Ik kijk uit naar de verhalen over de val van Rutte IV

‘Zo werd Mark Rutte tóch weer premier’ (AD 29-12). Wat een geweldige verhalen over de bijna-val en wederopstanding van Mark Rutte in de kranten van 28 en 29 december. Tobias den Hartog en Jan Hoedeman hebben op voortreffelijke wijze beschreven wat er zich na de verkiezingen, voor en achter de schermen, heeft afgespeeld in politiek Den Haag. Het leest als een roman met thrillerachtige elementen. Het lijkt mij dan ook stof voor een scenarioschrijver en een tv-producent om daar een interessante serie over te maken. Natuurlijk moeten we nog even wachten op de definitieve formatie én op de nu al voorspelbare val van Rutte lV niet lang daarna. Met een krappe meerderheid in de Tweede Kamer, geen meerderheid in de Eerste Kamer en enkele parlementaire enquêtes in het vooruitzicht zal een nieuw kabinet onder leiding van Mark Rutte geen lang leven zijn beschoren. Ik hoop dat beide heren ook dat op dezelfde wijze zullen gaan beschrijven. Hoewel Mark Rutte zich heeft ontpopt als een ‘topacteur’, lijkt het mij niet verstandig hem te casten voor de hoofdrol. Voor je het weet zet hij het hele verhaal naar zijn hand.



Jet Nijpels-Hezemans, Waalre.

Mark rutte II | Hij heeft zijn doel bereikt, maar de partij is verliezer

Mark Rutte is een rasechte opportunist, een allemansvriend die één doel heeft: minister-president blijven. Na zijn wankelen bij het debat op 1 april doet hij daar alles aan. Hij heeft met zijn VVD bijna alle voor D66 belangrijke punten weggegeven aan Sigrid Kaag. Logisch dan ook dat zij zegt het weer goed te kunnen vinden met Rutte en dat zij de PvdA en GroenLinks niet meer nodig had. Zij heeft de buit binnen. De VVD is de grote verliezer, maar dat deert Mark Rutte niet. Hij heeft zijn doel bereikt, namelijk minister-president blijven. Trek uw conclusies over deze visieloze, zwabberende man.



Bert van der Heijden, Hoevelaken.

Boosterprik | Niet zo slecht geregeld

Ik lees alleen maar negatieve reacties maar het kan ook anders. Toen ik hoorde dat jaargang 1947 zich kon melden, gelijk de telefoon gepakt en gaan bellen. Dat moest wel, want ik wilde samen met mijn echtgenote de booster halen. Slechts 10 minuten in de wacht en zie daar, een heel vriendelijke jongeman stond mij te woord en met gemak maakte ik voor ons beiden een afspraak voor een week later. Op 17 december, op 10 kilometer van mijn woonplaats om 19.00 uur in de avond. Geen lange rij wachtenden, gewoon afspraak checken en huppakee, spuit erin. Met 10 minuten stond ik weer buiten. Zo simpel kan het dus ook.



Rene Swienink, Ruurlo.

Boosterprik II | Een land van zeurpieten

Na drie negatieve reacties van 29 december een reactie van de zwijgende meerderheid. Ik ben boven 70, hoorde op de radio dat geboortejaar 1948 aan de beurt was. Echtgenoot en ik ieder op eigen smartphone binnen vijf minuten afspraak gemaakt. Keuzemogelijkheid: Apeldoorn/Zwolle. Onverwacht moest ik onder narcose, dus telefonisch verzetten. Ook dit was in vijf minuten gebeurd. We zijn een land van zeurpieten geworden.



Francine van den Broek-de Fluiter, Heerde.

